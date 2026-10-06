Nữ ca sĩ từng chạy 8-9 show/ngày, nay là Phó Chủ tịch tập đoàn, sở hữu khu vườn trái sai trĩu, hái không kịp

Mỹ Lệ là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt những năm 2000. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Dòng sông không trở lại, Vầng trăng đêm trôi, Và cơn mưa tới, Cho nhau một nụ cười...

Ở thời kỳ đỉnh cao, Mỹ Lệ có lịch diễn dày đặc. Có thời điểm cô chạy 8-9 show trong một ngày, một số show được trả cát-xê lên tới 100 triệu đồng.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đức Bình năm 2004, nữ ca sĩ dần giảm hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh.

Hiện ông xã Mỹ Lệ giữ vị trí Chủ tịch tập đoàn, phụ trách điều hành chính. Nữ ca sĩ đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch, tham gia quản lý, đầu tư và thu mua. Dù bận rộn, thú vui đặc biệt của Mỹ Lệ lại khá dân dã: trồng cây, chăm vườn và tự tay thu hoạch rau trái.

Đội nón ra vườn giữa trời mưa, trái lớn nhanh không kịp hái

Mới đây, Mỹ Lệ chia sẻ hình ảnh khu vườn gia đình sau những ngày mưa liên tục. Thay cho hình ảnh chỉn chu trên sân khấu hay khi xuất hiện với vai trò doanh nhân, nữ ca sĩ mặc trang phục giản dị, đội nón ra vườn hái rau củ, trái cây.

Theo Mỹ Lệ, mưa liên tục khiến khu vườn xanh um, cây cối phát triển nhanh, trái mọc nhiều đến mức có lúc không kịp thu hoạch.

Thành quả của bà mẹ 3 con là những rổ rau quả tươi rói. Có lúc cô thu được mướp hương dài, dưa chuột, nhãn tím và lựu chín đỏ. Khu vườn còn có nhiều loại cây ăn quả như mít, hồng giòn, hồng xiêm, mận, lêkima, chuối cùng nhiều giống cây khác.

Đặc biệt, những cây mít trong vườn cho quả mọc dày từ gốc lên thân. Có cây trái lớn nhỏ chen nhau, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người thích thú. Nhãn tím cũng là một trong những loại cây nổi bật. Khi đến mùa, từng chùm quả sai trĩu được nữ ca sĩ tự tay thu hoạch.

Mỹ Lệ còn trồng lựu Ấn Độ, lêkima, hồng xiêm và nhiều giống chuối. Có thời điểm chuối xiêm, chuối cau và chuối lùn cùng chín, gia đình phải thu hoạch hàng chục nải một lúc.

Nữ ca sĩ từng hào hứng chia sẻ niềm vui khi cầm rổ đi tìm những trái cây đã chín rồi thưởng thức ngay giữa khu vườn.

Từng dành tiền cát-xê mua đất, quan niệm làm nông là nghề bền vững

Tình yêu với cây cối của Mỹ Lệ không phải sở thích mới xuất hiện sau khi cuộc sống sung túc. Thời mới vào TP.HCM lập nghiệp, cô từng ở trọ và tài sản đáng kể chỉ có chiếc xe máy cũ. Khi có thời gian rảnh, thay vì đi chơi, Mỹ Lệ thường chạy xe tới những khu vực còn vắng vẻ để tìm đất.

Đến giai đoạn đắt show vào thập niên 2000, thay vì dành phần lớn thu nhập cho tiêu dùng cá nhân, cô dùng tiền kiếm được để mua bất động sản. Hiện nữ ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản, trong đó có mảnh vườn tại Tân Phú, TP.HCM với nhiều loại cây và hoa.

Mỹ Lệ từng chia sẻ quan điểm rằng trong nhiều nghề, làm nông là một trong những công việc bền vững. Theo cô, chỉ cần một khu vườn không quá lớn, con người đã có thể trồng cây và tạo ra một phần thực phẩm phục vụ cuộc sống.

Với nữ ca sĩ, trồng cây cũng không đơn thuần để thu hoạch. Việc nhìn cây cối sinh trưởng, trái trĩu trên cành hay ngồi giữa khu vườn giúp cô tìm được cảm giác thư thái sau những công việc bận rộn.

Bởi vậy, dù hiện là Phó Chủ tịch tập đoàn và vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, hình ảnh Mỹ Lệ đội nón, đi dép giản dị, tự tay hái từng quả mướp, nhãn hay mít trong vườn vẫn thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân.

Ở tuổi ngoài 50, nữ ca sĩ vẫn duy trì song song nhiều vai trò: ca sĩ, doanh nhân, người vợ, người mẹ và cả một "nông dân" chính hiệu mỗi khi trở về khu vườn của mình.