Nữ ca sĩ vô tình để lộ danh tính 'nàng thơ' mới của Trấn Thành

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc hội ngộ Trấn Thành cùng những người bạn thân thiết của nam đạo diễn. Buổi gặp gỡ có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí như vợ chồng diễn viên Anh Đức - Anh Phạm, Trương Quỳnh Anh, Ali Hoàng Dương, A Quay... Đáng chú ý, Hoa hậu Thanh Thủy cũng xuất hiện trong cuộc hội ngộ đặc biệt này.

Sự hiện diện của nàng Hậu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận bởi thời gian gần đây, Thanh Thủy liên tục vướng tin đồn sẽ đảm nhận vai nữ chính trong Em - dự án điện ảnh của Trấn Thành dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Khoảnh khắc được nữ ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ.

Trong bài đăng, Hồng Ngọc dành nhiều lời tình cảm cho Trấn Thành và những người bạn mới quen. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay, cảm ơn em Trấn Thành, một người em mà chị rất quý, đã kết nối để chị có cơ hội gặp gỡ những người em thật dễ thương như thế này. Một ngày mà chị em mình đã khóc thiệt nhiều, cười cũng thiệt nhiều. Có những giọt nước mắt vì xúc động, có những tiếng cười đến quên cả thời gian. Một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt, phải không các em?".

Hồng Ngọc cũng bày tỏ sự trân trọng dành cho những cuộc gặp gỡ ấm áp, đồng thời cảm ơn các đàn em đã mang đến cho cô một buổi tối đáng nhớ. Đáng nói, dù bài đăng của Hồng Ngọc chỉ đơn thuần chia sẻ về cuộc hội ngộ, sự xuất hiện của Thanh Thủy lại khiến những nghi vấn liên quan đến phim Em một lần nữa được nhắc đến.

Khoảnh khắc Thanh Thủy xuất hiện trong khung hình của Trấn Thành và Hồng Ngọc.

Trước đó, cư dân mạng từng phát hiện Trấn Thành và Thanh Thủy nhấn theo dõi nhau trên Instagram. Không dừng lại ở đó, Võ Điền Gia Huy - nam diễn viên cũng được đồn đoán sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh lần này - được cho là đang theo dõi tài khoản của nàng Hậu.

Ngoài ra, Trấn Thành từng xuất hiện tại một show diễn thời trang mà Thanh Thủy đảm nhận vai trò vedette. Những chi tiết này khi được đặt cạnh nhau càng khiến khán giả tò mò về mối liên hệ giữa Hoa hậu Việt Nam 2022 và dự án điện ảnh sắp tới của nam đạo diễn.

Đặc biệt, việc Thanh Thủy xuất hiện trong một buổi gặp gỡ có nhiều người thân thiết với Trấn Thành khiến một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi liệu nàng Hậu có đang chuẩn bị cho màn chạm ngõ điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp.

Hoa hậu Thanh Thủy đang được đồn đoán sẽ tiếp tục trở thành "nàng thơ" mới trong phim của Trấn Thành.

Nếu tin đồn trở thành sự thật, đây chắc chắn sẽ là bước ngoặt đáng chú ý đối với Thanh Thủy. Từ một người đẹp ghi dấu ấn tại các đấu trường nhan sắc, cô sẽ đứng trước thử thách hoàn toàn mới khi bước vào lĩnh vực diễn xuất, đặc biệt là với một dự án được kỳ vọng lớn như phim Tết của Trấn Thành.

Ở thời điểm hiện tại, phía Trấn Thành và Thanh Thủy vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về tin đồn hợp tác. Dẫu vậy, những lần xuất hiện và tương tác giữa cả hai đang khiến khán giả ngày càng tò mò, chờ đợi câu trả lời về dàn diễn viên của Em trong mùa phim Tết 2027.