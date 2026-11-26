Bà Vũ Thị Thắm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Yên Thịnh, xã Ngọc Trạo có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ khu vườn thanh long ruột đỏ.

Ở thôn Yên Thịnh, bà Thắm được biết đến là chi hội trưởng chi hội nông dân năng nổ, trách nhiệm. Trăn trở trước bài toán kinh tế khi các loại cây trồng truyền thống trên đất đồi phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết, bà quyết tâm tìm hướng đi mới. Từ năm 2012, bà Thắm trồng thử nghiệm vài gốc thanh long ruột đỏ trong khu đồi nhưng như một cơ duyên, giống cây này bén rễ nhanh, thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương và cho quả ngọt đậm. Bà quyết định “đánh liều” để đầu tư quy mô lớn.

Năm 2015, gia đình bà Thắm bắt tay vào cải tạo 2ha đất đồi, quyết định đưa cây thanh long ruột đỏ vào sản xuất, thay cho những cây trồng cũ, như sắn, dứa... Gia đình bà đầu tư đúc 1.500 trụ bê tông kiên cố, quy hoạch hàng lối bài bản và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Giải pháp này giúp vườn cây vượt qua những tháng nắng hạn khắc nghiệt, đồng thời tiết kiệm tối đa công lao động.

Để cây ra hoa, đậu quả ổn định, bà Thắm tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và kiên trì theo đuổi hướng canh tác sạch. Gia đình bà ưu tiên dùng phân hữu cơ, phân vi sinh và tuyệt đối “nói không” với thuốc bảo vệ thực vật, nhất là thuốc diệt cỏ. Thay vào đó, gia đình bà thuê nhân công làm cỏ thủ công nhằm bảo vệ độ tơi xốp của đất và bảo vệ môi trường sinh thái.

Bà Thắm cho biết: “Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và hợp với thổ nhưỡng nên cây thanh long cho quả đẹp, vỏ mỏng, vị ngọt thanh, được thương lái tìm đến tận vườn thu mua. Sản lượng đạt khoảng 35 tấn/năm, gia đình tôi đạt doanh thu 500 - 600 triệu đồng/năm”.

Không chỉ làm giàu cho gia đình và tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương, nữ chi hội trưởng chi hội nông dân Vũ Thị Thắm còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, mở cửa vườn cho người dân địa phương đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Cùng với đó, trong những đợt sinh hoạt hội, bà cũng tích cực lồng ghép những nội dung về kỹ thuật sản xuất, tiềm năng nhân rộng mô hình để bà con, hội viên được tiếp cận những thông tin mới.

Đánh giá về mô hình kinh tế này, ông Thái Doãn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Trạo, khẳng định: “Khu vườn thanh long ruột đỏ của bà Vũ Thị Thắm là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Mô hình không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, tạo động lực để người dân tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần vào công cuộc XDNTM trên địa bàn”.