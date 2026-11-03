Nữ đại gia Chu Thị Thành bị đề nghị 16-18 năm tù

Sáng 3/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Chu Thị Thành (sinh năm 1960, Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Cty Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo khác về tội Tham ô tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế.

Phát biểu bản luận tội với các bị cáo, đại diện VKS đánh giá bị cáo Chu Thị Thành có vai trò trò chủ mưu, cầm đầu và phải có mức hình phạt nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác. Bởi bị cáo trực tiếp chỉ đạo các bị cáo dưới quyền thực hiện bán hàng không xuất hóa đơn và xuất hóa đơn khống nhằm chiếm đoạt tiền Quỹ BOG, đồng thời thu lợi bất chính số tiền mua bán hóa đơn trái phép đặc biệt lớn.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên là Kế toán trưởng, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động kế toán của Công ty Thiên Minh Đức. Bị cáo chỉ đạo nhân viên dưới quyền hợp thức hóa các hóa đơn, chứng từ để giúp cho Chu Thị Thành tham ô tài sản và thu lợi từ mua bán trái phép hóa đơn. VKS xác định bị cáo có vai trò thấp hơn bị cáo Chu Thị Thành và cao hơn các bị cáo còn lại.

Đại diện VKS phát biểu quan điểm luận tội với các bị cáo.

Bị cáo Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên đều là Phó Tổng giám đốc của Thiên Minh Đức, cùng có hành vi trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại kho xăng dầu do mình phụ trách, kết nối khách hàng có nhu cầu mua hàng không xuất hóa đơn hoặc mua hóa đơn khống, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ.

Đối với nhóm tội phạm xảy ra tại Công ty PVOil, VKS xác định bị cáo Hà Ngọc Vinh có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo trực tiếp thực hành với thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi, số tiền hưởng lợi đặc biệt lớn nhưng chỉ khắc phục được một phần nhỏ giá trị thiệt hại. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật tương xứng với hành vi mà bị cáo gây ra, cũng như đảm bảo tính phân hóa đối với các bị cáo có ý thức khắc phục toàn bộ hậu quả…

Theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo phạm tội Tham ô tài sản là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của Nhà nước, phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước số lượng hóa đơn rất lớn, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, nên cần xét xử nghiêm, đảm bảo tính răn đe, có tác dụng phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Do đó, Cáo trạng truy tố các bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ, đúng pháp luật.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, theo lời kiểm sát viên, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; tự nguyện nộp lại hoặc vận động người thân, gia đình nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm đoạt, hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án. Bên cạnh đó, các bị cáo còn được tặng thường nhiều bằng khen, gia đình có công với cách mạng…

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành 14-15 năm tù về tội Tham ô tài sản; từ 2-3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thành phải chấp hành là 16-18 năm tù.

Cùng 2 tội danh trên, bị cáo Liên bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng tù đến 11 năm tù; Mai Anh Tuyên 8 năm 3 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù; Lê Thanh An từ 7 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh bị đề nghị tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại, bị đề nghị mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Trong đó, nhiều bị cáo bị phạt tiền, được hưởng án treo.