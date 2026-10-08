Nữ ca sĩ nổi tiếng lên tiếng về tin đồn từng đánh IU trong nhà vệ sinh

Seo In Young một lần nữa lên tiếng về tin đồn vô lý từng bủa vây cô trong quá khứ, liên quan đến việc nữ ca sĩ bị cho là đã đưa IU vào nhà vệ sinh để hành hung.

Cụ thể, ngày 7/10, một kênh YouTube đã đăng tải video có tiêu đề “Lần đầu tiết lộ lý do thật sự Baek Ji Young không thích Seo In Young (+ sự việc trong phòng chờ, lời kể của nhân chứng)”. Trong video, Seo In Young có dịp trò chuyện với đàn chị Baek Ji Young về nhiều câu chuyện trong quá khứ, đồng thời nhắc lại những tin đồn kỳ lạ từng gắn với mình.

Seo In Young một lần nữa lên tiếng về tin đồn vô lý từng bủa vây cô trong quá khứ liên quan đến IU.

Khi nói về tin đồn liên quan đến IU, Seo In Young không giấu được sự bất lực. Nữ ca sĩ kể: “Có tin đồn rằng tôi đã đánh IU. Tôi đánh cô ấy làm gì? Người ta còn nói tôi đưa cô ấy vào nhà vệ sinh rồi đánh”.

Seo In Young tiếp tục khẳng định cô và IU khi đó không thân thiết, đồng thời bày tỏ sự ấm ức khi câu chuyện vô căn cứ này liên tục được nhắc lại.

Nghe đàn em chia sẻ, Baek Ji Young tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi: “Vậy sao?”. Sau đó, nữ ca sĩ hài hước trêu đàn em: “Vì không thân nên mới đánh chứ gì”. Câu nói khiến cả hai bật cười.

Baek Ji Young tiếp tục đùa rằng sau khi trực tiếp nghe Seo In Young kể lại, cô đã hiểu vì sao những tin đồn kiểu này lại xuất hiện và nhận xét câu chuyện khá hài hước. Màn đối đáp giữa hai nữ ca sĩ khiến không khí buổi trò chuyện trở nên vui vẻ.

Thực tế, đây không phải lần đầu Seo In Young lên tiếng phủ nhận tin đồn liên quan đến IU. Năm 2021, khi tham gia một chương trình của IHQ, nữ ca sĩ từng trực tiếp khẳng định cô chưa bao giờ đưa IU vào nhà vệ sinh.

Thực tế, đây không phải lần đầu Seo In Young lên tiếng phủ nhận tin đồn liên quan đến IU.

Đến năm 2022, Seo In Young tiếp tục bác bỏ tin đồn trên chương trình TMI SHOW của Mnet, đồng thời cho biết cô cảm thấy rất ấm ức khi câu chuyện vô lý này vẫn bị nhắc lại.

Sau nhiều lần lên tiếng giải thích, tin đồn về việc Seo In Young từng hành hung IU trong nhà vệ sinh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trở lại. Việc nữ ca sĩ tiếp tục nhắc đến câu chuyện sau nhiều năm một lần nữa cho thấy cô vẫn muốn làm rõ sự thật và khép lại tin đồn này.