Nữ Chánh án khu vực và câu chuyện truyền cảm hứng nhân ngày 20/10

Bản lĩnh chèo lái và những con số biết nói

Đứng ở vị trí người đứng đầu một đơn vị tư pháp khu vực mới kiện toàn, áp lực đè nặng lên vai Chánh án Nguyễn Thị Kim Dung chưa bao giờ là nhỏ. Khối lượng công việc ngày càng tăng cao, tính chất các vụ việc ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi biên chế còn thiếu hụt. Với áp lực trung bình mỗi Thẩm phán phải gánh vác tới 169 vụ việc/năm, người nữ thủ lĩnh ấy đã chọn cách đương đầu bằng một tư duy quản lý khoa học, đổi mới và đầy quyết đoán.

Chân dung Chánh án TAND khu vực 4 - Bắc Ninh Nguyễn Thị Kim Dung

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của bà, tập thể 38 cán bộ, công chức, người lao động của TAND khu vực 4 - Bắc Ninh đã thụ lý tổng số 2.536 vụ việc và giải quyết thành công tới 2.436 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung lên đến 96%. So với cùng kỳ năm 2025, tổng số lượng thụ lý đã bứt tốc tăng thêm 87 vụ việc, và số lượng giải quyết tăng 45 vụ việc, khẳng định năng lực xử lý án và hiệu quả công việc.

Bà Dung chia sẻ: "Những con số ấn tượng này hoàn toàn không phải là thành tích của riêng cá nhân tôi. Đó là kết tinh từ mồ hôi, công sức và tinh thần đoàn kết của toàn thể 38 cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Ở TAND khu vực 4 Bắc Ninh, từ các đồng chí Phó Chánh án phụ trách sát sao, các Thẩm phán, cho đến các Thư ký, Thẩm tra viên miệt mài bên trang hồ sơ, và cả những cán bộ văn phòng, hậu cần thầm lặng... tất cả đều đã nỗ lực hơn 100% sức lực của mình. Nếu không có một tập thể đồng lòng, sẻ chia áp lực và chung một ý chí phụng sự Nhân dân, thì người đứng đầu dù có quyết liệt đến mấy cũng không thể làm nên chuyện."

TAND Khu vực 4 - Bắc Ninh đã thụ lý tổng số 2.536 vụ việc và giải quyết thành công tới 2.436 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung lên đến 96%

Lời bộc bạch giản dị ấy là minh chứng cho sự khéo léo trong điều hành, quản lý: biết dùng người, biết trọng nhân tài và luôn đặt cái "tôi" đứng sau cái "chúng ta". Sự khiêm nhường ấy chính là chất keo kết dính, tạo nên sức mạnh nội lực giúp khối chuyên môn của đơn vị đạt và vượt xa hàng loạt chỉ tiêu của TAND tối cao.

Trong công tác xét xử hình sự, đơn vị thụ lý 239 vụ với 461 bị cáo, đã giải quyết dứt điểm 234 vụ với 440 bị cáo, đạt tỷ lệ 98%. Quá trình xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và tuyệt đối không làm oan người vô tội.

Đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, số lượng thụ lý tăng vọt 357 vụ việc (tăng 21,16%) và giải quyết tăng 332 vụ việc (tăng 20,56%) so với năm 2025. Tỷ lệ giải quyết chung của khối này đạt tới 96,5%, trong đó án hôn nhân gia đình đạt 98%, án lao động đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Dung – Chánh án TAND khu vực 4 - Bắc Ninh điều hành hội nghị liên ngành

Đặc biệt, đối với án hành chính, dù số lượng thụ lý tăng đột biến gấp 13 lần so với năm 2025 (từ 03 vụ lên 40 vụ), dưới sự phân công và đôn đốc sát sao của bà, đơn vị đã giải quyết thành công 36 vụ, tăng gấp 11 lần về số lượng giải quyết và đạt tỷ lệ 90%.

Công tác xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và công tác thi hành án hình sự đều hoàn thành xuất sắc với tỷ lệ tuyệt đối 100%. Bà đã trực tiếp chỉ đạo ban hành 508 quyết định thi hành án hình sự đúng luật định, không để xảy ra bất kỳ trường hợp chậm trễ hay bỏ lọt bị án nào.

Là người phụ nữ giữ cán cân công lý, Chánh án Nguyễn Thị Kim Dung luôn thấu hiểu rằng: đỉnh cao của tư pháp không chỉ là những bản án nghiêm khắc, mà còn là việc chữa lành, hàn gắn những rạn nứt trong đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần nhân văn ấy vào công tác hòa giải, đối thoại, giúp đơn vị đạt tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành lên tới 66,65, công nhận kết quả hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Tập thể cán bộ, Thẩm phán TAND khu vực 4- Bắc Ninh nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Không dừng lại ở đó, người nữ thủ lĩnh ấy còn là ngọn cờ đầu trong cuộc cách mạng công nghệ tại đơn vị. Bà đã quyết liệt thúc đẩy cán bộ thực hiện phong trào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kết quả, TAND khu vực 4 Bắc Ninh đã tổ chức thành công 116 phiên tòa xét xử trực tuyến, tăng 76 vụ và gấp gần 3 lần so với năm 2025.

Đơn vị đã công bố 915 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, chị đã lãnh đạo 100% Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên tham gia ứng dụng, tương tác mạnh mẽ với phần mềm Trợ lý ảo với 3.646 lượt tương tác, đóng góp hàng trăm lượt tình huống pháp lý và câu hỏi chuyên môn bổ ích.

Bàn tay giữ cán cân, bờ vai giữ lửa ấm gia đình

Để mang lại chuỗi thành tích bứt phá đầy tự hào cho đơn vị, có những hy sinh thầm lặng mà chỉ những người đồng đội, những người thân yêu bên cạnh mới có thể thấu cảm. Trong đợt thi đua cao điểm "90 ngày giải quyết đơn, án", Chánh án Nguyễn Thị Kim Dung đã trực tiếp ban hành công văn làm thêm giờ, lập kế hoạch tổ chức các phiên tòa và giải quyết công việc vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật xuyên suốt các tháng mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9. Phòng làm việc của chị luôn là nơi sáng đèn muộn nhất, đồng hành cùng anh em vượt qua những ngày gian khó.

Trút bỏ chiếc áo choàng Thẩm phán uy nghiêm chị Kim Dung trở về nhà với thiên chức thiêng liêng của một người vợ, người mẹ dịu hiền.

"Nhưng có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất ở bà không chỉ là bản lĩnh trên bục xét xử, mà là cách chị giữ cho nhịp sống gia đình luôn ấm áp. Khép lại những giờ phút căng thẳng với hồ sơ và công lý, bà trở về với mái nhà của mình bằng sự tận tụy rất đỗi bình dị của một người vợ, người mẹ".

Đôi bàn tay ban ngày lật mở những trang hồ sơ vụ án phức tạp, đêm về lại tất bật chăm chút từng bữa cơm ấm cúng, ân cần lo toan cho các con từng nét chữ, giấc ngủ. Bà luôn tâm niệm, gia đình chính là bến đỗ bình yên, là hậu phương vững chắc nhất giúp chị tái tạo năng lượng và giữ vững sự tinh anh.

Hình ảnh đời thường của Chánh án TAND khu vực 4 - Bắc Ninh Nguyễn Thị Kim Dung

Từ câu chuyện của người nữ thủ lĩnh nơi đất quan họ, chúng ta nhìn thấy một bức tranh thu nhỏ về vai trò đặc biệt quan trọng của những người phụ nữ trong hệ thống Tòa án nhân dân. Họ không chỉ mang trong mình bản lĩnh kiên cường, tư duy sắc bén để giữ vững kỷ cương phép nước, mà còn mang cả thiên chức bao dung, sự tinh tế và nhạy cảm thiên bẩm của người phụ nữ để thổi vào những bản án sự thấu tình đạt lý, giúp công lý thực sự chạm đến trái tim người dân.

Những người phụ nữ ấy chính là những “bông hồng thép”, vừa gánh vác sứ mệnh nặng nề trước pháp luật, vừa thầm lặng hy sinh để giữ gìn sự bình yên cho từng mái ấm gia đình và toàn xã hội.