Nữ công chức 35 tuổi tử vong ở khu nhà nhân viên sân bay, chồng đầu thú chỉ sau 30 phút

Một nữ công chức 35 tuổi được phát hiện tử vong tại căn hộ thuộc khu nhà ở dành cho nhân viên Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), Malaysia. Chồng nạn nhân bị nghi có liên quan đến vụ việc và đã đến cơ quan cảnh sát đầu thú ngay trong tối cùng ngày.

Theo World Of Buzz dẫn thông tin từ tờ Kosmo!, vụ việc xảy ra vào ngày 15/10. Nạn nhân cũng làm việc tại sân bay KLIA. Người chồng, ở độ tuổi 30, hiện là nghi phạm trong vụ án.

Trưởng cảnh sát quận Nilai, ông Johari Yahya. Ảnh: Kosmo!

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 15/10, người phụ nữ được cho là đã bị sát hại tại căn hộ nơi cô sinh sống trong khu nhà ở dành cho nhân viên sân bay.

Đến khoảng 20h cùng ngày, người chồng đã đến trụ sở Cảnh sát quận Sepang (IPD) để đầu thú. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Cảnh sát quận Nilai tiếp nhận, điều tra. Các sĩ quan cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, làm rõ những tình tiết liên quan.

Được biết, vợ chồng nạn nhân có hai con gái đang học mẫu giáo. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc hiện chưa được xác định.

Nghi phạm đã ra đầu thú. Ảnh: Kosmo!

Trưởng cảnh sát quận Nilai, ông Johari Yahya, xác nhận vụ việc khi trao đổi với tờ Kosmo!. Theo nguồn tin này, khoảng 23h40 cùng ngày, cảnh sát đã đưa nghi phạm trở lại khu nhà ở dành cho nhân viên sân bay KLIA để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng Malaysia tiếp tục làm rõ nguyên nhân cũng như các tình tiết liên quan đến cái chết của nữ công chức 35 tuổi. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật khi cảnh sát công bố kết quả điều tra.