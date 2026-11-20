Trấn Thành tiết lộ vừa phải nhắn tin xin lỗi Erik vì không thể tham dự sự kiện ra mắt EP của đàn em do lịch trình bận rộn. Thế nhưng, khi nhận được lời mời từ Hồ Ngọc Hà, nam MC lại khó lòng từ chối chỉ vì một câu nhắn đầy hài hước của đàn chị: “Nè, có thấy mấy thuở tui làm không? Tui cần thiệt tui mới cần mấy người tới”.

Tối 19/11/2026, Trấn Thành xuất hiện tại Gallery & Listening Party giới thiệu album Vol.8 của Hồ Ngọc Hà tại TP.HCM. Nam MC diện trang phục chỉn chu, trực tiếp đến chúc mừng nữ ca sĩ trong dịp trở lại với album phòng thu sau 12 năm.

Trấn Thành xuất hiện tại Gallery & Listening Party giới thiệu album Vol.8 của Hồ Ngọc Hà tại TP.HCM.

Tại sự kiện, Trấn Thành tiết lộ lịch trình những ngày qua khá bận rộn. Trước đó, anh đã phải chủ động nhắn tin xin lỗi Erik vì không thể sắp xếp thời gian tham dự sự kiện ra mắt EP Tình Trạng: Tình Tan của đàn em. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời từ Hồ Ngọc Hà, nam MC lại quyết định thu xếp để có mặt.

Lý do được Trấn Thành tiết lộ khiến nhiều người bật cười. Theo chia sẻ của nam MC, Hồ Ngọc Hà đã nhắn cho anh: “Nè, có thấy mấy thuở tui làm không? Tui cần thiệt tui mới cần mấy người tới”. Cách nói vừa thẳng thắn vừa hài hước của nữ ca sĩ khiến Trấn Thành khó lòng từ chối.

Câu nói cũng phần nào cho thấy sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ. Hồ Ngọc Hà không ngần ngại bày tỏ mong muốn có sự hiện diện của những người bạn thân trong cột mốc quan trọng, còn Trấn Thành dù lịch trình bận rộn vẫn cố gắng đến chung vui cùng đàn chị.

Không chỉ là đồng nghiệp trong showbiz, Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà còn có mối quan hệ khá thân thiết. Nam MC nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện của đàn chị và dành sự quan tâm cho những hoạt động nghệ thuật của cô. Vì vậy, sự có mặt lần này cũng được xem như một lời chúc mừng dành cho cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà.

Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà còn có mối quan hệ khá thân thiết.

Trong khi đó, Erik cũng vừa đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật bằng EP thứ hai Tình Trạng: Tình Tan. Dự án gồm 4 ca khúc ballad, trong đó có ca khúc chủ đề 2 Năm 1 Không (2510), đánh dấu màn trở lại với dòng nhạc sở trường của nam ca sĩ sau hai năm kể từ Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em).

Erik chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới mang tên “Đệ Nhị Ca Tập” (The 2nd EP).

Câu chuyện của Trấn Thành nhanh chóng trở thành khoảnh khắc thú vị bên lề sự kiện. Một bên là lời xin lỗi vì lỡ hẹn với Erik, một bên là lời nhắn đầy sức nặng của Hồ Ngọc Hà. Qua đó, khán giả cũng có dịp thấy được sự gần gũi, thoải mái trong cách những nghệ sĩ thân thiết tương tác với nhau.