Nữ đại gia Chu Thị Thành khai gì về cáo buộc tham ô gần 80 tỷ đồng?

Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) vì hành vi tham ô tiền từ Quỹ bình ổn xăng dầu.

Cùng vụ án, 22 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội Tham ô tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước…

Trong phần thủ tục, chủ tọa cho biết bị cáo Trương Đình Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội và Đỗ Thế Năng, Giám đốc Công ty BMT, có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đại diện theo ủy quyền của công ty này và luật sư của bị cáo Hải đều có mặt tại tòa.

Tòa triệu tập 3 bị hại là Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng. Đại diện theo ủy quyền của Bộ Tài chính có mặt, trong khi phía Bộ Công Thương có văn bản xin xét xử vắng mặt.

Phía bị hại là Công ty cổ phần xăng dầu Vũng Áng có Phó giám đốc công ty cùng 2 người khác đại diện ủy quyền có mặt tại tòa.

Ông Chu Đức Hòa, chồng của bị cáo Chu Thị Thành cũng đến tòa theo triệu tập. Ngược lại, con trai hai người là Chu Đăng Khoa (nắm 22,7% cổ phần của Thiên Minh Đức) có đơn xin vắng mặt. Trước đó, hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận việc Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác nên bị bắt tại Nam Phi.

Nữ đại gia Chu Thị Thành cùng các bị cáo tại toà.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Chu Thị Thành thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng cáo buộc tham ô tài sản của Viện kiểm sát là chưa phù hợp.

Trước tòa, bị cáo Chu Thị Thành cho biết, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập với vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề. Bị cáo là một trong những cổ đông sáng lập, đồng thời giữ chức Chủ tịch và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo lời khai của bị cáo Thành, năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Thiên Minh Đức gặp nhiều khó khăn. Cùng thời điểm, giá xăng dầu thế giới liên tục biến động, khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị ảnh hưởng.

Trước tình hình này, bị cáo đã tổ chức cuộc họp với các cấp dưới để tìm phương án đẩy mạnh tiêu thụ xăng dầu, hạn chế hàng tồn kho. Tại cuộc họp, một số cấp dưới của Chu Thị Thành đề xuất phương án bán hàng không xuất hóa đơn nhằm tăng lượng hàng tiêu thụ.

Thấy phương án này có thể giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, Thành đã đồng ý. “Ai mua hóa đơn thì vẫn bán, không có hóa đơn cũng vẫn bán”, bị cáo nữ Chủ tịch Thiên Minh Đức khai.

Lý giải về quyết định bán hàng không xuất hóa đơn, bị cáo Thành cho rằng thời điểm đó doanh nghiệp chỉ mong muốn tiêu thụ được hàng hóa để có nguồn tiền duy trì hoạt động, thực hiện các nghĩa vụ với đối tác. Bị cáo Thành trình bày, đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, nếu doanh nghiệp không nhận hàng hoặc thanh toán đúng thời hạn theo hợp đồng sẽ bị đối tác phạt.

Do đó, bị cáo mong muốn đẩy nhanh việc bán hàng để có tiền thực hiện các nghĩa vụ tài chính, tránh phát sinh thêm khó khăn cho công ty nên mới đồng ý để cấp dưới bán hàng không có hóa đơn. Thành khẳng định, bản thân và doanh nghiệp không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) mà chỉ muốn giải quyết hàng tồn kho.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo: Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, kế toán trưởng), Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán) đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, thủ quỹ) còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cùng liên quan đến vụ án, các bị cáo: Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh), Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Còn Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị VKS xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Với hai bị cáo, Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, riêng bị cáo Mai Anh Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cho rằng, việc bị cáo Hà Ngọc Vinh (kế toán Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - PVOil Vũng Áng) thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.