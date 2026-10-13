Nữ chủ xe Mercedes bị cào xước kháng cáo sau phán quyết được bồi thường 671 nghìn đồng

Bị hại kháng cáo đề nghị xem xét nhiều nội dung

Ngày 13/10, chị Đ. B. N. (36 tuổi, chủ chiếc Mercedes-Benz GLC200 bị cào xước) đã có đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm ngày 28/9 của TAND khu vực 4 Hà Nội.

Trong đơn kháng cáo, chị N. đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại một số nội dung liên quan đến việc đánh giá chứng cứ, xác định thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, nghĩa vụ bồi thường dân sự và hình phạt đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân (65 tuổi, trú tại Hà Nội).

Bên cạnh đó, chị N. đề nghị xem xét thiệt hại phát sinh từ hợp đồng cho thuê chiếc Mercedes. Theo đó, chủ xe trình bày đã ký hợp đồng cho thuê phương tiện từ ngày 25/1 - 25/1/2027 với giá 35 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ngày 18/1, khiến xe bị hư hỏng, phải phục vụ công tác điều tra và sửa chữa nên không thể bàn giao cho bên thuê.

Bị hại Đ. B. N. bên chiếc xe bị cào xước.

Chị N. cũng đề nghị xem xét các khoản chi phí đi lại thay thế khi xe hỏng, gồm hơn 5 triệu đồng trong tháng 1 và hơn 2 triệu đồng trong tháng 7.

Một nội dung khác được bị hại đề cập là xét vai trò của chị L. T. H. (con gái bà Vân) và ông L. C. T. (chồng bà Vân) trong sự việc…

Trước đó, TAND khu vực 4 (cấp sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Vân mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tòa sơ thẩm phán quyết chỉ bồi thường 671.000 đồng

Về dân sự, Tòa buộc bà Vân bồi thường tổng số tiền 671.000 đồng cho phía chủ xe là chị N.

Tài liệu vụ án xác định, tối 18/1/2026, chị N. đỗ chiếc xe Mercedes-Benz GLC200 màu đen biển số 30L-541.XX trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân (ở BT12, lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ) để cùng con trai đi ăn lẩu.

Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ. Đến 20h20, bị can Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là L. T. H. (SN 1989) ra về. Khi thấy xe ô tô của chị N. đỗ giữa cổng nhà mình, hai bên cạnh cổng nhà để nhiều chậu cây cảnh khiến Hương không dắt xe máy ra được nên Vân bực tức, dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe, bẻ gương chiếu hậu.

Chị L. T. H. cũng bức xúc vì không dắt được xe máy, đã dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính cửa xe.

Bị cáo Vân tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án xác định, nhiều người qua đường chứng kiến can ngăn nhưng mẹ con bà Vân, chị H. vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe, dùng chìa khóa vạch thêm nhiều nhát.

Còn chồng của Vân là ông L. C. T. (SN 1953) đã viết hai tờ giấy A4 nội dung “đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông." Sau đó, ông T. dán hai tờ giấy này vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe chị N.

Khoảng 21h20, chị N. ra lấy xe thì phát hiện xe bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị bóc hai tờ giấy ra, điều khiển xe đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Cơ quan tố tụng xác định bà Vân nhận thức được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bà xin lỗi chị N., muốn được bồi thường, nhưng chị N. yêu cầu bà Vân phải mua lại xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng nhưng bà không có khả năng chi trả.

Sau khi trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, Cơ quan điều tra kết luận bà Vân chỉ dùng chìa khóa gây xước sơn, cố ý làm hư hỏng xe của chị N. tại các vị trí cánh cửa phía trước bên phải, cánh cửa phía sau bên phải... Tổng giá trị thiệt hại là 6,8 triệu đồng.