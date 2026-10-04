Nữ ca sĩ kém 24 tuổi mang đến hạnh phúc cho Quang Lê

Quang Lê là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero và được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ còn được chú ý bởi mối quan hệ thân thiết với Phương Mỹ Chi, người được anh xem như con gái nuôi và luôn âm thầm dõi theo trên hành trình nghệ thuật.

Mới đây, Quang Lê đăng tải video ghi lại khoảnh khắc anh đứng dưới mưa, chăm chú theo dõi phần trình diễn của Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc diễn ra vào 3/10 tại TP.HCM. Thời tiết ban đầu có phần bất lợi khi mưa lớn khiến nhiều khán giả gặp khó khăn, tuy nhiên, Quang Lê cùng hàng nghìn người hâm mộ vẫn ở lại và dành sự ủng hộ cho nữ ca sĩ trẻ.

Quang Lê hạnh phúc khi dõi theo các tiết mục của Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc 3/10 ở TP.HCM.

Trong đoạn video được chia sẻ, Quang Lê đứng giữa khán giả, hướng mắt về sân khấu trong lúc Phương Mỹ Chi biểu diễn. Khoảnh khắc này nhận được sự quan tâm bởi biểu cảm vừa tự hào, hạnh phúc của nam ca sĩ khi chứng kiến con gái nuôi ngày càng trưởng thành, vừa có phần lo lắng trước tình hình thời tiết không thuận lợi.

Đáng chú ý, trong đêm nhạc, Quang Lê còn có tiết mục kết hợp cùng Phương Mỹ Chi và danh ca Hương Lan. Sự xuất hiện của nam ca sĩ bên cạnh hai thế hệ nghệ sĩ tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình. Quang Lê cho biết anh hạnh phúc khi chứng kiến Phương Mỹ Chi ngày càng được khán giả yêu mến, đồng thời đạt được nhiều thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp.

Nam ca sĩ từng chia sẻ về thời điểm Phương Mỹ Chi quyết định rời công ty để tự phát triển sự nghiệp. Khi ấy, anh từng lo lắng và âm thầm theo dõi những bước đi mới của Phương Mỹ Chi.

Quang Lê tâm sự: "Ban đầu, khi con rời đi, ba cũng lo lắng và dõi theo con, thấy con thay đổi nhiều lắm. Khi thấy con tham gia cuộc thi ở nước ngoài và đoạt giải, ba rất hãnh diện và tự hào. Ba thấy con đã lựa chọn đúng. Ba cũng vô cùng hạnh phúc khi thấy con mạnh dạn làm những điều mà bản thân mong muốn. Đó là thành quả của ngày hôm nay".

Quang Lê từng dìu dắt và hỗ trợ Phương Mỹ Chi trong những năm đầu nữ ca sĩ bước chân vào con đường ca hát. Dù hiện tại mỗi người có định hướng riêng, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ thân tình. Nam ca sĩ thường gọi Phương Mỹ Chi là con gái nuôi và dành nhiều lời động viên khi nữ ca sĩ đạt được những dấu mốc mới.

Hình ảnh Quang Lê đứng dưới mưa dõi theo phần trình diễn của Phương Mỹ Chi vì thế nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người cho rằng tình cảm mà nam ca sĩ dành cho con gái nuôi thể hiện sự gắn bó giữa người từng dìu dắt và thế hệ nghệ sĩ trẻ. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến Quang Lê vui mừng trước những thành công mà Phương Mỹ Chi đạt được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Quang Lê tự hào, hạnh phúc khi con gái nuôi là Phương Mỹ Chi ngày càng thành công.

Hiện tại, Quang Lê vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu trong nước lẫn hải ngoại. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian cho các đêm nhạc, chương trình biểu diễn và những dự án liên quan đến dòng nhạc trữ tình, bolero. Với chất giọng đặc trưng cùng phong cách biểu diễn quen thuộc, anh vẫn giữ được lượng khán giả riêng sau nhiều năm hoạt động.

Bên cạnh việc đi hát, Quang Lê cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hậu trường biểu diễn trên mạng xã hội. Những hình ảnh nam ca sĩ gặp gỡ đồng nghiệp, tham gia các chương trình âm nhạc hay dành thời gian cho những người thân thiết nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Dù thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Quang Lê vẫn duy trì sức hút nhờ kinh nghiệm và dấu ấn riêng trong dòng nhạc mà anh theo đuổi. Nam ca sĩ cũng tích cực đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ, trong đó có Phương Mỹ Chi.

Quang Lê từng dìu dắt, hỗ trợ khi Phương Mỹ Chi mới vào nghề.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.