Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, U35 trẻ đẹp như thiếu nữ, phong cách ngày càng táo bạo

Mới đây, Phùng Khánh Linh trở thành một trong những đại diện Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026. Thông tin thu hút sự quan tâm của khán giả bởi nữ ca sĩ không chỉ được biết đến với giọng hát giàu cảm xúc mà còn có phong cách thời trang khác biệt, ngày càng khẳng định dấu ấn riêng trong làng giải trí.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là bảng xếp hạng thường niên do TC Candler và nhóm Independent Critics thực hiện, với các ứng viên đến từ nhiều quốc gia. Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp Phùng Khánh Linh có thêm cơ hội được công chúng quốc tế biết đến, song không đồng nghĩa cô đã chính thức lọt top 100. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào cuối năm 2026.

Nhan sắc Phùng Khánh Linh thay đổi rõ rệt sau hơn 10 năm hoạt động

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, quê Bắc Ninh, bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2015 và gia nhập đội huấn luyện viên Thu Phương. Thời điểm đó, nữ ca sĩ gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh cùng giọng hát nội lực. Dù không giành ngôi vị cao nhất, cô vẫn là một trong những thí sinh để lại dấu ấn tại cuộc thi.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phùng Khánh Linh có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình và phong cách. Từ cô gái sở hữu vẻ đẹp mộc mạc, giản dị trong những ngày đầu bước vào showbiz, nữ ca sĩ dần xây dựng hình ảnh hiện đại, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung đặc trưng.

Ở tuổi 32, Phùng Khánh Linh gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và làn da mịn màng. Trong những bức ảnh đời thường, cô thường xuất hiện với lối trang điểm nhẹ nhàng, mang đến cảm giác gần gũi, nữ tính. Ngược lại, khi bước lên sân khấu hoặc thực hiện các bộ ảnh thời trang, người đẹp có thể biến hóa thành hình tượng cá tính, nổi loạn với cách trang điểm đậm và những bộ trang phục độc đáo.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về diện mạo của Phùng Khánh Linh là mái tóc dài màu bạch kim. Màu tóc nổi bật kết hợp cùng phong cách trang điểm sắc sảo giúp nữ ca sĩ tạo được dấu ấn riêng, khác biệt với hình ảnh dịu dàng trước đây. Đây cũng là yếu tố góp phần khiến ngoại hình của cô trở nên thu hút hơn trong những lần xuất hiện gần đây.

Không chỉ thay đổi kiểu tóc và cách trang điểm, Phùng Khánh Linh còn liên tục làm mới phong cách ăn mặc. Nữ ca sĩ không giới hạn bản thân trong những thiết kế nữ tính, an toàn mà thường xuyên thử nghiệm trang phục có phom dáng lạ mắt, cách phối màu độc đáo và những chi tiết mang hơi hướng phá cách. Các thiết kế ôm sát, tôn vóc dáng thanh mảnh cũng được cô ưu ái, mang đến vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn giữ được cá tính.

Trong khi đó, ở đời thường, Phùng Khánh Linh lại lựa chọn phong cách đơn giản hơn với áo phông, quần jeans, chân váy hoặc những trang phục thoải mái. Sự linh hoạt giữa hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào và phong cách sắc sảo trên sân khấu giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút, đồng thời tránh bị đóng khung trong một hình tượng cố định.

Từng phải ăn bánh tráng qua ngày, nay khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt

Bên cạnh sự thay đổi về nhan sắc, hành trình theo đuổi âm nhạc của Phùng Khánh Linh cũng trải qua không ít khó khăn. Sau Giọng hát Việt 2015, cô từng tạm gác hoạt động nghệ thuật để hoàn thành chương trình đại học theo nguyện vọng gia đình. Tuy nhiên, đam mê ca hát khiến nữ ca sĩ tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Phùng Khánh Linh từng thi đỗ thủ khoa đầu vào ngành Sư phạm Âm nhạc, đồng thời đi hát tại các phòng trà, dạy thanh nhạc và làm thêm nhiều công việc khác để tích lũy kinh nghiệm. Khi quyết định chuyển vào TP.HCM lập nghiệp, cô đối mặt với áp lực tài chính do dành phần lớn tiền tích lũy để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ có giai đoạn phải ăn bánh tráng thay cơm trong nhiều ngày vì không còn đủ tiền sinh hoạt. Ngoài ca hát, cô còn kinh doanh trực tuyến để có thêm thu nhập, duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Năm 2018, ca khúc Hôm nay tôi buồn giúp Phùng Khánh Linh được đông đảo khán giả biết đến. Thành công của bài hát đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp, đồng thời cho thấy khả năng sáng tác và thể hiện những ca khúc mang màu sắc tự sự của nữ ca sĩ.

Sau đó, Phùng Khánh Linh tiếp tục phát triển phong cách âm nhạc riêng thông qua các album Yesteryear (2020), CITOPIA (2022) và Giữa một vạn người. Thay vì chỉ theo đuổi những ca khúc dễ nghe, cô lựa chọn thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc, từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có cá tính sáng tạo rõ nét.

Đáng chú ý, ngày 17/10/2026, Phùng Khánh Linh tổ chức đêm diễn thuộc chuỗi Giữa một vạn tour mở rộng tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM, thu hút hơn 7.000 khán giả. Thành công của chương trình cho thấy sự phát triển trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sau nhiều năm kiên trì theo đuổi con đường riêng.

Từ cô gái nhỏ nhắn gây chú ý tại Giọng hát Việt 2015 đến nữ ca sĩ sở hữu phong cách âm nhạc và thời trang khác biệt, Phùng Khánh Linh đã có hành trình thay đổi đáng kể sau hơn 10 năm hoạt động. Việc được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục mang đến sự chú ý cho nữ ca sĩ, đặc biệt trong giai đoạn cô đang ghi dấu ấn với những dự án âm nhạc được đầu tư bài bản.