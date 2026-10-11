Nữ cán bộ công an cơ sở Cà Mau nhận Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' năm 2026

Giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Công ty TCP Việt Nam tổ chức, nhằm tôn vinh những người trẻ có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, đóng góp tích cực cho xã hội. Vượt qua 129 hồ sơ đề cử trên cả nước, Nguyễn Hồng Ân là 1 trong 4 đại diện lực lượng Công an nhân dân được vinh danh năm nay.

Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân, cán bộ Công an xã Thanh Tùng, được vinh danh “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, tại lễ trao giải thưởng, ngày 10/10.

Với Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân, sống đẹp không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần gũi với người dân và tìm cách giải quyết những vấn đề từ thực tiễn cơ sở.

Từ thành tích học tập đến hiệu quả công tác

Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với danh hiệu Giỏi toàn khoá, chị Nguyễn Hồng Ân từng được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học; được tuyên dương “Gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2023-2025.

Trong thời gian học tập, chị tích cực nghiên cứu khoa học, đạt 1 giải Nhất chuyên đề khoa học về công tác nghiệp vụ ngành Công an, 1 giải Ba chuyên đề khoa học về công tác phòng, chống tội phạm và 1 giải Ba đề tài khoa học về phương pháp học tập. Những kết quả ấy là nền tảng để nữ cán bộ trẻ vận dụng kiến thức chuyên môn vào công việc thực tế.

Tháng 5/2025, Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân được phân công về Công an xã Thanh Tùng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ việc nắm tình hình địa bàn, tìm hiểu đặc điểm từng khu dân cư đến tham mưu các giải pháp tuyên truyền, vận động, chị từng bước đưa kiến thức và nhiệt huyết tuổi trẻ vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do công dân trên địa bàn xã tự nguyện giao nộp.

Thượng tá Lê Tấn Đạt, Trưởng Công an xã Thanh Tùng, nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Hồng Ân là cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, tích cực tham mưu chỉ huy đơn vị các mô hình và cách làm mới. Dù công tác ở cơ sở còn nhiều nhiệm vụ đan xen, đồng chí luôn nỗ lực hoàn thành phần việc được giao, chú trọng hiệu quả thực tế và sự đồng thuận của người dân”.

Sống đẹp bằng những việc làm thiết thực

Một trong những dấu ấn của Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân là trực tiếp tham mưu xây dựng mô hình “Lá chắn an toàn giao thông”, đồng thời tham gia duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình: “Camera an ninh”, “Không có đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thuỷ sản trái phép”, “Xã không ma tuý” và vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân.

Các mô hình giúp nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cộng đồng, phát huy vai trò của người dân trong phòng ngừa vi phạm pháp luật và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu ADN.

Trong tuyên truyền, Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân chú trọng lựa chọn nội dung gần gũi, phù hợp từng nhóm đối tượng. Dịp hè năm 2026, chị tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống tai nạn đuối nước tại các điểm trường, thu hút 1.640 lượt học sinh, giáo viên và người dân tham dự. Những tình huống thực tế được đưa vào nội dung tuyên truyền giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ và biết cách vận dụng.

Không chỉ tuyên truyền trực tiếp, nữ cán bộ trẻ còn tham mưu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng trợ lý ảo phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên Fanpage công an xã, đa dạng hoá phương thức truyền tải thông tin, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kiến thức pháp luật thuận tiện hơn.

Trong các chương trình tại trường học và khu dân cư, chị còn kết hợp trao quà với tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, tác hại của ma tuý, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID. Những phần việc từ hỗ trợ người dân tiếp cận tiện ích số đến vận động hộ kinh doanh chủ động phòng ngừa cháy, nổ đều hướng đến nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân trao quà phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bảo.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Chị phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho hội viên Hội Cựu Công an nhân dân; cùng xã đoàn và các chi đoàn ấp chăm lo gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân đạt giải Ba cuộc thi Người dẫn chương trình lực lượng Công an trong tỉnh Cà Mau năm 2026

Đại uý Lâm Thảo Duy, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, đánh giá: "Việc Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân được vinh danh là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ công an cơ sở. Qua những phần việc cụ thể, đồng chí vừa phát huy chuyên môn, ứng dụng công nghệ, vừa kết nối các lực lượng tại địa phương để tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng".

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân, đồng thời lan toả hình ảnh người chiến sĩ công an trẻ tận tuỵ, sáng tạo và gần dân.

Chia sẻ về giải thưởng, Thiếu uý Nguyễn Hồng Ân bộc bạch: “Vinh dự hôm nay cũng đặt ra yêu cầu bản thân cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành trong chặng đường phía trước. Bởi với người chiến sĩ công an nhân dân, sống đẹp không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lựa chọn về lý tưởng, trách nhiệm và cách ứng xử với Nhân dân; là sự tận tụy trong công việc, bản lĩnh trước khó khăn và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì bình yên cuộc sống”./.