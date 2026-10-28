Nữ chuyên gia AI hàng đầu thăng tiến thần tốc

SCMP đưa tin vào giữa tháng 10, tập đoàn Xiaomi thông báo quyết định thăng chức cho Luo Fuli (La Phúc Lệ - 31 tuổi) lên cấp 22 - bậc nhân sự cao nhất trong hệ thống chức danh của hãng, tương đương phó chủ tịch. Động thái này một lần nữa đưa nữ “thiên tài AI” trở thành tâm điểm chú ý.

Quyết định được đưa ra chỉ 10 tháng sau khi Luo gia nhập Xiaomi, đảm nhận vai trò lãnh đạo bộ phận nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Luo Fuli thăng tiến thần tốc tại Xiaomi.

Theo tờ 21st Century Business Herald, Luo bắt đầu được công chúng chú ý vào cuối năm 2024, khi nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân tuyên bố muốn chiêu mộ cô với mức lương 10 triệu nhân dân tệ mỗi năm (1,5 triệu USD).

Khi đó, Luo vẫn là cái tên xa lạ với số đông. Tuy nhiên, cô đã nổi tiếng trong giới khoa học máy tính từ năm 2019.

Lúc còn là học viên cao học tại Đại học Bắc Kinh, cô có tên trong danh sách tác giả của 8 công trình được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngôn ngữ học tính toán (ACL).

Rời giảng đường, Luo gia nhập Viện Đạt Ma, trung tâm nghiên cứu toàn cầu của tập đoàn Alibaba.

Sau khi rời Alibaba, Luo Fuli gia nhập High-Flyer, quỹ đầu tư định lượng của Trung Quốc sử dụng các mô hình toán học và thuật toán để đưa ra quyết định đầu tư. High-Flyer cũng là đơn vị đứng sau DeepSeek, công ty phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo. Tại đây, Luo làm việc với vai trò chuyên gia học sâu (deep learning) – lĩnh vực AI sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo để máy tính học từ lượng dữ liệu lớn, qua đó nâng cao khả năng xử lý ngôn ngữ và giải quyết các nhiệm vụ phức tạp.

Đóng góp của Luo trong quá trình phát triển mô hình DeepSeek-V2 được cho là một trong những yếu tố quan trọng khiến Lôi Quân đánh giá cao năng lực của cô.

Trong khi truyền thông Trung Quốc và cộng đồng mạng ca ngợi Luo là thiên tài AI, cô không thích danh xưng này và từ chối mọi lời mời phỏng vấn của truyền thông trong hai năm qua.

“Nếu có thể, tôi mong cộng đồng mạng hãy cho tôi không gian yên tĩnh để tập trung làm việc. Tôi không phải thiên tài, chỉ hy vọng có thể lặng lẽ làm những việc khó khăn nhưng đúng đắn”, Luo viết trên mạng xã hội vào năm 2025.

Luo Fuli sinh năm 1995 trong gia đình ở vùng nông thôn Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Cha cô làm thợ điện, mẹ là giáo viên. Em gái cô làm bác sĩ.

Luo từng chia sẻ rằng gia đình không khá giả, nhưng cha mẹ luôn tạo dựng môi trường khuyến khích các thành viên yêu thích việc đọc sách.

Luo Fuli trở thành nữ chuyên gia AI hàng đầu bằng nỗ lực không ngừng nghỉ.

Khi theo học Trường Trung học số 1 Nghi Tân - trường trọng điểm trong khu vực, Luo được giáo viên nhận xét là “không quá xuất chúng về tư chất, nhưng vô cùng chăm chỉ”, đồng thời có thói quen lên kế hoạch trước cho mọi việc.

Nhờ đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc (gaokao), cô trúng tuyển ngành khoa học máy tính tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Thành tích học tập xuất sắc tại đây giúp Luo được tuyển thẳng vào chương trình cao học của Đại học Bắc Kinh mà không phải trải qua kỳ thi đầu vào. Luo từng tự mô tả mình là người “có xuất phát điểm thấp trong lĩnh vực máy tính”.

Trong năm đầu tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, cô nằm trong nhóm sinh viên có thứ hạng thấp nhất, một phần vì chưa có kiến thức nền tảng về máy tính trước đó.

Luo kể rằng trong khi các bạn cùng lớp chỉ mất 3 phút để giải một bài toán, cô phải mất tới 3 giờ. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực bền bỉ, chưa đầy 2 năm sau, cô đã vươn lên nhóm sinh viên có thành tích tốt nhất lớp.

Vài năm trước, nhân dịp sinh nhật, Luo chủ động liên hệ với Liang Zi - nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng Bilibili, để đề nghị thực hiện cuộc phỏng vấn về bản thân.

Trong cuộc trò chuyện, cô cho biết không bao giờ hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại, bởi luôn mong muốn tiếp tục phát triển bản thân.

Luo cũng chia sẻ bên cạnh việc không ngừng học hỏi và phát triển sự nghiệp, cô mong muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Chồng Luo cũng làm việc trong ngành công nghệ cao, nhưng thông tin chi tiết về anh chưa được công khai.

“Tôi giống như ốc sên, không theo đuổi tốc độ nhanh nhất, nhưng mỗi bước đi đều rõ ràng”, Luo nói.