Cơ ngơi 800m² của ca sĩ Khánh Ngọc tại Mỹ

Khánh Ngọc, tên thật là Phạm Thị Hồng Thanh, sinh năm 1983, từng là giọng ca được nhiều khán giả yêu thích với những bản ballad trữ tình. Trong đó, ca khúc Vầng trăng khóc song ca cùng Nhật Tinh Anh là một trong những bản hit gắn liền với tên tuổi của cô.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống gia đình bình yên. Từ năm 2024, Khánh Ngọc sang Mỹ định cư, sinh sống cùng chồng doanh nhân Việt kiều và các con tại thành phố Queen Creek, bang Arizona.

Tổ ấm của gia đình có diện tích khoảng 800m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp giữa không gian sinh hoạt tiện nghi và khu vực sân vườn rộng rãi. Qua những hình ảnh đời thường được Khánh Ngọc chia sẻ, ngôi nhà gây ấn tượng với cách bài trí sang trọng nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng.

Phòng khách sử dụng hai gam màu trắng và đen làm chủ đạo, kết hợp nội thất có đường nét đơn giản. Những ô cửa sổ lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, khiến không gian luôn sáng sủa và thoáng đãng. Vào các dịp lễ, Tết, gia đình thường trang trí khu vực tiếp khách để tạo không khí vui tươi, ấm cúng.

Phòng khách sử dụng hai gam màu trắng và đen làm chủ đạo, kết hợp nội thất có đường nét đơn giản. Những ô cửa sổ lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên, khiến không gian luôn sáng sủa và thoáng đãng. Vào các dịp lễ, Tết, gia đình thường trang trí khu vực tiếp khách để tạo không khí vui tươi, ấm cúng.

Từ phòng khách có thể nhìn sang khu vực bếp và bàn ăn nhờ thiết kế mở. Gian bếp được trang bị hệ tủ màu trắng, đảo bếp lớn với mặt đá vân tự nhiên cùng bàn ăn bằng gỗ đặt ngay bên cạnh. Cách bố trí này vừa thuận tiện cho việc nấu nướng, vừa tạo sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Không chỉ phòng khách và nhà bếp, khu vực phòng tắm cũng được nữ ca sĩ hé lộ trong một số video. Không gian có bồn tắm lớn, cửa sổ rộng và được bố trí theo hướng ưu tiên sự thoải mái, tiện nghi.

Tuy nhiên, điểm thu hút sự chú ý nhất trong cơ ngơi của Khánh Ngọc lại là khoảng sân vườn xanh mát bao quanh nhà.

Vợ chồng nữ ca sĩ tự tay cắt tỉa cây, trồng rau và thu hoạch trái cây

Dù sở hữu không gian sống rộng rãi, vợ chồng Khánh Ngọc không chỉ dành thời gian nghỉ ngơi mà còn thường xuyên tự tay chăm sóc khu vườn.

Trong những video đăng tải trên mạng xã hội, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, đeo găng tay và sử dụng dụng cụ làm vườn để cắt tỉa cây cảnh. Trong khi cô phụ trách những bụi cây thấp, ông xã đảm nhận việc cưa bớt các cành cây lớn, giúp khu vườn trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn.

Nữ ca sĩ tiết lộ gia đình thường thuê người đến cắt tỉa cây khoảng mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, chi phí thuê nhân công tại Mỹ khá cao, trong khi kết quả đôi lúc không đúng ý muốn. Vì vậy, cô và chồng quyết định tự tay chăm chút một số khu vực trong vườn.

Sau khi hoàn thành công việc, cả hai thu gom cành cây, lá khô, cho vào bao rồi chở đi xử lý bằng xe bán tải. Dù khá vất vả, Khánh Ngọc vẫn cảm thấy vui khi nhìn thấy khoảng sân sạch sẽ, cây cối được cắt tỉa gọn gàng.

Bên cạnh cây cảnh và hoa, gia đình còn tận dụng một phần diện tích để trồng rau xanh, rau thơm và các loại cây ăn trái. Trong những lần chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ, Khánh Ngọc từng khoe thành quả thu hoạch gồm rau quế, cà tím và những trái lựu chín đỏ ngay trong vườn nhà.

Nữ ca sĩ thích thú với cảm giác tự tay hái rau, mang vào bếp chế biến món ăn cho gia đình. Những luống rau xanh tốt, cây ăn quả sai trái không chỉ cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn mà còn tạo niềm vui trong sinh hoạt hằng ngày.

Xung quanh khu vườn, gia đình Khánh Ngọc bố trí bàn ghế và những góc thư giãn ngoài trời. Đây là nơi các thành viên có thể ngồi trò chuyện, thưởng thức cà phê hoặc tổ chức những bữa ăn cùng nhau.

Ở tuổi 43, Khánh Ngọc có cuộc sống khá kín tiếng, dành nhiều thời gian cho gia đình. Từ một nữ ca sĩ gắn liền với những bản tình ca được yêu thích, cô giờ đây tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc tổ ấm, trồng cây và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên chồng con.

Ca sĩ Khánh Ngọc hào hứng khoe thành quả thu hoạch rau xanh trong khu vườn tại Mỹ. Nguồn: Facebook Khánh Ngọc.