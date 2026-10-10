Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Giữ bình yên từ những điều rất nhỏ

Ở cơ sở, bình yên đôi khi không có một hình hài cụ thể. Đó có thể là con đường làng đủ ánh sáng khi đêm xuống; là một chiếc camera được lắp đặt ở vị trí phù hợp; là một người dân biết cách phòng ngừa tội phạm; là một em nhỏ được nhắc nhở về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy hay phòng tránh đuối nước. Và cũng có thể, bình yên đơn giản là một vụ việc được phát hiện, giải quyết ngay từ đầu, trước khi trở thành một vấn đề phức tạp.

Với chị Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, đó chính là ý nghĩa của công việc mà chị đang theo đuổi.

Sinh năm 2002, Ân thuộc thế hệ cán bộ Công an trẻ trưởng thành trong một giai đoạn mà yêu cầu đối với người chiến sĩ không chỉ là giỏi nghiệp vụ, vững bản lĩnh, mà còn phải biết gần dân, hiểu dân và thích ứng với những thay đổi của thời đại công nghệ.

Trong công việc, chị Ân chọn cách "bám" cơ sở, chủ động nắm tình hình địa bàn, đối tượng; phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động quần chúng và tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Đằng sau hơn 100 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự được tham mưu giải quyết, hơn 300 cuộc tuần tra và hơn 200 trường hợp được phát hiện, đề xuất xử lý là những ngày tháng không ngừng bám địa bàn, không ngừng quan sát và lắng nghe.

Người trẻ không đứng ngoài những vấn đề của cộng đồng

Nếu chỉ nhìn vào công việc chuyên môn, chị Nguyễn Hồng Ân là một cán bộ Công an trẻ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Nhưng điều tạo nên dấu ấn riêng ở nữ cán bộ này lại nằm ở cách chị nhìn công việc của mình trong mối quan hệ với cộng đồng.

Là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chị Ân chủ động đề xuất những cách làm phù hợp với từng địa bàn, từng khu dân cư. Nhiều mô hình dân vận khéo, mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, phát huy hiệu quả như “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Lá chắn an toàn giao thông”, “Xã không ma túy”, “Tuyến đường tiêu biểu an toàn về an ninh, trật tự”...

Đặc biệt, với mô hình “Lá chắn an toàn giao thông”, Ân trực tiếp tham mưu xây dựng và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đồng thời lồng ghép kiến thức phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Mùa hè năm 2026, những hoạt động ấy đã thu hút 1.640 lượt học sinh, giáo viên và người dân tham gia.

Có lẽ, với một người trẻ, không gì ý nghĩa hơn khi kiến thức mình có thể trở thành điều hữu ích đối với người khác.

Một bài tuyên truyền có thể giúp một người hiểu thêm pháp luật. Một lời nhắc nhở đúng lúc có thể giúp một em nhỏ biết cách tự bảo vệ mình. Một buổi gặp gỡ có thể khiến người từng lầm lỗi có thêm động lực để trở lại với cuộc sống bình thường.

Bởi vậy, công việc của Ân không chỉ là “giữ gìn an ninh, trật tự”, mà còn là góp phần xây dựng ý thức cộng đồng từ những việc rất gần gũi.

Không ngại thử những cách làm mới

Điều đáng chú ý ở chị Nguyễn Hồng Ân là tinh thần đổi mới của một cán bộ trẻ. Trong thời đại công nghệ số, người dân, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng tiếp cận thông tin qua môi trường số, chị Nguyễn Hồng Ân đã tham mưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng trợ lý ảo phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Fanpage Công an xã.

Đây không chỉ là câu chuyện về một công cụ công nghệ mới, mà đó còn là câu chuyện về tư duy của một người trẻ trước những thay đổi của thời đại: không đứng ngoài công nghệ, không xem chuyển đổi số là một khẩu hiệu, mà tìm cách đưa công nghệ vào chính công việc hằng ngày.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện khi Ân tham mưu thành lập và tham gia “Tổ Công nghệ số” tại đơn vị, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng số, sử dụng các nền tảng, ứng dụng trực tuyến phục vụ công tác chuyên môn. Đến nay, trên 90% cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã sử dụng thành thạo các ứng dụng nghiệp vụ trực tuyến.

Ở đây, dấu ấn của tuổi trẻ không nằm ở việc làm điều gì thật lớn lao, mà ở sự chủ động nhìn thấy một vấn đề và tìm cách giải quyết nó bằng phương pháp mới.

Viết tuổi trẻ bằng trách nhiệm

Trước khi trở thành cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở, chị Nguyễn Hồng Ân đã có một hành trình đáng ghi nhận trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Từ năm 2022, chị tích cực nghiên cứu các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công tác nghiệp vụ và phòng, chống tội phạm. Những nỗ lực ấy mang về một giải Nhất chuyên đề khoa học về công tác nghiệp vụ ngành Công an cùng hai giải Ba ở các lĩnh vực nghiên cứu về phòng, chống tội phạm và phương pháp học tập.

Nhưng điều đáng nói hơn những giải thưởng là cách tri thức được Ân mang theo trong công việc. Nghiên cứu để hiểu sâu hơn về nghiệp vụ. Học để làm tốt hơn nhiệm vụ. Và từ thực tiễn công tác lại tiếp tục nhận ra những vấn đề cần nghiên cứu, cần đổi mới.

Bên cạnh nghiên cứu chuyên môn, chị Nguyễn Hồng Ân còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, đoàn thể; phối hợp thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân; cùng Đoàn xã và các Chi đoàn ấp chăm lo gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng.

Những việc làm ấy khiến chân dung một nữ cán bộ Công an trẻ trở nên đầy đặn hơn. Bởi người chiến sĩ không chỉ hiện diện khi đấu tranh với tội phạm, họ còn có mặt trong những hoạt động cộng đồng, trong những câu chuyện về gia đình chính sách, trong hành trình giúp một người từng lầm lỗi tìm lại chỗ đứng trong xã hội.

Chị Nguyễn Hồng Ân đã nhận được nhiều phần thưởng cho những nỗ lực của mình, từ Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đến các giải thưởng nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật và những ghi nhận trong công tác. Năm 2026, chị được trao Giấy khen giải Ba Cuộc thi Người dẫn chương trình lực lượng Công an nhân dân trong tỉnh. Chị cũng được tuyên dương Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023–2025.

Nhưng nếu phải chọn một điều để nói về cô gái sinh năm 2002 này, có lẽ đó không phải là những tấm bằng khen, mà đó là tinh thần dám nhận việc, dám đổi mới và kiên trì đi đến cùng với công việc.

Và có lẽ, điều đẹp nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của chị chính là được sống giữa Nhân dân, làm những công việc bình dị mà ý nghĩa, để mỗi ngày trôi qua đều có thể nói rằng: mình đã góp một phần nhỏ bé vào sự bình yên của quê hương.

Xã Thanh Tùng là xã thuộc Khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã gồm các ấp: Tân Điền, Tấn Ngọc, Thanh Tùng và Hiệp Hoà. Đây là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chủ yếu là dân tộc Khmer), với hơn 500 hộ và trên 2.750 nhân khẩu. Xã Thanh Tùng còn nằm trong danh sách các xã, phường đặc biệt khó khăn của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026–2030.