Nữ ca sĩ nổi tiếng nổi giận trên sân khấu, dọa đuổi khán giả khỏi đêm diễn

Theo MyDaily, mới đây, đoạn video ghi lại màn biểu diễn của Song Ga In tại Lễ hội Lau sậy Gangjin Bay lần thứ 11 bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội Hàn Quốc. Trong video, nữ ca sĩ vẫn nhiệt tình biểu diễn và gửi lời cảm ơn đến khán giả dù thời tiết không thuận lợi, trời liên tục đổ mưa.

Tuy nhiên, khi Song Ga In đang hát, một người đàn ông được cho là trong tình trạng say xỉn bất ngờ gây náo loạn khu vực khán giả. Người này liên tục la hét, phát ra những âm thanh lớn và thậm chí ném quần áo, khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng. Chứng kiến sự việc, Song Ga In quyết định tạm thời can thiệp để ổn định tình hình.

Đoạn video ghi lại màn biểu diễn của Song Ga In tại Lễ hội Lau sậy Gangjin Bay lần thứ 11 bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

Ban đầu, nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ tương đối nhẹ nhàng khi nói: "Chú ơi, làm ơn giữ yên lặng một chút. Chú đã uống bao nhiêu rượu rồi vậy?". Cô tiếp tục nhắc nhở: "Tôi biết chú đang rất vui, nhưng chú không được gây phiền phức cho những người khác".

Dẫu vậy, người đàn ông vẫn không dừng lại. Thậm chí, ông còn yêu cầu Song Ga In gọi mình là "anh" thay vì "chú", khiến tình huống trở nên khó xử. Trước thái độ này, nữ ca sĩ tiếp tục đưa ra lời cảnh báo nhưng vẫn cố gắng pha chút hài hước để giảm bớt căng thẳng.

"Đừng ném quần áo nữa, hãy ngồi yên đi. Nếu chú còn làm như vậy thêm một lần nữa, tôi sẽ xuống tận nơi đấy", Song Ga In nói.

Nữ ca sĩ sau đó chia sẻ: "Tôi biết chú làm vậy vì quá vui, nhưng cách thể hiện có phần quá khích. Hãy bình tĩnh một chút. Dù Ga In có xinh đẹp đến đâu thì chú cũng phải bình tĩnh chứ".

Tưởng chừng những lời nhắc nhở sẽ giúp tình hình được cải thiện, song người đàn ông vẫn tiếp tục gây rối. Lúc này, Song Ga In không còn giữ giọng điệu đùa vui như trước mà bắt đầu thể hiện thái độ cứng rắn. "Chú sẽ bị mời ra ngoài đấy. Ngồi xuống đi", nữ ca sĩ lớn tiếng.

Cô còn chỉ về phía bộ quần áo mà người đàn ông đã ném, đồng thời yêu cầu ông nhanh chóng rời khỏi khu vực biểu diễn. Khi tình hình vẫn chưa được giải quyết, Song Ga In tiếp tục cảnh cáo: "Giữ yên lặng đi. Tôi đã nói đừng làm phiền những người khác rồi. Hãy ngồi yên trước khi tôi trói chú vào hàng rào sắt".

Phát ngôn gay gắt của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Song Ga In đã cố gắng kiềm chế và nhắc nhở khán giả nhiều lần trước khi buộc phải phản ứng mạnh.

Dưới những bài đăng liên quan, cư dân mạng Hàn Quốc để lại nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình với cách xử lý của nữ ca sĩ. Một số ý kiến viết: "Song Ga In đã nhịn hết mức rồi mới nổi giận", "Chắc cô ấy đã tức giận lắm" hay "Những người say xỉn như vậy đáng lẽ không nên được cho vào khu vực biểu diễn ngay từ đầu".

Dưới những bài đăng liên quan, cư dân mạng Hàn Quốc để lại nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình với cách xử lý của nữ ca sĩ.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng việc một người liên tục la hét và ném đồ giữa đám đông không chỉ làm gián đoạn chương trình mà còn có thể gây mất an toàn cho những người xung quanh. Đặc biệt, sự việc xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa gió, khi cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều đang cố gắng duy trì không khí của đêm diễn.

Song Ga In là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc trot tại Hàn Quốc, được yêu mến nhờ khả năng biểu diễn và phong cách giao lưu gần gũi với công chúng. Trong các sự kiện âm nhạc, nữ ca sĩ thường xuyên tương tác trực tiếp với người hâm mộ, tạo nên bầu không khí sôi động và thân thiện.

Tuy nhiên, tình huống lần này cho thấy ngay cả những nghệ sĩ có phong cách giao lưu cởi mở cũng có thể phải đưa ra phản ứng cứng rắn khi một khán giả có hành vi vượt quá giới hạn.

Đoạn clip hiện tiếp tục được chia sẻ trên mạng xã hội Hàn Quốc, kéo theo những cuộc thảo luận về ý thức của khán giả khi tham gia các sự kiện đông người và trách nhiệm bảo đảm trật tự tại những chương trình biểu diễn trực tiếp.