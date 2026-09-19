Nữ ca sĩ sở hữu kênh YouTube 900 triệu lượt xem là ai, vì sao gây sốt Threads?

Tóm tắt chung: Tóm tắt sự việc: Nữ ca sĩ JAMMY on AIR đang thu hút sự chú ý lớn trên nền tảng Threads nhờ hành trình "đa ngành" đầy ấn tượng.

Thành tựu đã qua: Từng sáng lập thương hiệu thời trang, lập kênh âm nhạc hoạt hình thiếu nhi với gần 900 triệu lượt xem.

Cú rẽ hướng: Được truyền cảm hứng từ Taylor Swift và quyết định gác lại mảng kinh doanh để làm ca sĩ, tung ra sản phẩm đầu tay Tại Sao Không Phải Hôm Nay?.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng trên nền tảng Threads liên tục truyền tay nhau câu chuyện về JAMMY on AIR - một nữ nghệ sĩ độc lập gây tò mò khi sở hữu hồ sơ sự nghiệp ấn tượng ở nhiều lĩnh vực. Trước khi chính thức bước chân vào con đường âm nhạc, cô đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong giới kinh doanh thời trang lẫn sáng tạo nội dung.

Bài đăng về JAMMY on AIR thu hút sự chú ý trên Threads.

Khởi đầu từ một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, JAMMY on AIR từng theo học ngành kinh doanh và gặt hái thành công lớn với thương hiệu thời trang "local brand" riêng, thu hút khoảng 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, cô còn thử sức sáng tác và vận hành dự án âm nhạc hoạt hình dành cho thiếu nhi mang tên Chun Chin. Kênh YouTube này nhanh chóng cán mốc gần 900 triệu lượt xem và hơn 500.000 người đăng ký.

Kênh YouTube "trăm triệu view" của JAMMY on AIR.

Là fan hâm mộ trung thành của Taylor Swift, JAMMY on AIR chịu ảnh hưởng lớn từ tư duy nghệ thuật của thần tượng. Cô từng tự tay sáng tác và dựng video hoạt hình lấy cảm hứng từ chính siêu sao thế giới, và từng trực tiếp tham dự concert của cô. Chứng kiến khoảnh khắc thần tượng đứng trên sân khấu, JAMMY nhận ra trải nghiệm âm nhạc thực thụ mới là ước mơ mà cô luôn tìm kiếm.

JAMMY on AIR viết ca khúc lấy cảm hứng từ thần tượng Taylor Swift.

Dù phải đối mặt với nhiều nỗi sợ như bắt đầu muộn, lo lắng bị chê cười hay việc gác lại thương hiệu riêng, JAMMY vẫn quyết định sống trọn vẹn với đam mê và bắt đầu từ con số 0. Cho đến ngày 17/9, JAMMY on AIR chính thức đánh dấu màn chào sân làng nhạc bằng ca khúc Tại Sao Không Phải Hôm Nay? trên tất cả các nền tảng. Bài hát với giai điệu bắt tai cùng phần MV chất lừ, là lời tự vấn đúc kết từ chính hành trình khép lại chương cũ - bước sang chương mới của cô.

Jammy On Air ra mắt MV "Tại Sao Không Phải Hôm Nay?"

JAMMY on AIR mang đến thị trường một màu nhạc giàu tính chiêm nghiệm và đầy cá tính. Với những hình ảnh ẩn dụ độc đáo như "giấc mơ mốc meo", "người xem", hay "ngôi sao run sợ ánh đèn", Tại Sao Không Phải Hôm Nay? xoáy sâu vào sự trì hoãn và nỗi sợ thất bại của con người trước khi đưa ra quyết định dám theo đuổi ước mơ.