Sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, Hồ Quỳnh Hương là một trong những giọng ca tên tuổi của âm nhạc Việt Nam, chiếm trọn tình cảm của công chúng bằng chất giọng soprano đầy nội lực, dạt dào cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc bậc thầy.

Từng hai lần tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô ghi dấu ấn trong những năm 2000 với loạt ca khúc đình đám như Anh, Hoang mang, Có nhau trọn đời, Vũ điệu hoang dã và Bức thư tình thứ hai. Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ nhận được nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có Giải Cống hiến, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh và danh hiệu Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại MAMA 2014.

Hồ Quỳnh Hương xinh đẹp ở tuổi 45. Ảnh: FBNV

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, nữ ca sĩ còn mở rộng hoạt động sang công tác giảng dạy thanh nhạc, kinh doanh cũng như phát triển các dự án ẩm thực thuần chay. Nhờ hành trình sự nghiệp phong phú cùng đời tư kín kẽ, cô vẫn luôn giữ được sức hút đặc biệt trong làng giải trí Việt.

Ở tuổi 45, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khiến công chúng bất ngờ khi chính thức lên xe hoa với doanh nhân Hoàng Công Thành sau nhiều năm gắn bó. Đám cưới được tổ chức vào ngày 15/5/2025 tại đảo Rều, Quảng Ninh - quê nhà của nữ ca sĩ, với sự tham dự của khoảng 150 khách mời thân thiết.

Điều khiến khán giả ngạc nhiên hơn cả là ngay tại lễ cưới, chủ nhân bản hit Anh lần đầu công khai việc vợ chồng cô đã đón một quý tử sinh năm 2023, gọi thân mật là bé Táo. Việc nữ ca sĩ hoàn toàn giữ bí mật về quá trình mang bầu và sinh nở trước đó đã tạo nên một bất ngờ lớn đối với người hâm mộ.

Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành đã có con trai 2 tuổi trước khi làm đám cưới vào năm 2025.

Trước đó, nữ ca sĩ giữ kín chuyện mang thai và sinh con. Ảnh: FBNV

Được biết, Hồ Quỳnh Hương và ông xã đã có khoảng 9 năm quen biết, trong đó có 5 năm hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống gia đình bình yên, dành nhiều thời gian chăm sóc con trai và vun đắp tổ ấm bên người bạn đời có chung quan điểm sống, yêu thích ăn chay và hướng đến những giá trị giản dị.

Trên trang cá nhân, giọng ca "Anh" thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai đầu lòng - bé Táo khiến nhiều fan thích thú. Ở tuổi lên 3, bé Táo đã bắt đầu học tập, làm quen với các chữ số với mục tiêu trở thành "sinh viên Harvard". Đoạn clip con trai nữ ca sĩ học bài thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Song song với việc học chữ số, Hồ Quỳnh Hương cũng tạo môi trường để con rèn luyện thể chất thông qua các lớp học nhảy. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Ngày đầu ba mẹ đưa đi học nhảy ở trung tâm mà Táo yêu của ba mẹ cũng rất chịu khó "bơi theo" cô giáo dạy nhảy lắm. Được cái Táo học gì cũng rất tập trung và hào hứng".

Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ cô không mong con phải trở thành người quá xuất sắc hay nổi tiếng, mà chỉ hy vọng bé lớn lên khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc với những gì mình lựa chọn.

Suốt chặng đường nuôi dạy con, Hồ Quỳnh Hương ưu tiên dùng tình yêu thương và sự thấu hiểu để đồng hành cùng bé Táo thay vì tạo ra áp lực về mặt thành tích. Cô từng bộc bạch rằng bản thân không kỳ vọng con phải trở thành một người quá kiệt xuất hay nổi tiếng, mà chỉ mong muốn con trai khôn lớn khỏe mạnh, bình an và luôn cảm thấy hạnh phúc với những lựa chọn của cuộc đời mình.