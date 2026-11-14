Nữ chủ hụi làm liều 'hốt khống' hơn 280 triệu đồng của 24 người để bù lỗ

Trong quá trình điều tra Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2020 đến tháng 11/2022, Dương Thị Bích Hạnh bắt đầu tổ chức nhiều dây hụi và làm chủ hụi. Trong quá trình hoạt động, do một số hụi viên giật hụi, không đóng tiền hụi chết, Hạnh phải bù tiền vào các phần hụi này và trả các khoản nợ cá nhân.

Đối tượng Dương Thị Bích Hạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Lợi dụng việc một số hụi viên không trực tiếp đến tham gia xổ hụi, Hạnh đã tự ý lấy hốt các phần hụi trong 2 dây hụi tuần và hụi 10 ngày nhằm chiếm đoạt số tiền 282.110.000 đồng của 24 hụi viên.

Quá trình điều tra, Hạnh đã tự thỏa thuận bồi thường số tiền chiếm đoạt cho những người có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.