Nữ ca sĩ tuổi 38 ngày càng trẻ trung, xuống phố với outfit gần 1,2 tỷ, riêng một món đã giá 1 tỷ

Set đồ dạo phố gần 1,2 tỷ đồng

Mới đây, Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh dạo phố mùa thu và nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nữ ca sĩ diện trang phục của Balmain gồm áo thun trắng, áo khoác tweed dáng ngắn và chân váy đồng chất liệu, tạo tổng thể vừa nữ tính vừa hiện đại.

Trong đó, chiếc áo khoác có giá 78,4 triệu đồng, nổi bật với hai hàng khuy hình đầu sư tử và phần viền tua rua. Chân váy ngắn cạp cao có giá 33,3 triệu đồng. Cả hai đều thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của nhà mốt Pháp.

Đắt giá nhất trong set đồ lại là chiếc đồng hồ Franck Muller Vanguard Skeleton Rose 32 mm. Thiết kế có giá 39.000 USD, tương đương khoảng 1 tỷ đồng, sử dụng vỏ thép không gỉ và được trang trí bằng 313 viên kim cương với tổng trọng lượng 3,14 carat.

Hoàng Thùy Linh hoàn thiện diện mạo bằng đôi slingback Dolce & Gabbana đính đá nhiều màu, gót cao 105 mm. Mẫu giày được niêm yết ở mức 2.345 USD, tương đương khoảng 61 triệu đồng. Tổng giá trị trang phục và phụ kiện trong lần dạo phố này lên tới gần 1,2 tỷ đồng.

Phong cách biến hóa ở tuổi 38

Thời gian gần đây, phong cách thời trang của Hoàng Thùy Linh có nhiều biến hóa. Nữ ca sĩ không đóng khung trong hàng hiệu xa xỉ mà thường xuyên kết hợp trang phục ở nhiều phân khúc giá khác nhau.

Có lúc, giọng ca See tình diện cả set đồ hơn 5 triệu đồng của local brand Việt nhưng tạo điểm nhấn bằng túi Hermès Birkin khoảng 530 triệu đồng. Trong những lần khác, cô thử nghiệm phong cách boho chic, denim, chân váy ren hay boots cao cổ để tạo diện mạo trẻ trung.

Ở

tuổi 38, Hoàng Thùy Linh cũng được chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung. Những hình ảnh gần đây của nữ ca sĩ nhận nhiều bình luận từ khán giả về diện mạo và cách phối đồ. Cô linh hoạt giữa phong cách cá tính, nữ tính và thanh lịch, đồng thời thường lựa chọn những thiết kế ngắn để tạo tỷ lệ cơ thể cân đối.

Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Sau thời gian hoạt động với vai trò diễn viên, cô chuyển hướng sang ca hát và ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già, Duyên âm, See tình... Những năm gần đây, bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ còn xuất hiện tại nhiều sự kiện của các thương hiệu thời trang quốc tế.

Từ những món đồ của local brand giá vài triệu đồng đến đồng hồ, túi xách trị giá hàng trăm triệu hay cả tỷ đồng, Hoàng Thùy Linh cho thấy cách phối đồ không bị giới hạn bởi giá trị món đồ. Sự thay đổi liên tục về phong cách cũng giúp hình ảnh của nữ ca sĩ tuổi 38 duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện.

Ảnh: FBNV