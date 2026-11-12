Nữ ca sĩ tốt nghiệp đại học ở Đức, từng làm biên tập viên, sắc vóc tuổi U40 ngày càng nóng bỏng

Trước khi trở thành ca sĩ được nhiều khán giả biết đến, Min từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim, thiết kế đồ họa và biên tập viên truyền hình. Ở tuổi U40, nữ ca sĩ vẫn gây chú ý với vóc dáng thon gọn, phong cách thời trang quyến rũ cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Min thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện bikini trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nữ ca sĩ sở hữu vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ, phần lưng thanh thoát và đường cong nữ tính.

Trong những bộ áo tắm hai mảnh, Min tự tin khoe hình thể săn chắc, đôi chân thon dài cùng làn da trắng sáng. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đường nét sắc sảo cũng là những điểm giúp cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Bên cạnh vóc dáng cân đối, nữ ca sĩ còn thường xuyên thay đổi phong cách thời trang. Từ hình ảnh ngọt ngào, nữ tính đến vẻ ngoài trưởng thành, quyến rũ, Min đều biết cách tạo dấu ấn riêng. Mái tóc vàng nổi bật cũng góp phần làm tôn lên làn da trắng sáng của người đẹp.

Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, cô từng có hơn 9 năm sinh sống và học tập tại Đức, đồng thời tốt nghiệp đại học tại quốc gia này.

Ít người biết rằng, trước khi trở thành ca sĩ, Min từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim, thiết kế đồ họa và biên tập viên truyền hình. Sau khi trở về Việt Nam, cô quyết định từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Quyết định rẽ hướng đã mở ra hành trình hoạt động nghệ thuật của Min. Qua thời gian, cô dần xây dựng được dấu ấn riêng trong làng nhạc Việt nhờ phong cách âm nhạc trẻ trung và hình ảnh đa dạng.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Min còn được chú ý bởi gu thời trang biến hóa cùng bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Ở tuổi U40, nữ ca sĩ được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trẻ trung, quyến rũ và thăng hạng về nhan sắc.