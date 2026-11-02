Nữ đại gia Chu Thị Thành hầu tòa với cáo buộc tham ô, mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Chu Thị Thành bị đưa ra xét xử về hai tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội danh “Tham ô tài sản”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.

Các bị cáo, trong đó có bà Chu Thị Thành (bên phải) bị dẫn giải đến tòa án sáng 2/11.

Trong tổng số 23 bị cáo, có 6 người bị tạm giam, 17 người được tại ngoại. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa, với HĐXX gồm 5 thành viên, dự kiến kéo dài 4 ngày. Có 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, riêng bị cáo Chu Thị Thành có 3 luật sư.

HĐXX cũng triệu tập hơn 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện hơn 10 doanh nghiệp, nhiều cá nhân, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và 6 cơ quan thuế tại các tỉnh, thành phố.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2020-2022, do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp sức cho bà Thành chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức.

Cũng theo chỉ đạo của bà Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Lê Thị Ngọc Lan đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu cho 21 công ty, tương đương hơn 72 triệu lít xăng dầu, với tổng trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo liên quan đến hoạt động tại kho Nghi Thiết và kho Hoàng Huy bị cáo buộc bán xăng dầu không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn kho trên sổ sách.

Cụ thể, nhóm bị cáo tại kho Nghi Thiết xuất khống 105 hóa đơn, giúp bà Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng. Nhóm bị cáo tại kho Hoàng Huy xuất khống 48 hóa đơn, với số tiền thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Cáo trạng còn xác định, bị cáo Chu Đức Mạnh đã giúp bà Thành và các đồng phạm chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; bị cáo Mai Anh Tuyên giúp sức chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Hà Ngọc Vinh, nhân viên Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, bị cáo buộc chiếm đoạt 5.095.035 lít xăng dầu của đơn vị này, trị giá hơn 94 tỷ đồng. Bị cáo Cao Bảo Ngọc bị xác định đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu hành vi chiếm đoạt.

Đối với hành vi trốn thuế, nhiều chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử, trong đó có giám đốc, lãnh đạo các công ty Hợp Mạnh, Hoàng Kim, Ngân Tín, BMT, Hải An Phát, Hải Lộc và Duy Ngọc.

Theo thông tin tại hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả hơn 100 tỷ đồng, trong đó riêng Chu Thị Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày.