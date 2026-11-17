Nghiên cứu cho thấy việc liên tục phải mỉm cười dưới áp lực có thể làm giảm cảm giác hạnh phúc. (Nguồn: Shutterstock)

Nụ cười thường được xem là biểu hiện của niềm vui và có thể giúp cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Florida (Mỹ), công bố trên Tạp chí khoa học chuyên về tâm lý học xã hội thực nghiệm Journal of Experimental Social Psychology cho thấy, việc mỉm cười không phải lúc nào cũng mang lại tác động tích cực.

Nghiên cứu do Giáo sư Tâm lý học Nicholas Coles cùng các cộng sự thực hiện, bắt nguồn từ sự khác biệt giữa kết quả nghiên cứu trước đây và trải nghiệm của ông khi làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng.

Theo Giáo sư Coles, dù nhiều nghiên cứu cho thấy việc chủ động mỉm cười có thể cải thiện tâm trạng, bản thân ông từng bị khiển trách vì không thường xuyên mỉm cười trong lúc làm việc. Điều này khiến ông đặt câu hỏi liệu nụ cười có còn mang lại lợi ích khi trở thành yêu cầu bắt buộc.

Để tìm câu trả lời, nhóm nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trực tuyến với 1.201 người tham gia, trong đó dữ liệu của 1.174 người được đưa vào phân tích. Những người tham gia được xem các hình ảnh dễ chịu như hoa, mèo con hoặc hình ảnh tiêu cực liên quan đến hành vi trộm cắp và ngược đãi động vật. Một số người được yêu cầu mỉm cười, trong khi những người khác có thể biểu lộ cảm xúc tự nhiên. Tùy từng nhóm, họ thực hiện nhiệm vụ một lần hoặc lặp lại 10 lần.

Để mô phỏng áp lực công việc, một nửa số người tham gia được thông báo có thể bị trừ 2 USD trong khoản thù lao 6 USD nếu không thực hiện đúng yêu cầu mỉm cười. Tuy nhiên, tất cả đều được nhận đủ tiền sau thí nghiệm.

Kết quả cho thấy, khi xem hình ảnh tiêu cực, việc chủ động mỉm cười một lần giúp cải thiện nhẹ cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, tác động này giảm dần khi hành động được lặp lại và biến mất khi kết hợp với áp lực tài chính.

Đối với hình ảnh tích cực, một nụ cười đơn lẻ hầu như không tạo ra khác biệt. Ngược lại, việc phải liên tục mỉm cười hoặc đối mặt nguy cơ bị trừ tiền khiến người tham gia cảm thấy ít hạnh phúc hơn so với nhóm được biểu lộ cảm xúc tự nhiên. Một số phân tích còn ghi nhận xu hướng gia tăng cảm giác khó chịu và tức giận.

Theo Giáo sư Coles, kết quả này cho thấy tác dụng tích cực của nụ cười trong các thí nghiệm đơn giản không nhất thiết xuất hiện trong môi trường làm việc thực tế, nơi nhân viên phải duy trì vẻ mặt vui vẻ qua nhiều lần tương tác với khách hàng.

Kết quả nghiên cứu cũng đặt ra vấn đề về những quy định yêu cầu nhân viên ngành dịch vụ thường xuyên mỉm cười, bất kể cảm xúc thực sự của họ.

Các nhà khoa học kết luận, tác động của nụ cười đối với tâm trạng phụ thuộc vào hoàn cảnh, tần suất và áp lực đi kèm. Việc mỉm cười có thể giúp con người vui vẻ hơn nhưng liên tục phải thể hiện cảm xúc tích cực chưa chắc mang lại hạnh phúc.

(theo SciTechDaily)