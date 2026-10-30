Nữ ca sĩ từng ăn bánh tráng qua ngày nay có cát-xê 750 triệu đồng, lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Ngày 29/10, ca sĩ Phùng Khánh Linh chính thức góp mặt trong danh sách đề cử *The 100 Most Beautiful Faces of 2026* (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026) do chuyên trang TC Candler công bố.

Thông tin thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhất là khi nữ ca sĩ đang có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp âm nhạc với album Giữa Một Vạn Người và chuỗi concert cá nhân liên tục cháy vé.

TC Candler là chuyên trang của Mỹ, nổi tiếng với hai bảng xếp hạng thường niên *The 100 Most Beautiful Faces* và *The 100 Most Handsome Faces*. Các nhân vật được đề cử đến từ nhiều quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh và giải trí.

Việc lựa chọn không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn cân nhắc những yếu tố như nét độc đáo, phong thái, sức hút và khả năng truyền cảm hứng. Tuy nhiên, được đề cử không đồng nghĩa với việc chắc chắn lọt vào top 100 cuối cùng.

Sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh trong danh sách năm nay càng khiến công chúng chú ý đến diện mạo ngày càng cá tính của nữ ca sĩ.

Theo đuổi phong cách nữ tính nhưng không kém phần táo bạo, cô tạo dấu ấn với mái tóc dài màu bạch kim cùng hình ảnh có phần bí ẩn, khác biệt. Bên cạnh giọng hát và khả năng sáng tác, ngoại hình cũng trở thành một trong những yếu tố giúp nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước khi có được vị trí hiện tại, Phùng Khánh Linh từng trải qua quãng thời gian không ít khó khăn. Bước ra từ chương trình *Giọng hát Việt 2015*, cô chưa thể ngay lập tức tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Có thời điểm, nữ ca sĩ từng chia sẻ về giai đoạn kinh tế eo hẹp, phải ăn bánh tráng qua ngày vì dồn phần lớn nguồn lực cho việc làm nhạc. Để trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi đam mê, cô còn từng bán hàng online.

Năm 2018, ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn giúp tên tuổi Phùng Khánh Linh được đông đảo khán giả biết đến. Sản phẩm mang màu sắc tự sự, thể hiện thế mạnh của cô trong việc truyền tải cảm xúc và kể những câu chuyện cá nhân qua âm nhạc.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào tháng 10/2025, khi cô phát hành album Giữa Một Vạn Người. Dự án đánh dấu sự chuyển hướng trong phong cách âm nhạc, từ màu sắc city pop sang những thử nghiệm với alternative pop, dream pop, punk và indie rock.

Không chỉ ghi dấu ấn qua sản phẩm phòng thu, Phùng Khánh Linh còn cho thấy sức hút trên sân khấu. Trong năm 2026, cô thực hiện Giữa Một Vạn Tour tại nhiều địa điểm từ Bắc vào Nam, với các đêm diễn được cho là liên tục bán hết vé. Một chương trình gần đây thu hút khoảng 7.000 khán giả, cho thấy lượng người nghe sẵn sàng bỏ tiền để thưởng thức âm nhạc của nữ ca sĩ ngày càng tăng.

Thành công của album và tour diễn cũng được cho là góp phần nâng mức cát-xê thương mại của Phùng Khánh Linh.

Theo thông tin được lan truyền trong giới tổ chức sự kiện, mức thù lao của nữ ca sĩ hiện có thể lên tới 750 triệu đồng cho một chương trình thương mại. Với thời lượng biểu diễn khoảng 15-20 phút, tương đương 3-5 ca khúc, đây là con số đáng chú ý so với mức 200-250 triệu đồng/show được cho là trước đó.

Từ những ngày chật vật kiếm sống, từng phải bán hàng online để duy trì đam mê, Phùng Khánh Linh đang bước vào giai đoạn nổi bật trong sự nghiệp.

Việc được đề cử vào danh sách The 100 Most Beautiful Faces of 2026 tiếp tục đưa tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng, bên cạnh những thành quả đáng kể mà cô đạt được bằng quá trình bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc riêng.