Nụ cười ấm áp nơi cửa khẩu quốc tế Nội Bài

Đến nay, khi đã đảm nhiệm cương vị Phó đội trưởng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu (CACK) Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Trung tá Nguyễn Hoàng Vân vẫn vẹn nguyên niềm vinh dự, tự hào lớn lao ấy. Nhìn lại chặng đường công tác đã qua, đối với chị, mỗi giai đoạn, mỗi vị trí đảm nhận đều là những dấu mốc đáng trân trọng. Chính những trải nghiệm thực tiễn, những gian khó và thử thách nơi "tiền tuyến" kiểm soát cửa khẩu đã giúp chị từng bước trưởng thành.

Bản lĩnh vượt qua áp lực nơi "cửa ngõ" Thủ đô

Chi mở đầu câu chuyện với chúng tôi, trong lĩnh vực an ninh hàng không và kiểm soát xuất nhập cảnh (XNC), lực lượng Công an thường xuyên phải đối mặt với những tình huống phát sinh bất ngờ. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà còn phải có bản lĩnh, sự nhạy bén cùng khả năng xử lý vô cùng linh hoạt.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vân: Nụ cười ấm áp nơi cửa khẩu hàng không quốc tế.

Những tình huống điển hình có thể kể đến là khi kiểm tra an ninh, phát hiện hành khách mang theo vật phẩm không được phép đưa vào khu vực hạn chế hoặc lên tàu bay. Hay trường hợp hành khách chưa hiểu rõ quy định, không đồng thuận với kết quả kiểm tra, thậm chí có phản ứng gay gắt trong bối cảnh giờ khởi hành đã cận kề...

Hoặc trong công tác kiểm soát XNC, giữa dòng lưu lượng hành khách đông đúc thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, việc kiểm tra giấy tờ đôi khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về tính xác thực của hộ chiếu, thị thực hoặc thông tin nhập cảnh. Trong lúc áp lực thời gian đè nặng, hành khách có thể không hợp tác, đưa ra lời giải thích thiếu nhất quán.

"Trước những tình huống đầy áp lực ấy, tôi luôn xác định bản thân phải giữ được sự bình tĩnh và thận trọng. Tôi chỉ đạo cán bộ thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đối chiếu, xác minh thông tin nghiêm ngặt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để làm rõ sự việc, bảo đảm xử lý đúng pháp luật, không bỏ lọt vi phạm nhưng cũng tuyệt đối không gây khó khăn cho hành khách chấp hành đúng quy định" – Trung tá Nguyễn Hoàng Vân chia sẻ.

Qua thực tiễn, chị nhận thấy rằng trang thiết bị và công nghệ hiện đại là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng sự nhạy bén, kinh nghiệm, bản lĩnh cùng tinh thần trách nhiệm của người cán bộ vẫn luôn là yếu tố quyết định.

Bản lĩnh của người chiến sĩ CAND không chỉ thể hiện ở sự kiên quyết trong thực thi nhiệm vụ, mà còn ở khả năng giữ được sự thấu đáo, nhân văn.

Tính nghiêm minh song hành cùng trái tim nhân văn

Chị luôn quan niệm sự nghiêm minh và tính nhân văn không hề mâu thuẫn mà phải luôn song hành. Việc thực thi nhiệm vụ phải đúng pháp luật, đúng quy trình nhưng thái độ ứng xử luôn cần sự tôn trọng, lắng nghe, giải thích rõ ràng và sẵn sàng hỗ trợ hành khách trong phạm vi cho phép. Sự tinh tế, kiên nhẫn và khả năng thấu hiểu chính là "vũ khí mềm", là lợi thế riêng có của các nữ cán bộ cửa khẩu. Một nụ cười thân thiện, một lời nói nhẹ nhàng hay cách giải thích thấu đáo có thể xua tan căng thẳng, tạo sự hợp tác từ phía hành khách, góp phần khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ CAND "Bản lĩnh – Nhân văn – Vì nhân dân phục vụ".

Trong suốt quá trình công tác, chị đã gặp và hỗ trợ nhiều hành khách có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng trường hợp khiến chị xúc động và nhớ mãi là chị Hầu Thị Mơ – một người phụ nữ không may bị lừa bán sang Trung Quốc. Điều khiến chị Vân day dứt không chỉ là những đắng cay, bất hạnh mà chị Mơ đã trải qua mà còn là khát khao cháy bỏng được trở về quê hương, đoàn tụ với gia đình để bắt đầu lại cuộc sống.

"Đối với những trường hợp như chị Mơ, bên cạnh việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, người cán bộ Công an cần có sự đồng cảm, sẻ chia chân thành. Đôi khi một lời động viên, một hành động giúp đỡ đúng lúc cũng có thể tiếp thêm niềm tin và nghị lực sống cho một con người. Phía sau mỗi tấm hộ chiếu, mỗi lượt hành khách xuất nhập cảnh là một cuộc đời, một hoàn cảnh và đôi khi là cả một hành trình đầy nước mắt. Người chiến sĩ Công an không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn phải biết bảo vệ những người yếu thế. Với tôi, giá trị đẹp nhất của nghề nằm ở những điều tốt đẹp mình có thể mang lại cho nhân dân" – Trung tá Hoàng Thị Vân xúc động tâm sự.

Dấu ấn người Chủ tịch Hội Phụ nữ tận tụy

Với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, chị cùng Ban Chấp hành Hội tích cực triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất" gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, chú trọng xây dựng hình ảnh nữ cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, học tập ngoại ngữ, tuyên truyền pháp luật và xây dựng môi trường cửa khẩu văn minh. Chị luôn khuyến khích mỗi hội viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lan tỏa hình ảnh đẹp của người nữ chiến sĩ Công an.

Một trong những phần việc chị đặc biệt tâm huyết là cùng hội viên xây dựng và lan tỏa mô hình "Nụ cười cửa khẩu", chủ động hướng dẫn, hỗ trợ hành khách – đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và những người gặp khó khăn khi làm thủ tục XNC. Chị luôn động viên chị em rằng, đôi khi chỉ một nụ cười ấm áp hay một hành động giúp đỡ tận tình cũng đủ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Với những nỗ lực không ngừng, chị và Hội Phụ nữ CACK Nội Bài đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội Phụ nữ cấp trên. Tuy nhiên, đối với chị, giá trị lớn nhất không nằm ở những danh hiệu hay phần thưởng, mà chính là sự tin tưởng của lãnh đạo, tình cảm của đồng chí, đồng đội và sự đóng góp thiết thực cho tập thể. Điều khiến chị hạnh phúc và tự hào nhất trên cương vị người thủ lĩnh Hội là được chứng kiến sự trưởng thành, tiến bộ, bản lĩnh và tự tin của các nữ cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào thi đua.

"Điều tôi tự hào nhất là được trưởng thành trong môi trường CAND, được đồng hành cùng những đồng chí, đồng đội tận tụy. Mong muốn của tôi là tiếp tục hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực lãnh đạo và đóng góp nhiều hơn cho công tác xây dựng lực lượng, phong trào phụ nữ tại CACK Cảng HKQT Nội Bài. Gửi đến các bạn nữ chiến sĩ trẻ, tôi muốn nhắn nhủ rằng: Hãy luôn tự tin, bản lĩnh, không ngừng học hỏi và dám vượt qua giới hạn của bản thân. Nghề Công an có những vất vả, hy sinh nhưng cũng mang đến niềm tự hào và ý nghĩa lớn lao. Phụ nữ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn có thể tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tâm và một trái tim nhân ái".