Nữ ca sĩ hạng A từng ly hôn doanh nhân sau 7 tháng kết hôn, phải bán hết 800 đôi giày hàng hiệu để sống qua ngày, chuẩn bị lên xe hoa với đại gia hơn 6 tuồi

Seo In Young – cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Jewelry – tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc khi thông báo sẽ kết hôn lần thứ hai vào cuối năm nay. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ chỉ sau 7 tháng, nữ ca sĩ quyết định tổ chức một lễ cưới giản dị bên doanh nhân Choi Ji Hoon.

Theo thông tin được tờ MK đăng tải sáng 5/11, Seo In Young dự kiến tổ chức hôn lễ với Choi Ji Hoon, CEO công ty sáng tạo nội dung NP, vào ngày 26/12. Chồng sắp cưới của nữ ca sĩ hơn cô 6 tuổi.

Seo In Young vừa đích thân khoe ngày tái hôn với đại gia khi ngồi ăn cơm cùng gia đình. Ảnh: Naver

Thông tin này được chính Seo In Young tiết lộ trong một bữa ăn gần đây cùng gia đình và ê-kíp. Cô hào hứng chia sẻ: “Tôi sẽ kết hôn vào ngày 26/12 tới đây. Mọi người nhớ để dành thời gian cho tôi vào hôm đó nhé”.

Khác với đám cưới hoành tráng từng tổ chức với người chồng đầu tiên, hôn lễ lần này của Seo In Young sẽ diễn ra theo hình thức tiệc cưới nhỏ tại nhà thờ. Nữ ca sĩ quyết định không tổ chức các tiết mục hát chúc mừng hay trang trí hoa cưới cầu kỳ.

Chia sẻ về lựa chọn này, cô cho biết đã gác lại những ký ức không vui trong quá khứ và muốn hướng đến tương lai. Mẹ của Seo In Young cũng ủng hộ quyết định của con gái, đồng thời nhắn nhủ rằng điều quan trọng nhất là hai người sống hạnh phúc bên nhau, thay vì chú trọng những hình thức phô trương.

Chồng sắp cưới hơn Seo In Young 6 tuổi. Ảnh: X

Theo chia sẻ, Seo In Young và Choi Ji Hoon quen nhau thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Sau thời gian tìm hiểu và hẹn hò, cả hai dần nảy sinh tình cảm, quyết định tiến tới hôn nhân.

Trước khi tìm được bến đỗ mới, Seo In Young từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với một doanh nhân công nghệ. Cô kết hôn vào tháng 2/2023 và chuyển đến sống cùng chồng trong căn hộ cao cấp tại Pangyo, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2023, chỉ khoảng 7 tháng sau đám cưới, nữ ca sĩ bất ngờ xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến hôn nhân trên trang cá nhân, bao gồm thông báo kết hôn và ảnh cưới. Sau đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin chồng cô đã đệ đơn ly hôn.

Thời điểm đó, một số nguồn tin cho rằng cuộc hôn nhân tan vỡ xuất phát từ những vấn đề liên quan đến Seo In Young. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện trên YouTube ngày 26/3 năm nay, nữ ca sĩ lại có những chia sẻ được cho là ám chỉ chồng cũ đã thay đổi tình cảm quá nhanh.

Không chỉ chịu tổn thương sau ly hôn, nữ ca sĩ còn đối mặt với khó khăn tài chính. Đầu tháng 4, cô đăng tải video cho biết bản thân đang thất nghiệp và gặp nhiều vấn đề về tiền bạc sau khi chia tay doanh nhân công nghệ.

Để trang trải cuộc sống, Seo In Young phải bán gần 800 đôi giày hàng hiệu từng sở hữu. Cô cũng thanh lý phần lớn bộ sưu tập túi Hermès đắt tiền, chỉ giữ lại hai chiếc. Theo nữ ca sĩ, việc bán những món đồ xa xỉ giúp cô có thêm một khoản tiền để duy trì cuộc sống.

Seo In Young có cuộc hôn nhân không như mơ với chồng cũ. Ảnh: X

Seo In Young sinh năm 1984, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc năm 18 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc Jewelry. Năm 2009, cô rời nhóm để tập trung phát triển sự nghiệp solo và ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc.

Ngoài ca hát, Seo In Young còn tham gia diễn xuất và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình như We Got Married, Real Men... Từng có thời gian hoạt động nổi bật tại Kbiz, nữ ca sĩ hiện tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng với quyết định tái hôn sau những biến cố trong đời sống riêng.