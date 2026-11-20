Toàn cảnh khu vực hồ Khe Dài nuôi cá và ngọc trai của gia đình chị Phạm Thị Huệ.

Nhạy bén chuyển đổi, phát triển kinh tế tổng hợp

Đến thăm trang trại tổng hợp của gia đình chị Phạm Thị Huệ, xã Yên Thọ, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước quy mô và sự đa dạng của các loại cây trồng, vật nuôi. Nổi bật là hồ Khe Dài rộng lớn, mặt nước trong xanh, đẹp tựa một bức tranh. Ven hồ, hơn 100 cây dừa xiêm cùng những hàng vải thiều xanh tốt soi bóng xuống mặt nước; dưới hồ là các loại cá và những lồng trai nuôi lấy ngọc. Cùng chị Huệ chèo thuyền trên mặt hồ, giữa khung cảnh thơ mộng, chúng tôi phần nào cảm nhận được tâm huyết của gia đình trong hành trình gây dựng cơ ngơi hôm nay.

Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Bá Thước, năm 2004, sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng, Trường Đại học Hồng Đức, chị Phạm Thị Huệ lập gia đình và về làm dâu tại xã Yên Thọ. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, hiện chị đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thọ.

Bên cạnh công việc xã hội, chị Huệ luôn dành tâm sức tìm tòi hướng phát triển kinh tế gia đình. Nhận thấy việc trồng cây lát mang lại hiệu quả kinh tế không cao, năm 2010, vợ chồng chị chuyển đổi 12ha sang trồng keo, từng bước hình thành vùng sản xuất lâm nghiệp. Để đa dạng hóa cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, năm 2026, chị tiếp tục chuyển đổi 1ha sang trồng cau cao sản, mở thêm hướng phát triển kinh tế lâu dài.

Bên cạnh đó, gia đình chị còn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp nuôi trồng thủy sản. Sau một thời gian chăn nuôi dê, bò, lợn rừng, gia đình chuyển sang nuôi lợn nái và lợn thịt. Hiện nay, đàn lợn được duy trì khoảng 40 con, vừa chủ động nguồn giống, vừa cung ứng sản phẩm ra thị trường. Tận dụng 8 ha mặt nước hồ Khe Dài, gia đình nuôi cá vược, trắm ốc, trắm cỏ, cá mè, cho sản lượng thu hoạch khoảng 1 tấn mỗi năm.

Không dừng lại ở những vật nuôi quen thuộc, năm 2020, chị mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng thử nghiệm nuôi 2.000 con trai lấy ngọc. Năm 2025, gia đình thu hoạch được 1.500 viên ngọc trai, năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1.000 viên.

Cùng với đó, chị lựa chọn vịt Cổ Lũng - đặc sản của xứ Thanh, nổi tiếng với chất lượng thịt chắc, thơm, ngọt tự nhiên và ít mỡ. Từ quy mô ban đầu khoảng 1.200 con/năm, đến nay đàn vịt đã tăng lên gần 10.000 con/năm.

Chị Huệ chia sẻ: “Làm kinh tế nông nghiệp phải thường xuyên học hỏi, nắm bắt thị trường và mạnh dạn đổi mới để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ đó, mỗi năm gia đình thu lãi khoảng 400 - 500 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng”.

Vịt Cổ Lũng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị Phạm Thị Huệ.

Gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, chị Huệ còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân địa phương, nhất là hội viên phụ nữ, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp. Từ thực tiễn phát triển trang trại, chị nhận thấy mỗi gia đình có điều kiện, nguồn lực khác nhau nên cần lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, tránh đầu tư theo phong trào.

Chị Huệ cho biết: “Thời gian tới, tôi tiếp tục duy trì các mô hình hiện có, đồng thời hỗ trợ chị em phụ nữ đưa vịt Cổ Lũng vào chăn nuôi, cung ứng con giống và bao tiêu sản phẩm để các hộ yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thọ, chị Huệ luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, vận động hội viên và người dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Không chỉ tuyên truyền, vận động, chị còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm bằng chính hiệu quả từ mô hình kinh tế của gia đình.

Chị Phạm Thị Huệ kiểm tra tình hình sinh trưởng của cá và trai nuôi lấy ngọc tại hồ Khe Dài.

Chị Mạch Thị Thìn, thôn Yên Lạc, xã Yên Thọ cho biết: “Chị Huệ là cán bộ năng động, luôn đi đầu trong phát triển kinh tế. Học tập cách làm của chị, năm 2024, tôi quyết định chuyển từ chăn nuôi trâu, lợn, gà sang trồng riềng để tận dụng hiệu quả diện tích đất đồi của gia đình. Đến nay, gia đình có 4 ha riềng, trong đó 2 ha đã cho thu hoạch. Mỗi hecta riềng sau hai năm canh tác mang lại nguồn thu khoảng 400 triệu đồng”.

Bằng sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị Phạm Thị Huệ đã khẳng định vai trò nêu gương của người cán bộ Mặt trận, góp phần lan tỏa những cách làm hay, khơi dậy tinh thần vươn lên trong cộng đồng.