Nữ ca sĩ người Anh Raye trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất tại Grammy 2027 khi nhận tới 11 đề cử, qua đó san bằng kỷ lục về số lượng đề cử nhiều nhất trong một năm dành cho nghệ sĩ nữ mà Beyoncé từng thiết lập. Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đáng nể trong sự nghiệp âm nhạc, tuyên bố tạm ngừng thực hiện album mới của giọng ca 29 tuổi cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Với 11 đề cử, Raye đang dẫn đầu cuộc đua tại Grammy lần thứ 69. Cô góp mặt ở hàng loạt hạng mục quan trọng, trong đó có Album của năm và Album nhạc Pop xuất sắc nhất với This Music May Contain Hope. Ca khúc Where Is My Husband! giúp nữ ca sĩ được đề cử ở ba hạng mục Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất.

Ngoài ra, Raye còn được ghi nhận tại hạng mục Nhạc sĩ sáng tác của năm (không thuộc thể loại cổ điển), Màn trình diễn song ca/nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất với Click Clack Symphony (kết hợp cùng Hans Zimmer), Màn trình diễn giọng hát Pop truyền thống xuất sắc nhất với I Hate The Way I Look Today và Bản thu âm nhạc Dance Pop xuất sắc nhất với Life Boat. Cô cũng nhận đề cử ở các hạng mục liên quan đến sản xuất và kỹ thuật âm thanh.

Thành tích này đưa Raye vào nhóm nghệ sĩ có số lượng đề cử Grammy cao nhất trong một mùa giải. Trước cô, Kendrick Lamar và Jon Batiste từng nhận 11 đề cử trong cùng một năm. Trong lịch sử giải thưởng, chỉ Michael Jackson vào năm 1984 và Babyface năm 1997 từng đạt con số 12 đề cử.

Đáng chú ý, thành công tại Grammy đến trong thời điểm Raye lại đang có ý định tạm gác việc sáng tác album phòng thu thứ ba. Nguyên nhân xuất phát từ mong muốn tìm kiếm một tình yêu thực sự để có thêm cảm hứng sáng tạo.

Trong lần xuất hiện trên chương trình Today của đài NBC vào tháng 8/2026, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã cảm thấy mệt mỏi khi liên tục viết những ca khúc xoay quanh nỗi đau tình cảm, sự cô đơn và những mối quan hệ đổ vỡ.

"Tôi đang đình công. Tôi sẽ không làm album cho đến khi tìm được tình yêu", Raye hài hước tuyên bố. Cô cho biết bản thân đã hoạt động với tư cách nhạc sĩ trong thời gian dài, nhưng phần lớn câu chuyện được đưa vào âm nhạc đều xoay quanh những trải nghiệm tiêu cực. Điều này khiến cô dần cảm thấy nhàm chán và muốn thay đổi góc nhìn trong các sáng tác tiếp theo.

Kể từ đó, Raye nhiều lần nhắc lại quyết định này, thậm chí đùa rằng thời gian tạm ngừng sáng tác có thể kéo dài tới 10 năm. Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn hé lộ kế hoạch cho album phòng thu thứ ba với một cái tên đầy lạc quan: And Then She Fell in Love (Và rồi nàng đã yêu).

Tên gọi này phần nào phản ánh mong muốn của Raye về một chương mới trong cuộc sống và sự nghiệp, nơi tình yêu trở thành nguồn cảm hứng thay vì những tổn thương trong quá khứ. Người hâm mộ vì thế đang chờ đợi không chỉ kết quả của cô tại Grammy mà còn cả câu chuyện tình yêu được nữ ca sĩ kỳ vọng sẽ đưa vào âm nhạc.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 tại Crypto.com Arena, Los Angeles (Mỹ). Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên ABC và các nền tảng trực tuyến Disney+, Hulu.