Nữ ca sĩ sinh năm 1977 tiết lộ quá khứ chạy 10 show đám cưới Chợ Lớn mỗi ngày

Trong một buổi trò chuyện trên mạng xã hội gần đây, ca sĩ Thanh Thảo đã có dịp nhìn lại chặng đường khởi đầu sự nghiệp ca hát nhiều kỷ niệm của mình. Cô tâm sự rằng bản thân vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời, khi từ bà ngoại, mẹ cho đến các cậu đều theo đuổi sự nghiệp trồng người.

"Bản thân tôi cũng đậu vào cả Cao đẳng Sư phạm lẫn Đại học Sư phạm. Nếu không có gì thay đổi là tôi sẽ làm giáo viên. Nhưng hồi đó tôi học trong trường lại thích tổ chức show ca nhạc cho trường,” nữ ca sĩ bộc bạch. “Tôi không thích hát, nhưng lại rất thích tổ chức các chương trình văn nghệ, ca nhạc cho trường. Những lúc tổ chức chương trình như vậy, thì tôi thường đảm nhiệm luôn vai trò MC. Thu Minh học cùng trường với tôi nên cũng thường lên hát."

Thanh Thảo thuở nhỏ. Ảnh: NVCC

Vào một ngày, khi Thanh Thảo đảm nhận vai trò tổ chức chương trình văn nghệ thì ca sĩ Thu Minh không thể đến biểu diễn vì bị ốm, các thành viên trong ban nhạc phải tìm người hát thế để cứu vãn tình hình. Dù chưa từng có kinh nghiệm ca hát trước đó, cô vẫn vui vẻ nhận lời hỗ trợ để sự kiện được diễn ra trọn vẹn.

"Tôi không biết hát nhưng vẫn đồng ý để hoàn thành chương trình. Ai ngờ đâu tôi lên hát xong cả trường vỗ tay, tôi không tin vào mắt mình. Các anh ban nhạc thốt lên "Trời ơi, đây mới là ca sĩ. Em phải theo nghề ca sĩ đi". Thế rồi các anh khuyến khích tôi đi theo các anh để hát. Tôi ham vui nên cứ đi theo các anh rồi dần dần thành biết hát."

Chính bước ngoặt định mệnh ấy đã mở ra cho nữ ca sĩ một giai đoạn tuổi trẻ đầy sôi động với lịch trình chạy show dày đặc tại các nhà hàng tiệc cưới lớn nhỏ khắp khu vực Chợ Lớn (TP.HCM). Nữ ca sĩ phải liên tục di chuyển giữa các tầng lầu, cùng ca sĩ Phương Thanh hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày.

“Mỗi ngày tôi phải hát đến 9 10 cái show đám cưới chung với Phương Thanh.” Thanh Thảo vui vẻ nhớ lại.

Thanh Thảo và Đức Trí (áo xanh).

Cơ hội lớn đã mỉm cười với nữ ca sĩ khi cô tình cờ được mời tham gia vào liveshow của danh ca Hương Lan, nơi cô gặp gỡ nhạc sĩ tài hoa Đức Trí. Nhận ra tiềm năng lớn từ cô gái trẻ, đồng thời cũng đưa ra những lời khuyên chân thành về định hướng chuyên nghiệp, Đức Trí đã giúp cô nhận ra tầm quan trọng của việc đào tạo bài bản.

"Tôi nghe lời anh, liền đăng ký thi vào Nhạc viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của anh Đức Trí. Tôi thi đậu vào trường nhạc và học hành đàng hoàng."

Ca sĩ Thanh Thảo sinh năm 1977 tại TP.HCM, là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ nổi tiếng của làng nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối thập niên 90 và đầu 2000. Sở hữu chất giọng đặc biệt cùng phong cách trình diễn năng động, cô ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều bản hit đình đám Búp bê con trai, Ôi tình yêu, hay Khóc cho người đi…

Hiện tại, Thanh Thảo chủ yếu phát triển sự nghiệp âm nhạc tại hải ngoại. Ảnh: FBNV