Chiều 25/11, buổi công chiếu phim Mẹ Mìn diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhà sản xuất cùng ê-kíp diễn viên gồm Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Thạch Thảo, La Phát...

Trong khuôn khổ sự kiện, Rima Thanh Vy nhận câu hỏi từ báo giới về lý do liên tục được nhà sản xuất mời đóng phim dù diễn xuất còn hạn chế. Nữ diễn viên cho biết cô là người đầu tư nhiều cho nghề nghiệp, từ việc đi học ở nước ngoài, trau dồi thêm khi về nước đến rèn luyện kỷ luật, hoàn thiện ngoại hình cho từng dự án. Dù vậy, trước đây, cô chỉ được chọn đóng những vai phụ, cameo mà không trở thành nữ chính. Điều đó khiến Rima Thanh Vy tự đặt câu hỏi: "Tại sao mọi người không chọn mình?". Đến lần đầu tiên casting Mẹ Mìn, cô cũng bị trượt.

Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM.

Thời điểm đối diện với những câu hỏi xoay quanh việc bị từ chối cơ hội, Rima Thanh Vy thừa nhận đã khóc rất nhiều vì chưa tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho bản thân.

"Tôi từng thắc mắc rằng tại sao mình không được chọn. Tôi cũng cố gắng, nỗ lực, ăn học đàng hoàng và có nhiều trải nghiệm, va vấp trong cuộc sống. May mắn, nhờ cố gắng, tôi đã có được vai Quỳnh trong Mẹ Mìn. Và tôi hiểu ra rằng, nếu mình quyết tâm hơn một chút, mọi người sẽ nhìn ra, trao cơ hội", nữ diễn viên khóc, chia sẻ.

Theo Rima Thanh Vy, khi được chọn là nữ chính ở dự án lớn, cô cố gắng "ai bảo gì cũng làm", chấp nhận lăn xả ở các cảnh khó, bạo lực mà trước đó cô chưa từng nghĩ mình sẽ đóng.

Thậm chí trong phim Rima Thanh Vy còn có nhiều phân đoạn táo bạo, cảnh khỏa thân. Nữ diễn viên cho biết việc chấp nhận cởi trên màn ảnh không phải hy sinh vì nghệ thuật, mà là yếu tố cần và đủ để bổ trợ cho hành trình phát triển của nhân vật.

Rima Thanh Vy nói thêm cô chấp nhận phản ứng của khán giả về việc liên tục đóng vai có cảnh táo bạo, hở hang. Tuy nhiên, diễn viên khẳng định mọi chi tiết lên phim đều được cân nhắc kỹ lưỡng và tôn trọng tuyệt đối sự thoải mái của cô.

"Đôi khi có những yếu tố cần nếu như không có, nó sẽ không bộc lộ được hết những tham vọng, khao khát mà nhân vật đó mong muốn. Nếu chỉ lưng chừng bình thường thì lại không đáng. Mọi người yên tâm, cảnh nude lên phim vậy thôi nhưng lúc quay chỉ có một mình tôi và máy quay. Vì vậy, tôi thực sự yên tâm", cô chia sẻ.

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ là dự án điện ảnh kinh dị, tâm linh do Jack Carry On đạo diễn, với sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê và Phát La. Phim mang màu sắc dark fantasy, khai thác hình tượng Mẹ Mìn trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Tác phẩm sử dụng nhiều kỹ xảo hình ảnh (VFX) để xây dựng thế giới kỳ ảo và tạo hình nhân vật. Câu chuyện xoay quanh những giao kèo bí ẩn có khả năng thay đổi số phận con người, đồng thời đề cập đến bi kịch gia đình, khát vọng cá nhân và cái giá phải trả khi những điều ước trở thành hiện thực.

Trước đó, phim dự kiến công chiếu chính thức vào ngày 27/11 song lùi lịch sang 2/12. Đây là lần thứ hai dự án điện ảnh này hủy lịch phát hành.

Nhà sản xuất không thông báo lý do dời lịch chiếu. Song nguyên nhân được cho là nhằm né sức hút của bộ phim đang đứng top 1 phòng vé - Trại giam hạnh phúc.