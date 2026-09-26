Nụ cười em thơ và hơi ấm nghĩa tình PETROVIETNAM mùa Trung thu biên cương

Cô học trò nhỏ Lý San Nhàn (lớp 5A1) háo hức với phần thưởng em nhận được sau màn giải câu đố.

1.

Chiều 25/9, sân Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ rộn ràng từ sớm. Giữa dòng học sinh đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, một cậu bé đứng lại, giơ cao chiếc đèn ông sao viền kim tuyến. Cách đó không xa, một cô bé trong trang phục truyền thống cầm những chiếc vòng nhiều màu, mỉm cười trước ống kính. Có em khoe món quà vừa nhận, có em nép bên cô giáo để lưu lại một tấm ảnh trong ngày hội. Những gương mặt ấy làm nên không khí của mùa Trung thu đầu tiên khi thầy trò được quây quần trong ngôi trường mới.

Những hình ảnh giản dị mà vui tươi ấy được bắt nguồn từ Chương trình "PETROVIETNAM: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường" do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức đúng dịp Rằm tháng Tám.

6 gian hàng trải nghiệm mở ra nhiều hoạt động cho học sinh: làm đèn Trung thu, sáng tạo nghệ thuật, tạo hình bóng bay, chơi các trò vận động, khám phá STEM và tìm hiểu văn hóa vùng cao. Ở góc chụp ảnh "PETROVIETNAM cùng em", thầy cô và học trò cùng lưu giữ những khoảnh khắc của ngày hội; bên "Cây ước mơ", các em có dịp gửi gắm điều mình mong muốn.

Trong ngày hội đầu tiên dưới mái trường mới, niềm vui của em Lương Minh Châu, học sinh lớp 3A2, dân tộc Thái dường như có mặt ở khắp sân trường.

Giữa sân trường rộn ràng tiếng nhạc và tiếng gọi nhau í ới, em Lương Minh Châu, học sinh lớp 3A2, dân tộc Thái tỏ ra khá bồn chồn. Hết nhìn về phía những chiếc đèn Trung thu, em lại ngoái sang khu trò chơi, háo hức chờ đến lượt mình. Mỗi lần tham gia một thử thách, Châu tập trung ra mặt; rồi khi trò chơi kết thúc, vẻ nghiêm nghị ấy lập tức nhường chỗ cho nụ cười tươi rói. Em chạy về phía bạn bè, vui vẻ kể lại phần mình vừa chơi, trước khi bị một gian hàng khác thu hút. Trong ngày hội đầu tiên dưới mái trường mới, niềm vui của Châu dường như có mặt ở khắp sân trường.

Không chỉ sôi động ở các trò chơi vận động, ngày hội còn để lại những dấu ấn riêng ở góc trải nghiệm trí tuệ. Cô học trò nhỏ Lý San Nhàn (lớp 5A1) háo hức kể lại câu đố mà em vừa vượt qua: "Con được tham gia trò giải câu đố nhận quà. Câu đố hỏi là "con gì buồn mà hú vào trăng?", con nghĩ ngay ra đáp án là con sói! Vừa trả lời đúng là con được các bác trao thưởng ngay".

Nụ cười bẽn lẽn mà rạng rỡ niềm vui của cô bé vùng cao, món quà nhỏ không chỉ mang đến niềm vui đêm hội, mà còn ghi dấu khoảnh khắc em tự tin khẳng định mình trước thầy cô và bạn bè.

Em Lý A Cải, học sinh lớp 5A2, dân tộc Mông, cũng có một khoảnh khắc đáng nhớ ở phần đố vui.

Còn em Lý A Cải, học sinh lớp 5A2, dân tộc Mông, cũng có một khoảnh khắc đáng nhớ ở phần đố vui. Nghe câu hỏi, em chăm chú suy nghĩ rồi mạnh dạn đưa ra đáp án. Khi biết mình trả lời đúng, Cải cười bẽn lẽn giữa tiếng cổ vũ của các bạn. Phần thưởng là một cuốn vở mới. Em đón lấy, nhìn bìa vở một lúc lâu rồi giữ cẩn thận trên tay.

Giữa rất nhiều niềm vui ngày Trung thu, cuốn vở ấy có lẽ sẽ là thứ Cải thích mang về phòng nhất: một món quà nhỏ gắn với giây phút em tự tin đứng trước mọi người và trả lời câu hỏi.

Em Cao Nhi Hải, học sinh lớp 9A1, dân tộc Hà Nhì, đã lớn hơn nhiều bạn nhỏ đang chạy quanh các gian hàng, nhưng khi nói về ngày hội, gương mặt em vẫn ánh lên niềm háo hức.

Nếu với các em nhỏ, Trung thu là sự háo hức trong từng trò chơi, thì ở các anh chị lớn hơn, ngày hội mang một cảm xúc sâu lắng hơn. Cao Nhi Hải, học sinh lớp 9A1, dân tộc Hà Nhì, đã lớn hơn nhiều bạn nhỏ đang chạy quanh các gian hàng, nhưng khi nói về ngày hội, gương mặt em vẫn ánh lên niềm háo hức.

Hải chia sẻ, đây là lần đầu tiên em có một mùa Trung thu vui đến thế. Em cùng bạn bè đi xem các hoạt động, hòa vào tiếng cười trong sân trường, chờ những tiết mục của đêm hội và cảm nhận sự náo nức kéo dài từ chiều đến tối. Với Hải, mùa trăng năm nay sẽ được nhớ cùng hình ảnh ngôi trường mới, đông đủ thầy cô, bạn bè và một khoảng sân lúc nào cũng sáng tiếng cười.

2.

Niềm vui của ngày hội còn nằm ở những phần quà được trao tận tay học sinh. Công đoàn PETROVIETNAM cùng Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) chuẩn bị 1.050 phần quà gồm áo ấm mùa đông, bánh Trung thu, sách vở và đồ dùng học tập. Bánh dành cho đêm rằm; sách vở theo các em vào lớp; còn chiếc áo ấm sẽ cần đến khi mùa lạnh về với Phong Thổ. Sự chu đáo ấy khiến món quà Trung thu mang một ý nghĩa dài hơn một ngày hội.

Đằng sau sự chu đáo ấy là trọn vẹn tâm huyết và tình cảm của các đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM lặn lội từ nhiều miền Tổ quốc về với Phong Thổ. Họ đã có mặt tại từng gian hàng từ sớm để hướng dẫn các em học sinh trải nghiệm, mỗi chiếc đèn ông sao được tỉ mỉ chuẩn bị hay từng gói quà trao tay đều gói ghém biết bao yêu thương dành cho con trẻ vùng biên.

Bí thư Đoàn Thanh niên PETROVIETNAM Phạm Đăng An trao quà cho các em học sinh.

Mặc dù trời nắng nóng, các anh chị đoàn viên vẫn rất nhiệt tình hòa mình cùng các em, kiên nhẫn hướng dẫn từng góc chơi STEM, nắn nót từng chiếc đèn ông sao và ân cần trao từng tấm bánh với ánh nhìn trìu mến như người thân ruột thịt. Ngắm nhìn những ánh mắt trong veo ngập tràn hạnh phúc, bao mệt nhọc dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm lòng khi được góp một phần nhỏ bé mang hơi ấm nghĩa tình PETROVIETNAM sưởi ấm mùa trăng biên cương.

Đồng chí Tống Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, ghi nhận sự đồng hành của PETROVIETNAM với địa phương và nhà trường. Từ công trình trường học, trang thiết bị đến những phần quà cho học sinh, sự hỗ trợ ấy đang góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em vùng biên.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM và các đại biểu tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm cùng các em học sinh.

Có mặt tại trường để thăm hỏi, trao quà tận tay cho các em học sinh, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM, xúc động chia sẻ: "Việc hoàn thành xây dựng ngôi trường khang trang hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu cho một cam kết đồng hành dài hạn và trách nhiệm trọn vẹn của PETROVIETNAM đối với sự nghiệp giáo dục nơi biên cương Tổ quốc".

Nhìn những gương mặt học trò rạng rỡ trong ngày hội, đồng chí nói tiếp: "Những nụ cười lấp lánh của các cháu chính là ánh trăng đẹp nhất, trọn vẹn nhất của mùa Trung thu này". Và trước thầy cô, học sinh Phong Thổ, đồng chí khẳng định: "PETROVIETNAM cam kết sẽ không dừng lại ở sự kiện hôm nay, mà sẽ tiếp tục dõi theo, đồng hành cùng nhà trường trong suốt chặng đường phát triển phía trước".

Các em học sinh hào hứng với trò lắp đèn ông sao.

Hoàng hôn dần buông, sân trường tiếp tục rộn ràng với các tiết mục nghệ thuật, xiếc, ảo thuật, phá cỗ và màn pháo hoa khép lại đêm hội. Các em học sinh trở về khu nội trú, những gian hàng được dọn đi, sân trường trở lại yên tĩnh.

Nhưng có lẽ trong ký ức các em, hình ảnh chiếc đèn ông sao giơ cao giữa sân, tiếng bạn bè reo vui và bàn tay thầy cô ôm ấp mình lúc chụp ảnh sẽ còn ở lại rất lâu.

Các em học sinh ngắm màn pháo hoa với niềm vui đặc biệt.

Chia tay Phong Thổ, tôi chợt nghĩ giữa miền biên viễn, có những niềm vui rồi sẽ theo đêm trăng trôi qua, nhưng có rất nhiều yêu thương ở lại. Đó là cảm giác của một đứa trẻ khi biết có người nhớ đến mình, chuẩn bị cho mình chiếc áo trước mùa đông, dành cho mình một ngôi trường để học tập và một đêm hội để được cười vui như bao bạn bè.

PETROVIETNAM đã mang tình cảm ấy đến với Phong Thổ bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ. Để rồi khi ánh đèn sân trường lần lượt tắt, các em trở về phòng nội trú khi mà hơi ấm của đêm Trung thu vẫn theo bước chân ở lại trong giấc ngủ và trong những ngày đến lớp sau này.