Nữ ca sĩ Shinji giảm còn 42kg khiến người hâm mộ lo lắng, phải lên tiếng về tình trạng sức khỏe

Theo MyDaily, ngày 20/10, Shinji đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân ba bức ảnh ghi lại khoảnh khắc trong lịch trình làm việc bận rộn. Đi kèm loạt ảnh, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi đã hoàn thành buổi ghi hình ở Paju từ sớm và đang lên đường đến Mokpo để biểu diễn".

Trong những hình ảnh được công bố, Shinji diện áo blouse trắng trễ vai, khoe bờ vai thanh mảnh và tạo dáng trước ống kính. Đáng chú ý, vóc dáng có phần gầy gò của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Trước đó, Shinji từng tiết lộ cân nặng của bản thân đã giảm xuống còn 42kg.

Shinji từng tiết lộ cân nặng của bản thân đã giảm xuống còn 42kg.

Chính sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình khiến một số người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của thành viên Koyote.

Bên dưới bài đăng, một khán giả để lại bình luận: "Cốc cốc! Chị có đang bị bệnh gì không?". Thay vì bỏ qua câu hỏi, Shinji đã trực tiếp phản hồi để người hâm mộ yên tâm. "Tôi đang bị cảm nên khá vất vả. Ngoài chuyện bị cảm ra thì tôi vẫn khỏe mạnh", nữ ca sĩ cho biết.

Nhận được câu trả lời, người hâm mộ bày tỏ sự nhẹ nhõm: "Ra là vậy, may quá. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất". Shinji sau đó tiếp tục nhắn nhủ: "Bạn cũng nhớ cẩn thận với bệnh cảm khi giao mùa nhé".

Màn tương tác ngắn giữa nữ ca sĩ và người hâm mộ nhận được sự chú ý bởi cách Shinji chủ động giải đáp những lo lắng về sức khỏe, đồng thời không quên quan tâm ngược lại khán giả.

Thời gian gần đây, Shinji thường xuyên chia sẻ về hành trình giảm cân và chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Trong một chương trình trước đó, nữ ca sĩ từng đến một phòng khám y học cổ truyền Hàn Quốc để thực hiện bài kiểm tra phân loại thể chất theo phương pháp tám thể chất.

Thời gian gần đây, Shinji thường xuyên chia sẻ về hành trình giảm cân và chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Đáng chú ý, khi tiến hành đo chỉ số thành phần cơ thể bằng thiết bị InBody, lượng cơ bắp của Shinji được nhận xét là khá thấp. Sau đó, thông qua sự giới thiệu của chồng là Moon Won, nữ ca sĩ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tập luyện thể chất.

Gần đây, Shinji đã chính thức bước vào quá trình tập luyện tại phòng gym dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Trên mạng xã hội, cô cũng đều đặn cập nhật những hình ảnh tập luyện, cho thấy sự chủ động trong việc cải thiện thể lực và duy trì sức khỏe.

Dù vậy, việc Shinji giảm cân xuống còn 42kg vẫn khiến một bộ phận người hâm mộ quan tâm, đặc biệt khi cô liên tục xuất hiện với lịch trình ghi hình và biểu diễn dày đặc. Trước những lo lắng này, lời xác nhận bản thân vẫn khỏe mạnh, ngoại trừ việc đang bị cảm, phần nào giúp khán giả yên tâm hơn.

Hiện tại, Shinji vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật cùng lịch trình cá nhân, đồng thời tiếp tục chia sẻ hành trình chăm sóc sức khỏe với người hâm mộ.