Nữ chiến sĩ biên phòng nơi cực Tây Tổ quốc

Ở nơi cực Tây Tổ quốc, cách gia đình gần 1.000km, mỗi ngày nữ chiến sĩ biên phòng ấy cần mẫn với công việc của mình. Công việc của người làm công tác báo vụ thường bắt đầu và kết thúc không theo một khung giờ cố định. Đó là những giờ trực máy, duy trì liên lạc, sẵn sàng tiếp nhận và truyền những thông tin quan trọng. Với Thiếu tá Đinh Thị Cúc, đó là hành trình 31 năm trong môi trường quân ngũ.

Thiếu tá Đinh Thị Cúc miệt mài với công tác báo vụ hàng chục năm qua.

Tháng 9/1995, sau khi tốt nghiệp lớp sơ cấp báo vụ tại Trường Thông tin liên lạc, Bộ Nội vụ, cô gái quê Ninh Bình được điều động lên công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chị bắt đầu công việc của người lính thông tin, đảm nhiệm kết nối liên lạc giữa Bộ Chỉ huy với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 2, Bộ Tổng Tham mưu và các đồn biên phòng trong tỉnh.

Ngày mới nhận nhiệm vụ nơi miền biên giới, điều kiện sinh hoạt, đi lại chưa thuận lợi, công việc đòi hỏi tính chính xác, kỷ luật và sự tập trung cao độ. Nhưng với nữ chiến sĩ thông tin, không có chỗ cho sự chậm trễ hay chủ quan. Mỗi tín hiệu được tiếp nhận, mỗi thông tin được truyền đi đều phải bảo đảm chính xác, kịp thời, góp phần phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Đặc thù của nghề báo vụ là sự lặng thầm. Người ngoài có thể không nhìn thấy hết những áp lực phía sau một ca trực, nhưng với người trong cuộc, duy trì thông tin liên lạc thông suốt chính là yêu cầu thường trực. Những ca trực đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, tết hay khi thời tiết bất thường đều đòi hỏi người lính phải sẵn sàng. Công việc gắn với hệ thống máy móc chuyên dụng, yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin, đòi hỏi người thực hiện không ngừng rèn luyện, cập nhật kiến thức, làm chủ trang thiết bị.

Với một nữ quân nhân, những yêu cầu ấy đặt ra không ít thử thách. Thế nhưng, trong môi trường quân ngũ vốn đòi hỏi sức bền, tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực, chị Cúc kiên trì học hỏi, rèn luyện tác phong, giữ vững tinh thần trách nhiệm.

Sau nhiều năm công tác, Thiếu tá Đinh Thị Cúc chuyển về Đồn Biên phòng Mường Nhé, đóng quân tại bản Nậm Là, xã Mường Nhé, địa bàn biên giới xa xôi của tỉnh Điện Biên.

Ở đơn vị mới, chị tiếp tục đảm nhiệm công tác thông tin vô tuyến điện, giữ vai trò kết nối giữa đồn với cơ quan chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Chị chủ động nghiên cứu, làm chủ các thiết bị thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hơn 30 năm trong môi trường quân ngũ, Thiếu tá Đinh Thị Cúc trau dồi nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Điều khiến chị Cúc không khỏi đôi lúc trăn trở là nỗi nhớ gia đình, người thân. Chồng và con sinh sống cách nơi chị công tác gần 1.000km. Quãng đường ấy không chỉ được đo bằng những chuyến đi dài, mà còn bằng những dịp đoàn tụ ít ỏi, những lần con ốm đau chị không thể có mặt kịp thời, những khoảnh khắc muốn được ở bên người thân nhưng nhiệm vụ vẫn níu chân nơi đơn vị.

Làm vợ, làm mẹ vốn đã cần nhiều thời gian và sự sẻ chia. Với một nữ quân nhân đóng quân ở vùng biên giới xa xôi, việc vun vén gia đình càng đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và một hậu phương thấu hiểu. Chị giữ hơi ấm gia đình qua những cuộc gọi điện thoại, những lần trò chuyện trên zalo, messenger. “Điều may mắn là chồng và gia đình luôn thấu hiểu, cảm thông với đặc thù công việc của người lính. Sự sẻ chia ấy giúp tôi yên tâm công tác, vững vàng hơn mỗi khi nhớ nhà, nhớ con” - chị Cúc chia sẻ.

Chị vẫn nhớ lần đầu tiên cùng đồng đội xuống bản Nậm Là tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo, kích động của kẻ xấu. Hôm ấy, chị Cúc mặc quân phục chỉnh tề, đội mũ ngay ngắn, cùng đồng đội đến từng hộ dân. Thấy một nữ chiến sĩ biên phòng xuất hiện, đám trẻ trong bản tò mò chạy ra xem. Ánh mắt ngạc nhiên, những tiếng trẻ gọi nhau ríu rít khiến chị vừa bỡ ngỡ vừa cảm thấy gần gũi.

Với chị, muốn tuyên truyền hiệu quả thì trước hết phải tạo được sự gần gũi, để người dân cảm nhận rằng cán bộ biên phòng đến với bản không phải chỉ để phổ biến quy định, mà còn để lắng nghe, chia sẻ và cùng tìm cách tháo gỡ những điều còn vướng mắc trong cuộc sống. Người dân tin tưởng thì lời tuyên truyền mới dễ đi vào cuộc sống; tình cảm quân dân được bồi đắp thì thế trận lòng dân nơi biên giới càng thêm vững chắc.

Ngoài giờ làm việc, chị Cúc cùng anh em chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhé tăng gia sản xuất.

Trong các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Thiếu tá Đinh Thị Cúc là một trong rất ít nữ quân nhân đang ngày ngày đảm nhận nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới. Ở đơn vị, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chị tích cực tham gia các hoạt động chung, cùng đồng đội tăng gia sản xuất, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Hơn ba mươi năm kể từ ngày rời quê nhà lên Điện Biên nhận nhiệm vụ. Mảnh đất cực Tây của Tổ quốc đã trở thành nơi ghi dấu tuổi trẻ, những năm tháng cống hiến và cả những hy sinh thầm lặng của người nữ chiến sĩ báo vụ.

Giữa núi rừng Mường Nhé, những cánh sóng thông tin vẫn ngày đêm được giữ thông suốt. Và bên những thiết bị chuyên dụng ấy, người nữ chiến sĩ vẫn bền bỉ với nhiệm vụ của mình. Với Thiếu tá Đinh Thị Cúc, đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng bào thêm tin yêu người lính và chủ quyền biên giới được giữ vững, những năm tháng xa nhà, những nhọc nhằn của người lính càng trở nên ý nghĩa hơn hết.