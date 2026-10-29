Nữ chính nổi tiếng phim Thái Lan bị tát bay xuống cầu thang

Một cảnh quay tưởng chừng đầy bi kịch trong bộ phim Thái Lan Chiếc bóng bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội châu Á. Nữ diễn viên Baifern Pimchanok, nổi tiếng với Chiếc lá cuốn bay và Yêu nhầm bạn thân, khiến khán giả sửng sốt khi nhân vật của cô bị tát rồi lăn xuống một cầu thang khổng lồ trong phân đoạn kéo dài khoảng 20 giây.

Theo truyền thông Thái Lan, cảnh phim xuất hiện trong Raeng Ngao 2026, phiên bản làm lại của bộ phim truyền hình từng gây tiếng vang năm 2012. Tác phẩm do đài One 31 sản xuất, chính thức lên sóng ngày 26/10 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ những màn đối đầu căng thẳng.

Baifern Pimchanok gây sốt mạng xã hội với cảnh ngã cầu thang trong bộ phim Thái Lan Chiếc bóng.

Trong đoạn video đang lan truyền, nhân vật do Baifern thủ vai bị một người phụ nữ quyền lực tát ngay trước tòa nhà lớn, nơi có hàng chục người đang đứng chứng kiến. Sau cú đánh, cô mất thăng bằng rồi liên tục lăn qua những bậc thềm đá kéo dài từ trên cao xuống tận khu vực sân phía dưới.

Điều khiến khán giả khó tin là cầu thang có nhiều khoảng nghỉ rộng, nhưng nhân vật vẫn tiếp tục lăn xuống mà gần như không dừng lại. Trong khi đó, đám đông bên dưới chỉ biết la hét, tỏ ra hoảng hốt nhưng không có ai lập tức chạy đến giúp đỡ.

Cảnh ngã cầu thang kéo dài khoảng 20 giây trong Chiếc bóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội châu Á.

Chính cách dàn dựng này khiến phân đoạn vốn mang màu sắc bi kịch bất ngờ trở thành tình huống gây cười. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là cảnh cầu thang sấm sét, đồng thời ví von độ cường điệu của phim Thái Lan đã vượt qua những tác phẩm truyền hình Ấn Độ nổi tiếng với các tình tiết phi thực tế.

Đoạn phim cũng nhanh chóng được chia sẻ trên Weibo và xuất hiện trong các cuộc thảo luận về phim truyền hình châu Á. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước quãng đường nhân vật phải lăn xuống, trong khi số khác đặt câu hỏi về tính hợp lý của cú ngã.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời trêu đùa, không ít người dành sự chú ý cho Baifern Pimchanok. Những chuyển động liên tục của nhân vật tạo cảm giác nguy hiểm, cho thấy phân đoạn đòi hỏi quá trình dàn dựng hành động cẩn thận. Dù vậy, chưa có đủ thông tin xác nhận toàn bộ cảnh quay được nữ diễn viên tự thực hiện mà không sử dụng diễn viên đóng thế hoặc biện pháp hỗ trợ.

Phân cảnh gây tranh cãi trong Chiếc bóng được nhận xét có cách dàn dựng cường điệu, thiếu tính thực tế.

Theo Thairath, cảnh tát ngã cầu thang vốn là một tình tiết quen thuộc của Chiếc bóng qua nhiều phiên bản. Trong bản làm lại năm 2026, đạo diễn lựa chọn không gian rộng lớn hơn, khiến cuộc đối đầu giữa các nhân vật trở nên dữ dội và có sức tác động thị giác mạnh hơn.

Chiếc bóng xoay quanh hai chị em sinh đôi Munin và Mutta, đều do Baifern Pimchanok đảm nhận. Trong khi Mutta có tính cách hiền lành và vướng vào mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có gia đình, Munin lại mạnh mẽ và quyết đoán hơn.

Bi kịch xảy ra khi Mutta qua đời trong hoàn cảnh bất thường. Munin trở về, giả danh em gái để tiếp cận những người liên quan, từng bước điều tra nguyên nhân cái chết và thực hiện kế hoạch trả thù.

Những màn đối đầu giữa Baifern Pimchanok và Benz Pornchita trở thành điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim.

Ở phiên bản mới, Baifern phải thể hiện hai nhân vật có ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính cách và cách ứng xử khác biệt. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô dành nhiều thời gian chuẩn bị để phân biệt hai vai, đồng thời thể hiện quá trình Munin giả dạng em gái sao cho thuyết phục.

Bộ phim còn quy tụ Benz Pornchita trong vai người phụ nữ quyền lực Noppanapa, cùng Jes Jespipat và Poh Natthawut. Những màn đối đầu giữa Baifern và Benz trở thành điểm nhấn quan trọng của câu chuyện.

Dù gây tranh cãi vì cách thể hiện có phần khoa trương, Chiếc bóng vẫn ghi nhận thành tích phát sóng đáng chú ý. Theo số liệu đài One 31 công bố ngày 27/10, phim thu hút hơn 2,06 triệu khán giả trên toàn quốc và đạt rating 2,19 ở nhóm người xem từ 15 tuổi trở lên.

Chiếc bóng thu hút sự quan tâm lớn sau khi lên sóng, với nhiều phân cảnh kịch tính gây tranh luận.

Sức hút của tác phẩm cho thấy những tình tiết kịch tính, thậm chí bị nhận xét phi lý, vẫn có khả năng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Với Baifern Pimchanok, chỉ một phân đoạn ngã cầu thang đã đủ khiến cô trở thành tâm điểm bàn luận, dù phản ứng của khán giả không hoàn toàn giống với cảm xúc mà cảnh phim muốn truyền tải.