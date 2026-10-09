Nữ ca sĩ kiêm phát thanh viên đánh đập, nhốt con gái bỏng nặng trong ô tô đến thiệt mạng

Sáng 9/10, Tòa án khu vực Jinju đã chính thức tuyên phạt Kim Soo Jin 25 năm tù giam về hành vi đánh đập, dội nước sôi và bỏ mặc con gái ruột dẫn đến tử vong.

Trước đó, Viện kiểm sát từng đề nghị mức án tử hình đối với Kim Soo Jin, song luật sư bào chữa đã xin giảm nhẹ với lập luận bị cáo không có ý định đoạt mạng nạn nhân. Tại phiên tuyên án, thẩm phán giải thích lý do không áp dụng án tử hình là vì xét trên tổng thể, vụ án khó có thể coi là đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.

Dù vậy, hội đồng xét xử vẫn chỉ trích gay gắt sự tàn độc của bị cáo khi gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân nhưng kiên quyết không đưa đi cấp cứu nhằm che giấu tội ác, sau đó lại không chịu thừa nhận lỗi lầm.

Kim Soo Jin bị tuyên phạt 25 năm tù giam vì hành vi đáng lên án. Ảnh: Naver

Theo cáo trạng, Kim Soo Jin đã dùng gậy gỗ đánh con gái dã man khiến cô bé rách da đầu chỉ vì lý do "làm mẹ mất mặt". Đỉnh điểm của sự tàn ác là khi nữ ca sĩ dội nước sôi lên đỉnh đầu con, gây ra các vết bỏng nặng chiếm tới 27% diện tích cơ thể.

Mặc cho nạn nhân kêu cứu vì khó thở, Kim Soo Jin không những không có biện pháp sơ cứu mà còn nhốt con trong xe ô tô để che giấu hành vi phạm tội, trực tiếp đẩy cô bé vào cửa tử.

Khi phát hiện con gái không qua khỏi, Kim Soo Jin mới đưa nạn nhân đến bệnh viện ở Namhae, tỉnh Gyeongnam. Tại đây, các nhân viên y tế nhận thấy nhiều vết bầm tím bất thường trên cơ thể cô bé nên lập tức báo cảnh sát, dẫn đến việc nữ ca sĩ bị bắt giữ.

Đáng chú ý, các nhân chứng cho biết Kim Soo Jin đã gây náo loạn tại bệnh viện, liên tục la hét "Con tôi chưa chết" và nói những điều kỳ lạ ngay cả khi lực lượng chức năng đã có mặt.

Nạn nhân mãi mãi ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ. Ảnh: X

Sự việc này khiến công chúng Hàn Quốc không khỏi bàng hoàng và sửng sốt trước sự đối lập hoàn toàn giữa tội ác kinh hoàng với vỏ bọc hoàn hảo của thủ phạm.

Trước khi vụ án xảy ra, Kim Soo Jin nổi tiếng là một người phụ nữ tài sắc, tốt bụng và nhân hậu, thậm chí được bạn bè gọi là "ca sĩ thiên thần".

Cô sở hữu bằng y khoa của một trường đại học danh tiếng tại Seoul, từng đạt giải sắc đẹp, làm đại sứ cho nhiều tổ chức và tích cực làm từ thiện. Thậm chí, chỉ một ngày trước khi thảm kịch xảy ra, nữ ca sĩ này vẫn cùng con gái tham gia một sự kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy của cộng đồng.