Nữ chiến sĩ Trường Sơn: Thanh xuân còn mãi

Ban Công tác nữ Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng biểu diễn văn nghệ nhân Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1950, hiện đang sống tại thôn 10, xã Bảo Lâm 1. Năm 1971, cô gái 21 tuổi đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong, giữ an toàn cho đường 27B, tuyến đường Trường Sơn chạy trên nước bạn Lào. Suốt 5 năm dài, bà Dung đã cùng chị em giữ từng tấc đất, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào để sửa lại con đường huyết mạch sau những trận bom cho những chuyến xe vận tải chở hàng vào Nam. Bà nhắc lại thời đạn bom ấy, thanh niên xung phong vô cùng gian khổ, cũng chịu bom, chịu thám báo tấn công, chịu thương vong, mất mát. “Bom bỏ xong cái là thanh niên xung phong lao ra, lấy sức người để lấp hố bom, dựng ngầm, bảo đảm từng chuyến xe qua lại an toàn, đưa hàng ra tiền tuyến. Không thấy mệt mà cũng không thấy khổ, chỉ một lòng vì miền Nam thân yêu, vì ngày thống nhất đất nước”, bà Dung nhớ lại những ngày hào hùng ấy.

Năm 1996, bà Dung từ tỉnh Nam Định cũ vào Lâm Đồng sinh sống. Từ đó tới nay, người nữ chiến sĩ Trường Sơn gắn với công tác dân số, y tế thôn bản, công tác phụ nữ. Thoắt cái đã gần 30 năm bà gắn bó với địa phương, với những phong trào ở cơ sở.

Đồng đội gặp nhau trong yêu thương (Cô Nguyễn Thị Dung và cô Nguyễn Thị Nga, TNXP đường Trường Sơn)

Bà Nguyễn Thị Phương Liên, Trưởng Ban Công tác nữ Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng thông tin, hiện có gần 800 nữ chiến sĩ Trường Sơn đang sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nữ chiến sĩ Trường Sơn chủ yếu thuộc lực lượng thanh niên xung phong, một số ít thuộc lực lượng bộ đội xăng dầu và một số đơn vị khác. Có người tham gia công tác bên Lào, miền Trung, nhưng tất cả đều dồn sức cho mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Không trực tiếp chiến đấu như lực lượng bộ đội nhưng chị em cũng chịu rất nhiều gian khổ. Từ bom rơi đến bị thám báo tấn công, thiếu thốn thuốc men, lương thực, sốt rét… đi cùng một phần thanh xuân của chị em đã để lại trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Khi trở lại đời thường, chị em cũng chịu nhiều thiệt thòi, có người sức khỏe yếu do di chứng chiến tranh, người không lập gia đình, công việc khó khăn. Nhưng dù thế nào, những chị em nữ chiến sĩ Trường Sơn luôn sống đầy nhiệt huyết, hoạt động cộng đồng, đóng góp vào hoạt động chung của địa phương hết sức nhiệt thành”, bà Nguyễn Thị Phương Liên tự hào.

CLB Thiện tâm Nam Ban với nhiều thành viên nòng cốt là nữ chiến sĩ Trường Sơn tới trao quà cho người cao tuổi

Nữ chiến sĩ Trường Sơn Vũ Thanh Hoa, người sáng lập Câu lạc bộ thiện nguyện Thiện Tâm Nam Ban Lâm Hà, tâm sự rất chân thành: “Nhiều chị em mất một phần cơ thể, có chị còn nằm lại trên tuyến đường Trường Sơn. Sự hi sinh của chị em, của đồng chí, đồng bào chúng tôi luôn ghi nhớ. Dù tuổi không còn trẻ, chúng tôi vẫn tiếp tục sống những ngày nhiệt huyết, với tinh thần tuổi trẻ trên tuyến đường huyền thoại ngày nào”. Có lẽ vì vậy mà Câu lạc bộ Thiện Tâm thu hút đông đảo thành viên, trong đó có nhiều thành viên là nữ chiến sĩ Trường Sơn tại khu vực Lâm Hà.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Liên, sau khi về với đời thường, một số nữ chiến sĩ Trường Sơn chuyển ngành, công tác tại các cơ quan, đơn vị. Một phần lớn chị em quay về với đồng ruộng, với gia đình. “Ban liên lạc chúng tôi đã thống kê từng chị, đời sống, gia đình và liên lạc, kết nạp các chị vào Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức các cuộc gặp gỡ để chị em gặp nhau, cùng chia sẻ tâm tình về cuộc sống hôm nay, ôn lại truyền thống của những ngày trên tuyến đường huyền thoại. Rất yêu thương và tự hào về chị em của chúng tôi, những người đã dũng cảm hi sinh trong chiến đấu và vẫn cống hiến cho đến hôm nay”, bà Nguyễn Thị Phương Liên chia sẻ.