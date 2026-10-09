Nữ cán bộ Công an trẻ đưa AI vào tuyên truyền pháp luật

Bám sát địa bàn, góp phần giữ bình yên cơ sở

Sinh năm 2002, chị Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, luôn chủ động nắm tình hình địa bàn, đối tượng, phối hợp tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân và tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Qua quá trình công tác, chị đã tham mưu giải quyết hơn 100 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tham gia hơn 300 cuộc tuần tra và phát hiện, đề xuất xử lý hơn 200 trường hợp. Những kết quả này gắn với quá trình thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình và lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Chị Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chị Ân tích cực đề xuất, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình phù hợp với tình hình thực tế như “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Lá chắn an toàn giao thông”, “Xã không ma túy” và “Tuyến đường tiêu biểu an toàn về an ninh, trật tự”.

Đặc biệt, với mô hình “Lá chắn an toàn giao thông”, chị trực tiếp tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, kết hợp phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Trong mùa hè năm 2026, các hoạt động đã thu hút 1.640 lượt học sinh, giáo viên và người dân tham gia.

Thông qua những hoạt động thiết thực, chị góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phòng ngừa vi phạm và kỹ năng tự bảo vệ cho người dân, nhất là trẻ em.

Chủ động ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật

Không chỉ chú trọng công tác chuyên môn, Nguyễn Hồng Ân còn thể hiện tinh thần đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Trước xu hướng người dân ngày càng tiếp cận thông tin qua môi trường số, chị đã tham mưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng trợ lý ảo phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Fanpage Công an xã.

Bên cạnh đó, chị tham mưu thành lập và tham gia “Tổ Công nghệ số” tại đơn vị, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng số, sử dụng các nền tảng và ứng dụng trực tuyến phục vụ công tác chuyên môn. Đến nay, trên 90% cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã sử dụng thành thạo các ứng dụng nghiệp vụ trực tuyến.

Những cách làm này cho thấy sự chủ động của cán bộ trẻ trong việc đưa công nghệ vào công việc hằng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại cơ sở.

Phát huy tri thức, lan tỏa tinh thần cống hiến

Trước khi trực tiếp công tác tại cơ sở, chị Nguyễn Hồng Ân đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Từ năm 2022, chị tập trung nghiên cứu các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công tác nghiệp vụ và phòng, chống tội phạm, đạt một giải Nhất chuyên đề khoa học về công tác nghiệp vụ ngành Công an cùng hai giải Ba trong các lĩnh vực nghiên cứu về phòng, chống tội phạm và phương pháp học tập.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể; phối hợp thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân; cùng Đoàn xã và các Chi đoàn ấp chăm lo gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ những trường hợp tái hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể; phối hợp thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân; cùng Đoàn xã và các Chi đoàn ấp chăm lo gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ những trường hợp tái hòa nhập cộng đồng.

Những hoạt động này góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an đối với cộng đồng, không chỉ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn ở các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ người dân.

Với những nỗ lực trong học tập, công tác và hoạt động phong trào, chị Nguyễn Hồng Ân đã nhận được Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng nhiều ghi nhận trong nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật và công tác. Năm 2026, chị được trao Giấy khen giải Ba Cuộc thi Người dẫn chương trình lực lượng Công an nhân dân trong tỉnh; đồng thời được tuyên dương Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023–2025.

Từ công tác chuyên môn, tuyên truyền pháp luật đến ứng dụng công nghệ số và hoạt động cộng đồng, hành trình của nữ cán bộ Công an sinh năm 2002 cho thấy tinh thần dám nhận việc, chủ động đổi mới và kiên trì thực hiện nhiệm vụ. Những đóng góp từ cơ sở của chị cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, hiểu dân, vì bình yên và cuộc sống của Nhân dân.

Câu chuyện về Nguyễn Hồng Ân được giới thiệu trong khuôn khổ chương trình Gala “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức. Chương trình hướng tới lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên, cổ vũ người trẻ biến những điều tốt đẹp thành hành động thiết thực vì cộng đồng và đất nước.