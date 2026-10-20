Nữ chính sinh năm 2000 của 'Street Fighter' là ai

Callina Liang xuất hiện trong Street Fighter, bộ phim hành động chuyển thể từ loạt trò chơi đối kháng nổi tiếng của Capcom. Lấy bối cảnh năm 1993, câu chuyện xoay quanh các võ sĩ bị kéo trở lại giải đấu World Warrior để tìm ra nhà vô địch mới. Thế nhưng đằng sau giải đấu nổi tiếng này là một âm mưu đen tối của phản diện M. Bison, nhằm chiếm đoạt sức mạnh của các võ sĩ.

Callina Liang đảm nhận vai Chun-Li, nữ võ sĩ được rất nhiều người hâm mộ thương hiệu Street Fighter yêu thích. Nhân vật của người đẹp giữ vai trò là thủ hạ của M. Bison, theo lệnh chiêu dụ các võ sĩ nổi tiếng trên thế giới tới tham gia giải đấu World Warrior. Trong phiên bản điện ảnh, Chun-Li được xây dựng với động cơ trả thù. Cha cô bị M. Bison sát hại, khiến cô nung nấu ý định trà trộn vào tổ chức, tìm cơ hội báo thù cho cha.

Callina Liang chỉ có khoảng hai đến ba tháng tập luyện trước khi bộ phim bấm máy. Người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ đã gấp rút tập thể hình, học võ thuật và điều chỉnh chế độ ăn uống khắt khe dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Diễn viên đã tăng khoảng 9 kg trong 6 tuần, một thay đổi đáng kể nhằm tái hiện vóc dáng, tạo được hình ảnh cơ bắp đặc trưng của Chun-Li.

Chun-Li xuất hiện lần đầu trong Street Fighter II năm 1991, trở thành nữ nhân vật đầu tiên có thể điều khiển trong loạt game này. Với Liang, đây còn là nhân vật cô yêu thích từ thuở nhỏ. Mỹ nhân sinh năm 2000 tiết lộ khi còn sống ở Bắc Kinh, cô thường được bà đưa đến tiệm trò chơi điện tử gần nhà và luôn lựa chọn Chun-Li để chiến đấu. Vì vậy nữ diễn viên xem cơ hội hóa thân nhân vật này là niềm vinh dự. Liang chia sẻ bản thân luôn mong muốn nhìn thấy nhiều phụ nữ châu Á mạnh mẽ hơn trong các phim hành động kinh phí lớn của Hollywood.

Nữ diễn viên cũng nghiên cứu manga, phim hoạt hình và nhiều phiên bản trò chơi để nắm rõ chân dung nhân vật, sau đó trao đổi với đạo diễn Kitao Sakurai nhằm xây dựng hình ảnh nữ võ sĩ giàu cảm xúc và chất chứa nhiều nỗi niềm. Nhờ vậy, Chun-Li dưới màn hóa thân của Callina không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng chiến đấu mà còn có câu chuyện xúc động phía sau. Tuy nhiên, một số cây bút phê bình lại cho rằng diễn xuất thiên về bi kịch của cô chưa thực sự hòa hợp với phong cách hài hước, cường điệu chung trong bộ phim.

Phản ứng của giới hàn lâm và đại chúng dành cho Street Fighter khá trái chiều. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm chỉ đạt 42% đánh giá tích cực từ cánh phê bình, trong khi điểm số khán giả lên tới 79%. Kịch bản đơn giản, có phần rời rạc chưa chiều lòng được các cây bút khó tính, song đa số người xem lại bày tỏ thích thú trước các trận đấu và không khí hoài niệm mà phim mang lại. Màn trình diễn của Callina Liang, đặc biệt ở các cảnh hành động, nhận được khen ngợi.

Sinh năm 2000 tại Vancouver, Canada, Callina Liang từng theo gia đình chuyển đến nhiều nơi từ Trung Quốc, Australia và Singapore sinh sống. Liang bắt đầu được chú ý qua loạt phim truyền hình Tell Me Everything (2022), sau đó tham gia Foundation và đóng chính trong phim kinh dị Presence cùng Lucy Liu. Vai Chun-Li trong Street Fighter được đánh giá là bước rõ rệt đưa tên tuổi người đẹp đến gần với khán giả đại chúng.

Ngoài diễn xuất, Callina Liang còn thu hút sự chú ý với phong cách thời trang táo bạo, gợi cảm. Nữ diễn viên thường xuất hiện tại các sự kiện trong những thiết kế ôm sát, váy xẻ cao hoặc trang phục cut-out khoe đường nét cơ thể. Mỹ nhân biến hóa linh hoạt giữa vẻ quyến rũ trưởng thành trên thảm đỏ và nét cá tính, hiện đại trong những bộ ảnh thời trang. Hình ảnh này giúp Liang tạo dấu ấn riêng giữa dàn diễn viên trẻ Hollywood.