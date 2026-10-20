Nữ cán bộ của Hải Phòng nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định

Chị Vũ Thị Thanh Thúy (ở giữa) là cá nhân duy nhất của Hải Phòng vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng

Chị Vũ Thị Thanh Thúy (SN 1980), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Hồng là cá nhân duy nhất của Hải Phòng được vinh danh.

Giải thưởng ghi nhận những cán bộ tận tâm, sâu sát cơ sở, có nhiều đóng góp trong triển khai nhiệm vụ công tác hội, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Từ năm 2023 - 2024, khi đang là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (cũ), chị Thúy có 2 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận. Sáng kiến xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” kết hợp xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình và gây quỹ giúp người khó khăn; sáng kiến còn lại tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội.

Từ tháng 7/2025, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Hồng, chị Thúy tiếp tục vận dụng kinh nghiệm đã tích lũy, cùng Ban Chấp hành phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò của các chi hội và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Hồng duy trì 7 mô hình “Ngôi nhà xanh”, 2 tổ thu gom rác thải và mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình với 45 thành viên.

Trước đó, năm 2025, các chi hội đã đăng ký và nhận giúp 17 hộ chưa đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” để có biện pháp giúp đỡ phù hợp, đến cuối năm, tấ cả các hộ này hộ đều đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, góp phần giữ vững tiêu chí môi trường và văn hóa tại địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, hội và các chi hội đã vận động nhà hảo tâm, trích quỹ hội trao 154 suất quà với tổng trị giá hơn 37,3 triệu đồng cho hội viên phụ nữ, trẻ mồ côi, trẻ em khó khăn và gia đình chính sách. Hội kết nối một doanh nghiệp và 3 nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi, mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong thời gian từ 1 - 3 năm; tổng kinh phí huy động đạt 60 triệu đồng.