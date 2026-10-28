Nữ chủ xe ô tô Mercedes bị cào xước vẫn chưa dừng 'cuộc chiến' với chủ nhà

Thông tin từ Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội cho thấy, cơ quan xét xử này đã nhận được đơn kháng cáo của người phụ nữ có chiếc xe ô tô Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước. Trong khi đó, bị cáo Mai Thị Bích Vân cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và thay đổi hình phạt sang phạt tiền.

Trước đó (ngày 28-9), Tòa án nhân dân Khu vực 4, Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Toà cấp sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo Vân phải bồi thường cho nữ chủ xe Mercedes số tiền hơn 670.000 đồng.

Bị cáo Mai Thị Bích Vân tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 18-1-2026, chị Đỗ Bích N. (SN 1990, ở phường Hà Đông, Hà Nội) đỗ ô tô trước cổng nhà bị cáo Mai Thị Bích Vân ở ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó.

Cùng thời điểm, thấy chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà mình, bị cáo Vân bực tức, dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa trước và bẻ gương chiếu hậu của chiếc xe. Con gái bị cáo Vân cũng bức xúc vì không dắt được xe máy ra nên cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính ô tô.

Trong khi ấy, chồng nữ chủ nhà bị xe ô tô đỗ chắn cổng thì viết lên 2 tờ giấy A4 với nội dung “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông”, rồi dán vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe.

Khoảng 21h20 cùng ngày, chị N. ra lấy xe thì phát hiện ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Nữ chủ nhân “xế hộp” bóc 2 tờ giấy ra rồi điều khiển xe bỏ đi. Đêm hôm đó, sau khi đưa con về nhà, chị N. đến Công an phường Đại Mỗ để trình báo sự việc.

Sau phiên tòa sơ thẩm chị N. làm đơn kháng cáo các phần của bản án sơ thẩm liên quan đến đánh giá chứng cứ, xác định phạm vi thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, trách nhiệm bồi thường dân sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Trong đơn kháng cáo, chị N. đề nghị tòa án cấp phúc thẩm làm rõ những chứng cứ nào trong hồ sơ làm căn cứ để xác định bị cáo Vân không gây hư hỏng tại gương, dù bản án ghi nhận hành vi bẻ gương.

Nội dung kháng cáo của nữ chủ xe ô tô lập luận, nếu cơ quan tố tụng cho rằng, dấu vết có từ trước hoặc do nguyên nhân khác thì đề nghị xác định tài liệu chứng minh. Nếu cho rằng chưa đủ chứng cứ quy trách nhiệm, cần nêu rõ đây là giới hạn chứng minh và xem xét các chứng cứ có thể bổ sung.

Kháng cáo bản án sơ thẩm, chị N. cũng đề nghị Tòa cấp phúc thẩm đánh giá đầy đủ vai trò của chồng và con gái bị cáo Vân và đánh giá lại tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như việc quyết định hình phạt đối với người cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nội dung kháng cáo của chị N. cũng nhắc đến phần trách nhiệm bồi thường dân sự. Nữ bị hại yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại các phần của bản án liên quan đến xác định thiệt hại, bồi thường dân sự, đánh giá chứng cứ và hình phạt trong phạm vi pháp luật quy định.

Người bị hại cũng yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm ưu tiên xem xét riêng 2 khoản thiệt hại tại gương chiếu hậu và cụm đèn trước bên trái; yêu cầu công khai kiểm tra video gốc, xác định cơ sở loại trừ từng hạng mục và yêu cầu triệu tập người giám định hoặc giám định bổ sung khi cần…