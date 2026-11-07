Nữ công nhân tự học ngoài giờ làm, trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc

Tuổi thơ khó khăn, nghỉ học từ năm 15 tuổi

Theo bảng xếp hạng 50 nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc năm 2026 do Viện Nghiên cứu Hồ Nhuận công bố ngày 28/10, Chu Quần Phi, 56 tuổi, nhà sáng lập Lens Technology, đứng đầu danh sách với tài sản ước tính 127 tỷ NDT (khoảng 19 tỷ USD).

Đây là lần thứ hai bà giữ vị trí này, sau lần đầu vào năm 2015, khi Lens Technology vừa niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến. Bảng xếp hạng tính tài sản tại thời điểm 1/9/2026.

Đằng sau khối tài sản khổng lồ là hành trình vươn lên từ một nữ công nhân nhà máy với xuất phát điểm nhiều khó khăn, theo Hk01.

Chu Quần Phi sinh năm 1970 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Mẹ mất khi bà mới 5 tuổi, còn cha bị giảm thị lực sau tai nạn. Gia cảnh khó khăn khiến bà phải nghỉ học năm 15 tuổi, rời quê đến Thâm Quyến tìm việc làm.

Nữ tỷ phú đi lên từ trong khốn khó đã nhanh chóng trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, có tiếng. Ảnh: HK01

Bà bắt đầu làm công nhân tại dây chuyền sản xuất kính đồng hồ. Ngoài giờ làm, Chu Quần Phi theo học các lớp bổ túc, tự trang bị kiến thức về kế toán, tin học, khai báo hải quan và học lái xe.

Sau 3 tháng, bà xin nghỉ vì cho rằng công việc không còn giúp mình học hỏi. Thay vì để bà rời đi, giám đốc nhà máy giao bà thành lập bộ phận in lưới.

Không có người hướng dẫn, bà tự tìm hiểu kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và dần đảm nhận những vị trí quản lý. Quãng thời gian làm việc trong ngành gia công kính cũng giúp bà hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất, tạo nền tảng cho việc kinh doanh sau này.

Từ xưởng kính nhỏ đến doanh nghiệp tỷ USD

Năm 1993, ở tuổi 23, Chu Quần Phi sử dụng 65 triệu đồng tiền tiết kiệm, cùng người thân thuê một căn nhà tại Thâm Quyến để mở xưởng gia công kính và in lưới.

Điều kiện sản xuất ban đầu rất thiếu thốn. Các phòng ngủ được dùng làm nơi nghỉ ngơi, phòng khách trở thành xưởng. Bà vừa điều hành, tìm khách hàng, vừa trực tiếp lái xe giao hàng.

Từ cơ sở nhỏ này, doanh nghiệp dần mở rộng, phát triển thành Lens Technology, một trong những nhà sản xuất linh kiện kính chính xác lớn trên thế giới.

Bước ngoặt đến khi công ty nhận đơn hàng sản xuất kính cho điện thoại Motorola V3. Để đáp ứng yêu cầu về độ bền và an toàn, Chu Quần Phi cùng đội ngũ cải tiến quy trình gia công, trong đó có công đoạn gia cường kính bằng phương pháp trao đổi ion.

Bước ngoặt lớn hơn xuất hiện khi Apple phát triển chiếc iPhone thế hệ đầu tiên. Năm 2007, hãng quyết định sử dụng màn hình kính thay cho vật liệu nhựa dễ trầy xước trên thiết bị mới.

Trước yêu cầu kỹ thuật khắt khe của Apple, Chu Quần Phi cùng đội ngũ kỹ sư tập trung hoàn thiện các công đoạn cắt kính siêu mỏng, đánh bóng và phủ màng. Bà thường xuyên xuống xưởng kiểm tra thiết bị, giám sát quy trình và chất lượng sản xuất.

Cuối cùng, Lens Technology vượt qua các yêu cầu kỹ thuật, trở thành nhà cung cấp quan trọng trong chuỗi sản xuất của Apple. Việc tham gia sản xuất kính bảo vệ màn hình cho các thiết bị cảm ứng đã mở ra thị trường rộng lớn, đưa doanh nghiệp bước lên quy mô quốc tế.

Năm 2015, Lens Technology niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến. Cùng năm, Chu Quần Phi lần đầu được vinh danh là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Khi thị trường điện thoại thông minh dần bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, Chu Quần Phi tiếp tục tìm kiếm những động lực phát triển mới.

Lens Technology mở rộng công nghệ gia công kính chính xác sang lĩnh vực ô tô thông minh, sản xuất màn hình điều khiển trung tâm, bảng đồng hồ và các bộ phận trong khoang lái. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất linh kiện cho kính thông minh AI, thiết bị đeo thông minh và các sản phẩm phần cứng thế hệ mới.

Theo thông tin giới thiệu trên website doanh nghiệp, Lens Technology hiện có 12 cơ sở nghiên cứu và sản xuất lớn tại Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan, với hơn 140.000 nhân viên và hơn 2.200 bằng sáng chế được cấp.

Từ một nữ công nhân phải rời trường học khi mới 15 tuổi đến người đứng đầu doanh nghiệp công nghệ có quy mô toàn cầu, hành trình của Chu Quần Phi phản ánh khả năng nắm bắt cơ hội và thích ứng với những thay đổi của thị trường.