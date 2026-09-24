Nữ ca sĩ SN 2000 xuất thân trường chuyên đình đám Hà Nội, thi đại học đỗ trường Y, album đầu tay lọt top châu Á

Thời gian gần đây, tlinh khiến người hâm mộ chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh, video cùng những trạng thái liên quan đến hoạt động âm nhạc. Trong một đoạn video, nữ ca sĩ còn nhắc đến mong muốn thực hiện show để kết nối với người hâm mộ. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên sự tò mò bởi đã gần 3 năm kể từ album đầu tay "ái".

Trước khi được biết đến với vai trò rapper, ca sĩ, tlinh - tên thật Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000 - từng có thành tích học tập đáng chú ý. Cô là cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, một trong những trường THPT chuyên nổi tiếng tại Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp THPT, tlinh trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường đã lựa chọn ban đầu, cô quyết định bảo lưu kết quả học tập để thử sức với âm nhạc.

Đỗ trường Y nhưng rẽ ngang sang âm nhạc

Bước ngoặt đáng chú ý đến khi tlinh tham gia mùa đầu tiên của Rap Việt. Gia nhập đội Suboi, cô trở thành một trong những thí sinh nữ nổi bật của chương trình và cũng là nữ rapper duy nhất góp mặt trong Top 8.

Sau cuộc thi, tlinh tiếp tục hoạt động âm nhạc thay vì trở lại với con đường học Y. Một số sản phẩm của cô nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trẻ, trong đó có Gái độc thân, Nếu lúc đó, Ghệ iu dấu của em ơi...

Điểm dễ nhận thấy trong âm nhạc của tlinh là cách cô xây dựng màu sắc cá nhân khá rõ. Thay vì chỉ bó hẹp trong rap, nữ nghệ sĩ kết hợp nhiều chất liệu R&B, pop và hip-hop, đồng thời chú trọng cách kể chuyện và xây dựng hình ảnh cho từng sản phẩm.

Năm 2023, tlinh phát hành album đầu tay mang tên ái. Đây cũng là sản phẩm giúp tên tuổi của nữ ca sĩ nhận thêm sự chú ý bên ngoài thị trường Việt Nam.

Album sau đó được tạp chí âm nhạc Anh NME đưa vào danh sách 25 album châu Á xuất sắc của năm 2023, đứng ở vị trí thứ 15. Với một nghệ sĩ Việt trẻ và album đầu tay, sự xuất hiện trong danh sách của một tạp chí âm nhạc quốc tế trở thành dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của tlinh.

Thông điệp trong video khiến fan tlinh "rần rần"

Sau gần 3 năm, khán giả chờ đợi màn trở lại

Sau ái, tlinh không liên tục tung album mới mà có giai đoạn hoạt động tương đối trầm lắng về sản phẩm cá nhân. Chính vì vậy, những động thái gần đây của nữ ca sĩ càng khiến người hâm mộ quan tâm.

Việc cô nhắc đến mong muốn thực hiện show riêng cũng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu một dự án âm nhạc mới có đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, đến hiện tại, tlinh chưa công bố chính thức về concert hay album tiếp theo, vì vậy những thông tin này vẫn dừng ở mức chờ đợi từ người hâm mộ.

Nhìn lại hành trình của tlinh, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc cô từng học trường chuyên hay trúng tuyển trường Y, mà còn ở quyết định thay đổi hướng đi khi đứng trước một lựa chọn hoàn toàn khác. Từ một nữ sinh trường chuyên bước vào Rap Việt, tlinh dần xây dựng dấu ấn riêng và có album được truyền thông âm nhạc quốc tế ghi nhận.

Sau gần 3 năm kể từ ái, những động thái mới của nữ ca sĩ đang khiến khán giả tò mò về chặng đường tiếp theo. Nếu thực sự trở lại với một dự án lớn hoặc show cá nhân, đây sẽ là dấu mốc mới sau quãng thời gian khá dài cô chưa phát hành album tiếp theo.

Ảnh: FBNV