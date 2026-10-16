Nữ ca sĩ vừa ra mắt đã gây sốt

Theo The Korea Times, đĩa đơn đầu tay Neon của nhóm nhạc A2O Lite vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Top 100 của Melon lúc 23h ngày 14/10, khoảng 29 giờ sau khi phát hành vào 18h ngày 13/10. Đây là ca khúc ra mắt đạt vị trí số 1 trên Melon nhanh nhất kể từ khi bảng xếp hạng được cải tổ năm 2021. Thành tích này vượt qua Attention của NewJeans (mất khoảng 8 ngày để đứng đầu Melon) và Famous của nhóm nhạc hỗn hợp AllDay Project (3 ngày để đạt vị trí số 1). Neon bắt đầu ở vị trí thứ 77 trên Top 100 lúc 22h ngày 13/10, sau đó tăng lên hạng 10 vào 9h hôm sau và hạng 2 lúc 21h. Hai giờ sau, ca khúc vượt qua I'm Gonna Toesa (feat. Kian84) của Soyeon, thành viên nhóm I-dle, để chiếm ngôi đầu bảng. Ảnh: The Korea Herald.

Melon là một trong những nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Bảng xếp hạng Top 100 kết hợp dữ liệu nghe nhạc gần đây và hàng ngày để phản ánh mức độ phổ biến của các ca khúc. Do đó, việc A2O Lite leo lên hạng đầu BXH nhờ bài hát đầu tiên và chỉ sau 29 tiếng phát hành chứng tỏ nhóm đang rất được chú ý. A2O Lite gồm 9 thành viên, đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... tờ The Korea Herald cho biết. Nhóm chính thức ra mắt hôm 12/10 trong buổi giới thiệu chung với A2O Soul - nhóm nhạc nam gồm 15 thành viên. Ảnh: The Korea Herald.

Đây là nhóm nhạc nữ đầu tiên Lee Soo Man hướng đến thị trường Hàn Quốc kể từ khi rời SM Entertainment vào đầu năm 2023. Ông thành lập A2O Entertainment năm 2024 và ra mắt nhóm nhạc nữ Trung Quốc A2O May vào tháng 12 cùng năm. Sự trở lại của Lee thu hút sự quan tâm đáng kể. Lý do là ông từng góp phần xây dựng SM Entertainment thành một trong những công ty có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghiệp Kpop. Nhà sản xuất này trở lại thị trường nội địa sau khi thỏa thuận không cạnh tranh kéo dài 3 năm liên quan đến thương vụ bán cổ phần SM cho HYBE hết hạn vào đầu năm 2026. Ảnh: JoongAng.

Thành tích của A2O Lite càng đáng chú ý khi Neon không đi theo hoàn toàn công thức đang phổ biến trong Kpop. Nhiều sản phẩm gần đây có thời lượng dưới 3 phút, hướng đến các thử thách vũ đạo trên nền tảng video ngắn và tập trung làm nổi bật cá tính riêng của từng thành viên. Trong khi đó, Neon dài 3 phút 28 giây, nhấn mạnh vũ đạo đồng bộ, trang phục sân khấu đồng điệu, những nốt cao và đoạn breakdance. Các yếu tố này gợi nhớ phong cách trình diễn của những thế hệ Kpop trước đây. Ca khúc do Yoo Young Jin sản xuất. Ông là cộng sự lâu năm của Lee Soo Man tại SM Entertainment và từng tham gia sản xuất âm nhạc cho các nghệ sĩ như H.O.T., BoA, TVXQ, SNSD, SHINee và aespa. Ảnh: O2A Entertainment.

Ngoài âm nhạc, ngoại hình các thành viên cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Một số khán giả nhận xét Aijing có nét giống BoA thời mới ra mắt. Mới 13 tuổi nhưng Aijing đã thu hút sự quan tâm nhờ thần thái biểu diễn tự tin, đầy năng lượng và kỹ năng nhảy ấn tượng. Thành viên người Trung Quốc này nhỏ tuổi nhất nhóm, đồng thời đảm nhận vai trò nhảy chính. Ảnh: A2O Entertainment.

Trong khi đó, OA sinh năm 2013, có mẹ là người Nhật và cha người Mỹ. Cô được so sánh với Eugene, cựu thành viên S.E.S. và Jessica, cựu thành viên SNSD. Ca sĩ này sở hữu vẻ ngoài nổi trội, đảm nhận vai trò center trong phần trình diễn Neon. Màn ra mắt của A2O Lite đang thu hút sự chú ý trên nhiều phương diện. Nhờ thế, lượng fan của nhóm đang tăng nhanh chóng. Ảnh: Dispatch, A2O Entertainment.