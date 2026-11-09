Nữ cán bộ chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên giáo

Là cán bộ nhiều năm gắn bó với công tác tuyên giáo của Đảng, đồng chí Lý Thị Hoa luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm và không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với nhiều giải pháp, sáng kiến được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Trên cương vị Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, đồng chí luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban, chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong phòng trên các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí - xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ và chất lượng; chỉ đạo cán bộ bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu từ sớm, từ xa; chú trọng đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2021 - 2026, đồng chí trực tiếp tham mưu triển khai nhiều nội dung lớn và quan trọng về công tác tuyên truyền, nổi bật là tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 85 năm Ngày Bác Hồ về nước và 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031;…

Đồng chí Lý Thị Hoa luôn chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu.

Trong quá trình thực hiện, đồng chí luôn chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, đồng bộ trong triển khai và có sức lan toả. Trên lĩnh vực thông tin đối ngoại, đồng chí tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; chú trọng định hướng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hoá, di sản địa chất, du lịch và môi trường đầu tư của Cao Bằng.

Dấu ấn đáng chú ý là đồng chí đã chủ động và tích cực tham mưu công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền phục vụ Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng du lịch Cao Bằng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, đồng chí quan tâm nâng cao chất lượng công tác báo chí - xuất bản, tham mưu duy trì nền nếp giao ban báo chí định kỳ; tham mưu tổ chức các hội nghị báo cáo viên; biên tập, cung cấp tài liệu và định hướng tuyên truyền cho cơ sở; tham mưu kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tham mưu tổ chức 2 hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; kịp thời tham mưu định hướng thông tin đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và dư luận xã hội, đồng chí chú trọng kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy thông tin tích cực, chính thống làm chủ đạo; chủ động tham mưu định hướng dư luận xã hội, gắn kết quả nắm bắt dư luận xã hội với tham mưu cấp uỷ định hướng thông tin, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Không chỉ thể hiện năng lực trong công tác chuyên môn, đồng chí Lý Thị Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các phong trào thi đua, đoàn thể; luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Điểm nổi bật là tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với yêu cầu thực tiễn công tác tuyên giáo trong tình hình mới; giai đoạn 2021 - 2026 đồng chí có 4 sáng kiến được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công nhận; các sáng kiến đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và đã được triển khai vào công việc, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu, cải tiến quy trình xử lý công việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những nỗ lực bền bỉ của đồng chí qua nhiều năm công tác được ghi nhận bằng nhiều thành tích. Đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 và 2025; được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và 2025; được Quân chủng Hải quân tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền biển, đảo năm 2025; được Tỉnh ủy tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen chuyên đề khác.

Những thành tích đạt được của đồng chí Lý Thị Hoa là kết quả của quá trình nỗ lực, rèn luyện với tinh thần chủ động, sáng tạo trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí - xuất bản, báo cáo viên, tuyên truyền miệng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dư luận xã hội và thông tin đối ngoại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đúng với phương châm“Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.