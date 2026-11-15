Nữ ca sĩ Việt 20 tuổi sở hữu 6 căn nhà, lại làm điều đặc biệt ở tuổi 31

Hoàng Yến Chibi bộc lộ tài năng âm nhạc từ khi còn nhỏ. Cô từng đạt Huy chương Vàng cấp quận, giải xuất sắc cấp Thành phố tại “Tiếng hát thầy và trò” năm học 1998 - 1999. Năm 2014, nữ ca sĩ sinh năm 1995 tham gia cuộc thi Học viện ngôi sao và trở thành Á quân.

Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Hoàng Yến đã từng bước khẳng định bản thân trong âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô sở hữu nhiều bản hit như Ngây ngô, Cánh hoa tổn thương, Dường như ta đã... và gây ấn tượng mạnh với các vai diễn trong Tháng năm rực rỡ, Cô gái đến từ hôm qua...Tháng 6/2025, nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ ca khúc Nụ hôn đánh rơi đã đem lại cho Hoàng Yến Chibi thu nhập khủng, mua được tới 3 căn nhà. Khi mới hơn 20 tuổi, nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng đã sở hữu 6 căn nhà, xe hơi tiền tỷ, mua sắm nhiều đồ hiệu.

Mới đây, Hoàng Yến Chibi thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về hành trình khởi nghiệp ở tuổi 31. Theo đó, Hoàng Yến Chibi cho biết cô quyết định mở một quán phở gà tại Nhà Bè (TP.HCM).

Thông tin này nhanh chóng khiến khán giả tò mò. Bởi Hoàng Yến Chibi vốn được biết đến là một nghệ sĩ hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh, nay lại có thêm một hướng đi mới ngoài nghệ thuật. Ở tuổi 31, cô quyết định thử sức với công việc kinh doanh ăn uống, một lĩnh vực đòi hỏi không ít thời gian, công sức và sự kiên trì.

Hoàng Yến quyết định thử sức với công việc kinh doanh ăn uống. Ảnh FBNV

Đáng chú ý, đây cũng không phải câu chuyện hoàn toàn xa lạ với gia đình Hoàng Yến. Mẹ của nữ ca sĩ vốn có sở trường nấu các món ăn Hà Nội và từng trực tiếp kinh doanh quán ăn gần nhà. Trước đó, Hoàng Yến từng chia sẻ cô mở quán để mẹ có thêm công việc riêng sau nhiều năm đồng hành, hỗ trợ con gái trong hoạt động nghệ thuật. Bản thân mẹ cũng là người quán xuyến chuyện chi tiêu, góp phần quan trọng giúp nữ ca sĩ có được những thành quả như hiện tại.

Vì vậy, với lần thử sức này, Hoàng Yến cũng có thêm sự đồng hành, hỗ trợ từ mẹ trong chuyện bếp núc và kinh nghiệm nấu nướng. Có thể nói, việc mở quán phở gà cũng là một trải nghiệm mới đáng chú ý của hai mẹ con Hoàng Yến.

Hoàng Yến Chibi cho biết cô quyết định mở một quán phở gà tại Nhà Bè (TP.HCM). Ảnh: FBNV

Bún thang Hà Nội - một trong những món sẽ có trong menu của quán Hoàng Yến Chibi. Ảnh: FBNV

Trước sự thay đổi này, một số khán giả cũng đặt câu hỏi liệu Hoàng Yến Chibi có định tạm gác công việc ca hát để tập trung kinh doanh hay không. Trả lời thắc mắc của người hâm mộ, Hoàng Yến Chibi cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục đi hát, việc mở quán chỉ đơn giản là có thêm một công việc mới bên cạnh hoạt động nghệ thuật.

Những ngày đầu khởi nghiệp. Ảnh FBNV

Về đời sống riêng tư, Hoàng Yến Chibi là người khá kín tiếng. Nữ ca sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò với VĐV quần vợt Lý Hoàng Nam, VĐV cầu lông Phạm Hoàng Nam, Quang Quiu... Vào năm 2022, nữ ca sĩ sinh năm 1995 từng thừa nhận "yêu dưới 10 và trên 5 cuộc tình". Mối tình dài nhất của cô kéo dài 4 năm, còn lại đều ít nhất 1 năm.

Hoàng Yến Chibi từng cho biết sẽ công khai danh tính nửa kia với khán giả nếu như quyết định tiến tới hôn nhân. "Tôi quan niệm là cái người nào mà mình sẽ lấy làm chồng thì mình mới công khai được. Vì ngày xưa có đợt tôi quen bạn trai thì ngày nào cũng đăng hình nhau lên Facebook xong chia tay lại xóa. Cho nên sau này tôi quan niệm yêu ai thì cứ giữ lấy ở đấy, ai biết thì biết, ai không biết thì thôi. Đến chặng đường mà hai người muốn trở thành vợ chồng của nhau rồi thì công khai ra cho mọi người biết thì cũng đâu có muộn", cô chia sẻ.

Ở tuổi 31, nữ ca sĩ vẫn đang độc thân và không đặt nặng chuyện kết hôn. Ảnh FBNV

Hoàng Yến kiếm được tiền từ khá sớm, cuộc sống hiện tại của cô cũng đủ đầy song chuyện tình cảm cực kín tiếng. Ảnh: FBNV

Dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp nhưng ở tuổi 31, Hoàng Yến Chibi vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Nữ ca sĩ cho biết, hiện tại cô muốn dành toàn bộ thời gian và năng lượng để phát triển sự nghiệp, chưa đặt nặng chuyện kết hôn hay lập gia đình.