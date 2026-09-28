Nữ chủ nhà cào xước ô tô đỗ trước cửa bị phạt 6 tháng tù treo

Ngày 28/9, TAND khu vực 4-Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, ở xã Đại Mỗ, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Chiếc xe bị cào xước khi đỗ trước cửa nhà bị cáo Vân.

Theo bản án sơ thẩm, tối 18/1, Đỗ Bích Ngọc (SN 1990) đỗ xe ô tô MERCEDES-BENZ GLC200 màu đen BKS 30L-541.29 trước cửa cổng nhà bị cáo Vân để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó. Khu vực Ngọc đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ.

Khoảng 20h20’ phút cùng ngày, bị cáo Vân cầm chùm chìa khoá đi ra mở cổng để con gái mình đi về và thấy ô tô của Ngọc đỗ giữa cổng, không dắt xe máy được.

Bị cáo Vân bực tức, dùng chùm chìa khoá gạch ba nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe, sau đó dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài. Dù có người can ngăn nhưng bị cáo vẫn chửi người đỗ xe, rồi tiếp tục dùng chìa khoá gạch thêm nhiều nhát vào xe của Ngọc…

Khoảng 21h30’ cùng ngày, Ngọc quay lại thì phát hiện ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và cào xước. Ngọc lái đi nhưng không để ý nên đâm vào hai chậu cây cảnh. 23h cùng ngày, Ngọc tới Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Ngọc yêu cầu bị cáo Vân phải mua lại xe, hoặc bồi thường 200 triệu đồng nhưng bị cáo Vân chỉ đồng ý bồi thường theo yêu cầu của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Vân dùng chìa khóa gây xước sơn của Ngọc tại nhiều vị trí với tổng giá trị thiệt hại là 6.862.000 đồng. Ngọc đã đi sửa xe với chi phí sửa chữa là hơn 8.000.000 đồng. Trong đó, Ngọc chi trả hơn 2.000.000 đồng, bảo hiểm thanh toán hơn 6.000.000 đồng.