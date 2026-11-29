Chuỗi đêm diễn của Lisa (thành viên nhóm nhạc BLACKPINK) tại Las Vegas vừa bước sang tuần thứ hai nhưng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn trực tuyến. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn video ghi lại màn trình diễn của nữ ca sĩ lan truyền rộng rãi, trong đó cô lựa chọn thiết kế hai mảnh mang phong cách táo bạo và cắt xẻ mạnh. Ngay khi hình ảnh này xuất hiện, cộng đồng mạng đã chia thành hai luồng ý kiến đối lập với mức độ tranh luận khá gay gắt.

Lisa gây sốc với bộ trang phục trong đêm diễn mới đây tại Las Vegas.

Ở chiều ủng hộ, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hình thể săn chắc cùng phong thái trình diễn tự tin của Lisa. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng trang phục gợi cảm phù hợp với không khí sôi động của những sân khấu giải trí tại Las Vegas cũng như cá tính âm nhạc mà nữ ca sĩ đang theo đuổi ở chặng đường solo. Với họ, sự đầu tư về hình ảnh và khả năng làm chủ sân khấu vẫn là yếu tố thu hút chính trong các tiết mục gần đây của giọng ca nhóm BLACKPINK.

Bộ trang phục khiến Lisa nhận về hàng loạt chỉ trích từ khán giả.

Ngược lại, không ít ý kiến tỏ ra khắt khe trước thiết kế trang phục lần này của Lisa. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về mức độ hở hang của bộ đồ, đồng thời chỉ ra sự thiếu nhất quán trong cách phản ứng của cộng đồng người hâm mộ K-Pop. Theo nhóm ý kiến này, nhiều nghệ sĩ khác từng phải hứng chịu những lời chê bai nặng nề khi diện trang phục bị cho là kiệm vải, trong khi trường hợp của Lisa lại nhận được sự bênh vực hoặc tiêu chuẩn đánh giá khác biệt.

Đáng chú ý, một bình luận được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội viết: "Trời ơi, thường thì khi các thần tượng K-Pop bị chỉ trích vì ăn mặc hở hang, họ thường chỉ mặc ít phần trên hoặc ít phần dưới thôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó mặc ít cả trên lẫn dưới như vậy (Tôi không có ý miệt thị, tôi chỉ muốn nói là sao các fan lại dám miệt thị thần tượng khác như thế chứ)".

Cuộc tranh luận xoay quanh trang phục biểu diễn của Lisa một lần nữa phản ánh sự nhạy cảm quen thuộc trong văn hóa thần tượng, nơi ranh giới giữa sự phóng khoáng trên sân khấu và chuẩn mực thẩm mỹ của công chúng luôn tạo ra nhiều góc nhìn khác nhau. Dù vậy, các đoạn clip từ chuỗi diễn tại Las Vegas vẫn tiếp tục thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác, giữ cho tên tuổi nữ ca sĩ ở vị trí bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.