Nữ cán bộ Cục Ngoại tuyến giỏi nghiệp vụ, khéo dạy con thời đại số

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Cục Ngoại tuyến tổ chức Lễ mít tinh kỉ niệm 96 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2026) và sinh hoạt chuyên đề “Nuôi dạy con trong thời đại số”.

Buổi lễ được kết nối trực tuyến với các chi hội phụ nữ thuộc Cục Ngoại tuyến tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến phát biểu tại Lễ mít tinh.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nữ.

Phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý, bản lĩnh, nhân hậu, nghị lực, tận tụy và giàu đức hy sinh. Đối với nữ cán bộ chiến sĩ CAND nói chung và Cục Ngoại tuyến nói riêng, những phẩm chất ấy được thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, tinh thần tận tụy trong công việc, sự bền bỉ vượt qua khó khăn và những đóng góp thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng.

Thiếu tá Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Trong mỗi kết quả công tác của Cục Ngoại tuyến, từ tham mưu nghiệp vụ, xây dựng lực lượng, hậu cần kĩ thuật đến các kế hoạch trinh sát; trong mỗi chiến công của lực lượng Ngoại tuyến, đều có sự đóng góp thầm lặng của những nữ cán bộ, lãnh đạo; góp phần xây dựng truyền thống, uy tín và hình ảnh người cán bộ ngoại tuyến tận tụy, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những nữ cán bộ không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kể cả những công việc có cường độ cao, áp lực lớn, phải làm ngoài giờ thường xuyên, xa gia đình hoặc đối mặt với những tình huống phức tạp nguy hiểm.

“Tôi trân trọng những nỗ lực, sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng của các nữ cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và vun đắp hạnh phúc gia đình. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, các đồng chí đều đang góp phần vào thành tích chung của đơn vị, đồng thời vun đắp những giá trị tốt đẹp trong gia đình. Các đồng chí chính là những bông hoa đẹp, góp phần làm nên nét đẹp của người phụ nữ CAND: bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm và giàu lòng yêu thương”, Đại tá Hoàng Khắc Lương bày tỏ.

Nữ cán bộ chiến sĩ Cục Ngoại tuyến tích cực tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề “Nuôi dạy con trong thời đại số”.

Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Ngoại tuyến đối với công tác quần chúng của đơn vị, đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy, để tổ chức Hội của đơn vị hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Đại tá Hoàng Khắc Lương đề nghị cấp ủy lãnh đạo các đơn vị cần xác định chăm lo cho cán bộ nữ không chỉ là tổ chức hoạt động phong trào hay thăm hỏi trong các dịp lễ. Quan trọng hơn là xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công bằng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ nữ phù hợp năng lực; khuyến khích các nữ cán bộ sáng tạo, phát huy sở trường và kịp thời quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của chị em.

Nữ cán bộ, chiến sĩ chia sẻ thuận lợi, khó khăn trong việc nuôi dạy con trong thời đại số.

Đồng chí Phó Cục trưởng tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ, chiến sĩ Cục Ngoại tuyến sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp theo chương trình, nữ cán bộ chiến sĩ Cục Ngoại tuyến đã tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề “Nuôi dạy con trong thời đại số”. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia, chương trình là diễn đàn cởi mở để các nữ cán bộ, chiến sĩ tích cực thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong việc chăm sóc, quản lý và kết nối với con trước sự phát triển chóng mặt của khoa học, công nghệ và Internet.