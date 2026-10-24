Nữ ca sĩ kém 24 tuổi khiến Quang Lê hạnh phúc

Quang Lê là một trong những giọng ca trữ tình được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc bolero quen thuộc. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ còn nhận được sự quan tâm bởi mối quan hệ thân thiết với Phương Mỹ Chi, nữ ca sĩ từng được anh dìu dắt từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghệ thuật.

Mới đây, Quang Lê chia sẻ khoảnh khắc thân thiết bên Phương Mỹ Chi, thu hút sự chú ý của khán giả. Đáng chú ý, giọng ca Đập Vỡ Cây Đàn bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến nữ ca sĩ ngày càng trưởng thành, gặt hái nhiều thành công và nhận được tình cảm yêu mến từ công chúng.

Quang Lê bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến Phương Mỹ Chi ngày càng thành công.

Trong bài đăng, Quang Lê dành cho Phương Mỹ Chi lời nhắn nhủ đầy tình cảm: "Con đã lớn khôn rồi, nhưng trong mắt ba, con mãi mãi vẫn là cô bé nhỏ ngày nào". Chia sẻ của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả nhớ lại quãng thời gian Phương Mỹ Chi mới được biết đến rộng rãi và bắt đầu xây dựng sự nghiệp ca hát.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, kém Quang Lê 24 tuổi. Cô được khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí năm 2013. Với chất giọng dân ca ngọt ngào cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý của chương trình.

Trong giai đoạn đầu hoạt động nghệ thuật, Quang Lê từng dìu dắt, hỗ trợ Phương Mỹ Chi trên con đường ca hát. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết, đến mức họ thường gọi nhau bằng cách xưng hô "ba - con". Không chỉ hỗ trợ về mặt nghề nghiệp, nam ca sĩ còn dành nhiều sự quan tâm cho giọng ca trẻ, xem cô như người thân trong gia đình.

Sau này, Phương Mỹ Chi không còn hoạt động dưới công ty quản lý của Quang Lê mà từng bước phát triển con đường riêng. Dù vậy, sự thay đổi trong định hướng nghề nghiệp không khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách. Những chia sẻ của Quang Lê dành cho nữ ca sĩ cho thấy họ vẫn duy trì tình cảm thân thiết sau nhiều năm.

Từ cô bé gây ấn tượng với dòng nhạc dân ca, Phương Mỹ Chi ngày càng chứng minh sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc và phong cách biểu diễn. Nữ ca sĩ mạnh dạn thử nghiệm những màu sắc mới, đồng thời tìm cách đưa chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả trẻ. Những bước tiến trong sự nghiệp giúp cô mở rộng đối tượng người nghe và khẳng định dấu ấn riêng.

Chứng kiến người con gái từng được mình dìu dắt ngày càng trưởng thành, Quang Lê không giấu được niềm tự hào. Lời nhắn nhủ của nam ca sĩ cũng cho thấy dù Phương Mỹ Chi đã có con đường riêng, trong mắt anh, cô vẫn là cô bé năm nào. Chia sẻ này nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi hành trình trưởng thành của cả hai trong nhiều năm qua.

Quang Lê từng hỗ trợ, dìu dắt khi Phương Mỹ Chi chập chững đi hát.

Quang Lê sinh năm 1979, là ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, bolero. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc và được khán giả yêu thích qua nhiều ca khúc như Đập Vỡ Cây Đàn, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Sầu Tím Thiệp Hồng... Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo, đặc biệt ở dòng nhạc quê hương và trữ tình.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Quang Lê còn được biết đến với vai trò hỗ trợ, dìu dắt một số giọng ca trẻ. Phương Mỹ Chi là một trong những gương mặt gắn bó với nam ca sĩ trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Việc nữ ca sĩ từng bước khẳng định tên tuổi cũng khiến mối quan hệ giữa hai người nhận được sự quan tâm của công chúng.

Quang Lê duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Những năm gần đây, Quang Lê tiếp tục hoạt động ca hát, tham gia các chương trình âm nhạc và biểu diễn phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Nam ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc và các mối quan hệ thân thiết trên mạng xã hội. Qua đó, người hâm mộ có thêm cơ hội theo dõi cuộc sống của anh bên ngoài sân khấu.

Về đời tư, Quang Lê khá cởi mở khi chia sẻ những câu chuyện xoay quanh công việc và các mối quan hệ, song không phải khía cạnh nào trong cuộc sống cá nhân cũng được anh công khai chi tiết. Nam ca sĩ nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những phát ngôn, hình ảnh đời thường và câu chuyện tình cảm được khán giả quan tâm.

Quang Lê kín tiếng trong chuyện tình cảm.